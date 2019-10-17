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 Киевские новости, Общество
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 Аллею памяти женщин-защитниц высадят завтра в Киеве

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда призвала вместе почтить память погибших за свободу и независимость Украины женщин.

Об этом Коляда написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра в 9:30 на проспекте Правды в Киеве мы будем высаживать первую в столице Аллею памяти женщин-защитниц. В память о всех наших сестрах, в память о Яне Червоной, Насте Витовской, Сабине Галицкой, Ирине Шевченко ... .о всех наших девушках", - подчеркнула министр.

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Коляда напомнила, что на днях вражеский снайпер убил Ярославу Никоненко, и призвала вспомнить всех и почтить память погибших.

"Мы женщины так долго доказывали, что можем на равных с мужчинами воевать за страну. Мы завоевали возможность занимать боевые должности, быть курсантками военных заведений. В конце концов женщины стали защищать государство наравне с мужчинами и вместе с тем гибнуть на передовой в сражениях за Украину", - констатировала Коляда.

Как отмечается, открытие аллеи состоится по инициативе ОО "Женское Ветеранское Движение" в г .Киев 18 октября в 9:30 ч., в сквере на проспекте Правды, 76.

Аллею памяти женщин-защитниц высадят завтра в Киеве 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154347
 
   
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для одной из частей украины они мрази, убивавшие своих соотечественников! удачи вам Аллею памяти женщин-защитниц высадят завтра в Киеве - Цензор.НЕТ 7727
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Не "для одной из частей Украины", а для отдельных особей из колорадного быдло-населения.
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так они более удачливые и умные! они устроили парад хероев в Донецке, прыжки на видео нациков, семь котлов и тд
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