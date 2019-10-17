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 Политика Украины
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 Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ (обновлено)

Увольнение государственных служащих на основании Закона Украины "Об очистке власти" (люстрации) привело к нарушению их прав.

Такое решение единогласно принял в четверг, 17 октября, Европейский суд по правам человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дело "Полях и другие против Украины" (заявления № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 и 47749/18) касалось увольнения пяти государственных служащих в соответствии с Законом Украины "Об очистке власти" (люстрации ) 2014 г.", - сообщили в суде.

По этому делу ЕСПЧ единогласно установил: нарушение статьи 6 § 1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне, и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по всем пяти заявителям.

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Суд отметил, что право трех заявителей на справедливый суд в течение разумного срока было нарушено, поскольку судебные процедуры относительно их увольнения уже идут более четырех с половиной лет и до сих пор не завершены. По вопросу по статье 8 Конвенции, ЕСПЧ не ставил под сомнение, что в период пребывания у власти Виктора Януковича система государственной службы и демократического управления Украины предстала перед значительными вызовами.

Однако суд решил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена Януковича, или на основании занятия должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

Итак указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью, имевшей место в период правления Януковича.

В этом отношении украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узко направленными.

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ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в возмещение морального вреда. Суд также приговорил 1500 евро первому заявителю и по 300 евро второму и пятому заявителям на каждого на возмещение судебных расходов.

Напомним, 16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу. В соответствии с законом, меры по люстрации применяются к высшим чиновникам, занимавшим должности во время режима Викторая Януковича. Согласно закону вводится запрет на занятие государственных должностей в течение 10 лет лицами, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года сроком более 1 года занимали высокопоставленные должности. Аналогичный запрет действует в отношении лиц, занимавших вышеперечисленные должности меньше 1 года, но включая период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и не уволенных по собственному желанию.

Источник: https://censor.net.ua/n3154340
 
 
 Топ комментарии
 
А в Польше провели люстрацию - и шо? Это ЕСПЧ не волновало. И в других восточноевропейских странах.
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Так закон надо было принимать нормальный, а не "потужный" Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 1946 А то на примере того же Портнова, "люстрировать злодея и санкции наложить !!!!!", а потом генплокуЛОЛ без образования дает справку в европейские суды, что у украинского правосудия претензий к Портнову нет. Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3088 Так что обделались как всегда, а ведь предупреждали, что так будет. Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 1946 Домахиваться нужно было за конкретные дела, а не ко всем скопом. Посадили бы пару тройку воров показательно, остальные бы сами разбежались. Но это же было нельзя, они же дети друзья-подельники ПоПА. Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3088
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" Вчіть матчастину! "...... Да ты совсем зверь. такое от педротов требовать. Им низяяяя. у них методичка есть. Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3076
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Ось і ЄСПЛ дав свою неупереджену оцінку недолугому люстраційному законодавству України...
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все провластное так и делает..специально..и зеленский не исключение..
то что он щас напронимал..потом окажется незаконным
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А в Польше провели люстрацию - и шо? Это ЕСПЧ не волновало. И в других восточноевропейских странах.
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Так закон надо было принимать нормальный, а не "потужный" А то на примере того же Портнова, "люстрировать злодея и санкции наложить !!!!!", а потом генплокуЛОЛ без образования дает справку в европейские суды, что у украинского правосудия претензий к Портнову нет. Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3088 Так что обделались как всегда, а ведь предупреждали, что так будет. Домахиваться нужно было за конкретные дела, а не ко всем скопом. Посадили бы пару тройку воров показательно, остальные бы сами разбежались. Но это же было нельзя, они же дети друзья-подельники ПоПА. Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3088
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По-перше, польська люстрація була проведена на початку 90-х, а не з 2014-го. По-друге, оцінювали не всіх скопом, а персональну вину кожного. По-третє, є цілий ряд рішень ЄСПЛ стосовно порушень прав людини польським люстраційним законодавством. Вчіть матчастину!
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" Вчіть матчастину! "...... Да ты совсем зверь. такое от педротов требовать. Им низяяяя. у них методичка есть.
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..дец,овоща права не забудьте,он тоже паштрадал
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А кто подавал?
А знают ли эти ЕСПЧ-листы что у нас самый сраный судья Киева, в хату судьи ЕСПЧ не зайдет ибо "пацаны засмеют"?
А кто отвечать будет, ведь януковцы еще и отсудят за "нарушенные права". Че за дурдом вообще - зачем тогда придерживаться законов, если большая их часть нарушает права?
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Принятое ЕСПЧ решение, говорит что депутаты, принявшим ЗУ О люстрации, не могут теперь указывать нардепам 8 созыва, какие законы принимать .
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При падении коммунистических режимов в Восточной Европе, новая власть столкнулась с необходимостью очистить свои ряды от людей, сотрудничавших с предыдущим режимом. Для начала было решено открыть архивы спецслужб.

Несколько недель после падения Берлинской стены офицеры "Штази" - спецслужб ГДР - пытались уничтожить бумаги, которые могли бы их разоблачить. Но столкнулись с техническими трудностями. В "Штази" любили порядок и бережно хранили все документы. А бумагорезательные машины производства ГДР просто не могли справиться с таким объемом и ломались. Тысячи документов сотрудники архива рвали на кусочки вручную, но сжечь не успели. В офисы "Штази" ворвались демонстранты, службу распустили, и каждый смог получить доступ к своему досье. И даже порванные документы удалось восстановить и собирать как пазл - 15 тысяч мешков с обрывками документов начали отцифровывать в 2012 году.

Когда восточная и западная Германия объединились, чиновникам и судьям ГДР пришлось устраиваться на работу заново. Они подавали заявление, а руководство отправляло запрос в архив. Тех, кто был связан со спецслужбами - увольняли. Закон действует до сих пор. Проверять чиновников и политиков будут до конца 2019 года.

В Чехословакии еще до "бархатного развода", когда страна разделилась на две, запретили бывшим сотрудникам спецслужб и партийным функционерам занимать высокие посты в госструктурах в течение пяти лет. В Словакии закон позже отменили, а в Чехии запрет продлили до 2000 года. Под действие закона попали 140 тысяч человек. Выпустили специальные "люстрационные удостоверения" - их нужно было показывать при приеме на работу.

В Польше люстрация прошла мягче. Там создали специальные квалификационные комиссии - они проверяли сотрудников Службы безопасности страны - на предмет нарушения ими прав человека. Полноценный закон о люстрации в Польше приняли только в 1997 году - по нему люди занимавшие государственные должности, или претендовавшие на них, должны были заполнить люстрационную декларацию, и рассказать о своем сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами. Тех, кто при заполнении декларации соврал - лишали права быть чиновниками на срок 10 лет. В 2007 закон расширили, и теперь люстрационные декларации заполняют первые лица государства, директора госпредприятий, адвокаты, судьи, и даже директора школ. Гарантировано избежать люстрации могут только те, кто достиг совершеннолетия уже после падения коммунистического режима.
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Я не понял, это когда же открыли архивы спецслужб ГДР "для начала" ? Увольнение украинских госслужащих на основании закона о люстрации привело к нарушению их прав, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 50
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Вот оторвите мягкое место от дивана и поедьте в Берлин - там вам объяснят
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Коломойский купил ЕСПЧ и подрывает потужные реформы последней пятилетки.
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Де ці зебіли, які закидають Пороху за те, що "не посадив корупціонерів"??7
Аааа, он, тільки один поки що висрався... Alex Rozhenko А що з них взяти, якщо вони навіть аналізи здавати не хочуть?

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Украина должна совершенно четко обозначить для ЕСПЧ: "мы принимаеи ваши решения к сведению, но не к исполнению"
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У такому разі, коли Україна знову проситиме гроші у міжнародної спільноти, їй скажуть, що матимуть її прохання...
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Права имеет только Вече Майдана, вот распустит тот ЕСПЧ, так будут знать.
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