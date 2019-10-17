 Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ (обновлено)

Такое решение единогласно принял в четверг, 17 октября, Европейский суд по правам человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дело "Полях и другие против Украины" (заявления № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 и 47749/18) касалось увольнения пяти государственных служащих в соответствии с Законом Украины "Об очистке власти" (люстрации ) 2014 г.", - сообщили в суде.

По этому делу ЕСПЧ единогласно установил: нарушение статьи 6 § 1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне, и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по всем пяти заявителям.

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Суд отметил, что право трех заявителей на справедливый суд в течение разумного срока было нарушено, поскольку судебные процедуры относительно их увольнения уже идут более четырех с половиной лет и до сих пор не завершены. По вопросу по статье 8 Конвенции, ЕСПЧ не ставил под сомнение, что в период пребывания у власти Виктора Януковича система государственной службы и демократического управления Украины предстала перед значительными вызовами.

Однако суд решил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена Януковича, или на основании занятия должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

Итак указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью, имевшей место в период правления Януковича.

В этом отношении украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узко направленными.

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ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в возмещение морального вреда. Суд также приговорил 1500 евро первому заявителю и по 300 евро второму и пятому заявителям на каждого на возмещение судебных расходов.

Напомним, 16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу. В соответствии с законом, меры по люстрации применяются к высшим чиновникам, занимавшим должности во время режима Викторая Януковича. Согласно закону вводится запрет на занятие государственных должностей в течение 10 лет лицами, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года сроком более 1 года занимали высокопоставленные должности. Аналогичный запрет действует в отношении лиц, занимавших вышеперечисленные должности меньше 1 года, но включая период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и не уволенных по собственному желанию.