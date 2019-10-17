 Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ (обновлено)

Такое решение единогласно принял в четверг, 17 октября, Европейский суд по правам человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Дело "Полях и другие против Украины" (заявления № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 и 47749/18) касалось увольнения пяти государственных служащих в соответствии с Законом Украины "Об очистке власти" (люстрации ) 2014 г.", - сообщили в суде.
По этому делу ЕСПЧ единогласно установил: нарушение статьи 6 § 1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне, и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по всем пяти заявителям.
Суд отметил, что право трех заявителей на справедливый суд в течение разумного срока было нарушено, поскольку судебные процедуры относительно их увольнения уже идут более четырех с половиной лет и до сих пор не завершены. По вопросу по статье 8 Конвенции, ЕСПЧ не ставил под сомнение, что в период пребывания у власти Виктора Януковича система государственной службы и демократического управления Украины предстала перед значительными вызовами.
Однако суд решил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена Януковича, или на основании занятия должностей в Коммунистической партии до 1991 года.
Итак указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью, имевшей место в период правления Януковича.
В этом отношении украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узко направленными.
ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в возмещение морального вреда. Суд также приговорил 1500 евро первому заявителю и по 300 евро второму и пятому заявителям на каждого на возмещение судебных расходов.
Напомним, 16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу. В соответствии с законом, меры по люстрации применяются к высшим чиновникам, занимавшим должности во время режима Викторая Януковича. Согласно закону вводится запрет на занятие государственных должностей в течение 10 лет лицами, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года сроком более 1 года занимали высокопоставленные должности. Аналогичный запрет действует в отношении лиц, занимавших вышеперечисленные должности меньше 1 года, но включая период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и не уволенных по собственному желанию.
то что он щас напронимал..потом окажется незаконным
детидрузья-подельники ПоПА.
А знают ли эти ЕСПЧ-листы что у нас самый сраный судья Киева, в хату судьи ЕСПЧ не зайдет ибо "пацаны засмеют"?
А кто отвечать будет, ведь януковцы еще и отсудят за "нарушенные права". Че за дурдом вообще - зачем тогда придерживаться законов, если большая их часть нарушает права?
Несколько недель после падения Берлинской стены офицеры "Штази" - спецслужб ГДР - пытались уничтожить бумаги, которые могли бы их разоблачить. Но столкнулись с техническими трудностями. В "Штази" любили порядок и бережно хранили все документы. А бумагорезательные машины производства ГДР просто не могли справиться с таким объемом и ломались. Тысячи документов сотрудники архива рвали на кусочки вручную, но сжечь не успели. В офисы "Штази" ворвались демонстранты, службу распустили, и каждый смог получить доступ к своему досье. И даже порванные документы удалось восстановить и собирать как пазл - 15 тысяч мешков с обрывками документов начали отцифровывать в 2012 году.
Когда восточная и западная Германия объединились, чиновникам и судьям ГДР пришлось устраиваться на работу заново. Они подавали заявление, а руководство отправляло запрос в архив. Тех, кто был связан со спецслужбами - увольняли. Закон действует до сих пор. Проверять чиновников и политиков будут до конца 2019 года.
В Чехословакии еще до "бархатного развода", когда страна разделилась на две, запретили бывшим сотрудникам спецслужб и партийным функционерам занимать высокие посты в госструктурах в течение пяти лет. В Словакии закон позже отменили, а в Чехии запрет продлили до 2000 года. Под действие закона попали 140 тысяч человек. Выпустили специальные "люстрационные удостоверения" - их нужно было показывать при приеме на работу.
В Польше люстрация прошла мягче. Там создали специальные квалификационные комиссии - они проверяли сотрудников Службы безопасности страны - на предмет нарушения ими прав человека. Полноценный закон о люстрации в Польше приняли только в 1997 году - по нему люди занимавшие государственные должности, или претендовавшие на них, должны были заполнить люстрационную декларацию, и рассказать о своем сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами. Тех, кто при заполнении декларации соврал - лишали права быть чиновниками на срок 10 лет. В 2007 закон расширили, и теперь люстрационные декларации заполняют первые лица государства, директора госпредприятий, адвокаты, судьи, и даже директора школ. Гарантировано избежать люстрации могут только те, кто достиг совершеннолетия уже после падения коммунистического режима.
Аааа, он, тільки один поки що висрався... Alex Rozhenko А що з них взяти, якщо вони навіть аналізи здавати не хочуть?