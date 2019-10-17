 Украинский воин получил ранения в результате подрыва на замаскированном взрывном устройстве на Донбассе, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, на луганском направлении после 10 часов утра оккупанты выпустили по опорным пунктам подразделений Объединенных сил 8 мин 82-го калибра - неподалеку от Новозвановки, и 8 мин калибра 120 мм - вблизи Золотого.

На донецком направлении с 8:10 до 8:30 противник из станковых и ручных противотанковых гранатометов обстреливал позиции украинских сил вблизи Павлополя.

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"По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов нет. Но один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки. Военнослужащий эвакуирован в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.