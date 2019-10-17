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 Политика Украины
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Все про:Власенко (1321) законопроект (2202) суд (22629) реформы (3419)

 "Каждый судья, вынося решение, будет смотреть, а нет ли предприятий, связанных с Офисом Президента", - Власенко о реформе судов от Зеленского

Юрист Сергей Власенко рассказал в комментарии на youtube-канале народного депутата Константина Бондарева, почему законопроект Зеленского №1008, который приняла Верховная Рада, - это угроза независимости украинских судов.

Сергей Власенко считает, что этот законопроект на самом деле дублирует все попытки предыдущей власти узурпировать суды. В частности, по словам народного избранника, такие законы принимали и при Януковиче, так же "реформировал" суды и Порошенко.

"То есть речь не идет о том, чтобы создать честный и справедливый суд, который бы выносил честные и справедливые решения, и чтобы эти судьи были независимыми. Речь идет о другом, о том, чтобы получить контроль над судебной системой", - возмутился Сергей Власенко.

Юрист пояснил, что для того, чтобы взять под контроль суды, в законе предусмотрели 3 части. Часть первая, по словам Власенко, разработана для того, чтобы подвесить на крючок Верховный Суд. Ведь в этой части предлагается уволить 100 судей из 200, при этом, нардеп отметил, не указывается по каким принципам и каких именно судей будут увольнять. Второе, что хотят сделать - это освободить всех действующих членов ВККС и ВСП (органов, осуществляющих надзор за судебной ветвью власти), то есть освободить от чужих и назначить своих по упрощенным процедурам, отметил Власенко. И добавил, что третья часть, это упрощение процедуры привлечения судей к ответственности, не имеет целью очистки судебной власти.

"Это не означает, что нечестных судей будут привлекать к ответственности, а честных - нет. Это будет означать, что каждый судья, вынося решение, будет смотреть, а нет ли предприятий, связанных с администрацией президента", - отметил Сергей Власенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3154345
 
   
 Топ комментарии
 
"Второе, что хотят сделать - это освободить всех действующих членов ВККС и ВСП (органов, осуществляющих надзор за судебной ветвью власти), то есть освободить от чужих и назначить своих по упрощенным процедурам, отметил Власенко. "

Ну так нужно ведь было очистить суды и тд от людей Яныка и Портнова, разве нет? Как Власенко предлагает это сделать иначе?

"И добавил, что третья часть, это упрощение процедуры привлечения судей к ответственности, не имеет целью очистки судебной власти."

А что - разве нет у нас такой проблемы, как, например ОАСК, где судьи под руководством маман Вовк откровенно издеваются над законом, считая себя ему неподвласными?
Не нужно было эту проблему решать, не?
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Адвокат Власенко переживает, что рушаться десятиления схемы передачи взяток судьям.
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Мы знаем, куда они должны смотреть... "Кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи немає підприємств, пов'язаних з Офісом Президента", - Власенко про реформу судів від Зеленського - Цензор.НЕТ 6808

"Тимошенко говорила, что купит двоих судей и для этого ей нужно минимум 3 миллиона долларов. Речь тогда шла об императивном мандате и что потом нужно поддержать указ Ющенко о досрочных выборах"

"Юлия Владимировна лично мне обещала поставить бутылку коньяка, если она не купит судей КС. Просила у меня денег на это", - заявил Бродский.

"Кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи немає підприємств, пов'язаних з Офісом Президента", - Власенко про реформу судів від Зеленського - Цензор.НЕТ 2088 "Кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи немає підприємств, пов'язаних з Офісом Президента", - Власенко про реформу судів від Зеленського - Цензор.НЕТ 2088 "Кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи немає підприємств, пов'язаних з Офісом Президента", - Власенко про реформу судів від Зеленського - Цензор.НЕТ 2088
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Совет форумчанПравила форума
 
не . нужно этих небожителей немного приземлить
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"Второе, что хотят сделать - это освободить всех действующих членов ВККС и ВСП (органов, осуществляющих надзор за судебной ветвью власти), то есть освободить от чужих и назначить своих по упрощенным процедурам, отметил Власенко. "

Ну так нужно ведь было очистить суды и тд от людей Яныка и Портнова, разве нет? Как Власенко предлагает это сделать иначе?

"И добавил, что третья часть, это упрощение процедуры привлечения судей к ответственности, не имеет целью очистки судебной власти."

А что - разве нет у нас такой проблемы, как, например ОАСК, где судьи под руководством маман Вовк откровенно издеваются над законом, считая себя ему неподвласными?
Не нужно было эту проблему решать, не?
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Власенко переживает, что его людей там не будет.
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Адвокат Власенко переживает, что рушаться десятиления схемы передачи взяток судьям.
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На превеликий жаль, вона не руйнується, а лише підсилюється під нових "диспетчерів".
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та ладно? не помню ее вообще в индейцах - она скорее нам не друг и это как минимум - как то так)))
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Я хотів сказати, що ВАНА оголошує війну зєбєням. Обділили її у всьому.
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Вот что нам на надо...
Британские судьи возглавят новый суд в Казахстане, - The Times

https://censor.net.ua/news/3048673/britanskie_sudi_vozglavyat_novyyi_sud_v_kazahstane_the_times
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В Астане создан суд во главе с английским лордом Гарри Вульфом и его командой. Цель - привлечение инвестиций. А почему же в Украине не прибегают к подобным практикам?

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2397387-kazahstanu-mozno-a-ukraine-net.html
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К бритнаским судьям нужны британские законы и британские граждане, которые их всегда выполняют.
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Треба щоб в турборежимі працював новий закон про стукачів - стукачі стукають прямо в суд , той в турборежимі дивиться чия людина корупціонер - й виносить рішення слідчим органам , займатись справою чи ні, й в якому руслі готуват документ до суду..,СЛАВА ЗЕВЛАДІ!!!
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Мы знаем, куда они должны смотреть... "Кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи немає підприємств, пов'язаних з Офісом Президента", - Власенко про реформу судів від Зеленського - Цензор.НЕТ 6808

"Тимошенко говорила, что купит двоих судей и для этого ей нужно минимум 3 миллиона долларов. Речь тогда шла об императивном мандате и что потом нужно поддержать указ Ющенко о досрочных выборах"

"Юлия Владимировна лично мне обещала поставить бутылку коньяка, если она не купит судей КС. Просила у меня денег на это", - заявил Бродский.


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Это предприятие называпется - Украина.
Не надо её больше обижать гражданам судьям и не придётся бояться
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Для підвищення ефективності роботи Феміди глава держави, зокрема, запропонував щотижневі звільнення суддів

він вважає за доцільне щотижня «позбавляти суддівських мантій негідних високого звання судді

Зеленський також розпорядився якомога швидше (до кінця цього року) заповнити приблизно 2 тис. вакансій у місцевих судах.

(БЬІСТРО И ЧТО Б ЛЮДЯМ НРАВИЛОСЬ!!!)

"Кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи немає підприємств, пов'язаних з Офісом Президента", - Власенко про реформу судів від Зеленського - Цензор.НЕТ 7965
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Зеленскому удалось зажать яйца в дверях вообще всем ,от Тимошенко до Порошенко. Вот и синхронный вой от шакалов из обеих оппозиций.
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