Сергей Власенко считает, что этот законопроект на самом деле дублирует все попытки предыдущей власти узурпировать суды. В частности, по словам народного избранника, такие законы принимали и при Януковиче, так же "реформировал" суды и Порошенко.
"То есть речь не идет о том, чтобы создать честный и справедливый суд, который бы выносил честные и справедливые решения, и чтобы эти судьи были независимыми. Речь идет о другом, о том, чтобы получить контроль над судебной системой", - возмутился Сергей Власенко.
Юрист пояснил, что для того, чтобы взять под контроль суды, в законе предусмотрели 3 части. Часть первая, по словам Власенко, разработана для того, чтобы подвесить на крючок Верховный Суд. Ведь в этой части предлагается уволить 100 судей из 200, при этом, нардеп отметил, не указывается по каким принципам и каких именно судей будут увольнять. Второе, что хотят сделать - это освободить всех действующих членов ВККС и ВСП (органов, осуществляющих надзор за судебной ветвью власти), то есть освободить от чужих и назначить своих по упрощенным процедурам, отметил Власенко. И добавил, что третья часть, это упрощение процедуры привлечения судей к ответственности, не имеет целью очистки судебной власти.
"Это не означает, что нечестных судей будут привлекать к ответственности, а честных - нет. Это будет означать, что каждый судья, вынося решение, будет смотреть, а нет ли предприятий, связанных с администрацией президента", - отметил Сергей Власенко.
"Каждый судья, вынося решение, будет смотреть, а нет ли предприятий, связанных с Офисом Президента", - Власенко о реформе судов от Зеленского
Юрист Сергей Власенко рассказал в комментарии на youtube-канале народного депутата Константина Бондарева, почему законопроект Зеленского №1008, который приняла Верховная Рада, - это угроза независимости украинских судов.
Сергей Власенко считает, что этот законопроект на самом деле дублирует все попытки предыдущей власти узурпировать суды. В частности, по словам народного избранника, такие законы принимали и при Януковиче, так же "реформировал" суды и Порошенко.
Ну так нужно ведь было очистить суды и тд от людей Яныка и Портнова, разве нет? Как Власенко предлагает это сделать иначе?
"И добавил, что третья часть, это упрощение процедуры привлечения судей к ответственности, не имеет целью очистки судебной власти."
А что - разве нет у нас такой проблемы, как, например ОАСК, где судьи под руководством маман Вовк откровенно издеваются над законом, считая себя ему неподвласными?
Не нужно было эту проблему решать, не?
Британские судьи возглавят новый суд в Казахстане, - The Times
https://censor.net.ua/news/3048673/britanskie_sudi_vozglavyat_novyyi_sud_v_kazahstane_the_times
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2397387-kazahstanu-mozno-a-ukraine-net.html
"Тимошенко говорила, что купит двоих судей и для этого ей нужно минимум 3 миллиона долларов. Речь тогда шла об императивном мандате и что потом нужно поддержать указ Ющенко о досрочных выборах"
"Юлия Владимировна лично мне обещала поставить бутылку коньяка, если она не купит судей КС. Просила у меня денег на это", - заявил Бродский.
Не надо её больше обижать гражданам судьям и не придётся бояться
він вважає за доцільне щотижня «позбавляти суддівських мантій негідних високого звання судді
Зеленський також розпорядився якомога швидше (до кінця цього року) заповнити приблизно 2 тис. вакансій у місцевих судах.
(БЬІСТРО И ЧТО Б ЛЮДЯМ НРАВИЛОСЬ!!!)