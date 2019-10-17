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 Политика Украины
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 Деятельность 75 топ-чиновников проверят на эффективность, - Кабмин

Кабинет министров Украины утвердил порядок определения результатов выполнения заданий в 2019 году госслужащими, которые занимают должности государственной службы категории "А" и назначаются правительством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина

"Правительство начало очередной этап проведения оценки результатов служебной деятельности государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А", назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Кабинетом министров Украины", - говорится в сопроводительной информации к распоряжению правительства №960 от 16 октября.

Отмечается, что на данном этапе проведения оценки государственные служащие отчитываются о выполнении задач и ключевых показателях, определенных для них соответствующими решениями субъектов назначения.

Таким образом, оценивание результатов деятельности будет осуществлено в отношении 11 государственных секретарей министерств и Кабмина. В частности, оценку пройдут госсекретари: Кабмина - Владимир Бондаренко, Министерства информполитики - Артем Биденко, Мининфраструктуры – Андрей Галущак, Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - Людмила Дараган, Минобороны – Александр Дуюлян, МИД – Андрей Заяц, Минсоцполитики – Виктор Иванкевич, Минкультуры – Ростислав Карандеев, Минспорта – Олег Немчинов, Минобразования – Павел Полянский и МВД – Алексей Тахтай. Также оценивание результатов деятельности пройдут 5 замгоссекретарей правительства.

Кроме того, в 2019 году будет оцениваться деятельности 20 руководителей центральных органов исполнительной власти, которых назначает Кабмин, а также 39 их заместителей.

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Согласно распоряжению, все вышеуказанные чиновники должны до 30 октября предоставить отчет в произвольной форме о своей служебной деятельности. Далее с 30 октября по 15 ноября будут проходить рассмотрение представленных отчетов и проведения оценочных собеседований. После чего все результаты оценивания и предложения будут направлены в Национальное агентство по вопросам государственной службы.

В свою очередь, Нацагентство госслужбы должно до 3 декабря обобщить предложения по результатам оценки, подготовить и внести в установленном порядке Кабинету министров проект распоряжения об утверждении заключений по оценке результатов служебной деятельности госслужащих "А".

Источник: https://censor.net.ua/n3154351
 
 
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Гончарука проверять кто будет ? Самокат у него не контрафактный ?
Скалецкую проверить надо. Она тоже юрызд.
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Придут новые "девочки" и " мальчики" Деятельность 75 топ-чиновников проверят на эффективность, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1604
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С дипломами негосударственного образца, выданные "Трускавецким ПТУ имени Разумкова".
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Какие там проверки?Купил и предъявил билет на концерт "95 квартета" и получил штамп "годен". Деятельность 75 топ-чиновников проверят на эффективность, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4998
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Перевірка буде "швидко і щоб людям подобалось".Діяльність 75 топчиновників перевірять на ефективність, - Кабмін - Цензор.НЕТ 733
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каковы критерии чистки? )) я впервые слышу эти фамилии - это критерий эффективности "за" или "против"?))))
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