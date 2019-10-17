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 Россия почти в три раза увеличила время задержки украинских судов в Керченском проливе, - журналист Клименко. ИНФОГРАФИКА

Продолжительность искусственного удержания перед Керченским проливом "мариупольских" и "бердянских" судов значительно возросло - "на входе" в Азовское море в 2,4 раза, а на "выходе" из Азовского моря - в 3,2 раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель набсовета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко.

Так, мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований", "Майдана иностранных дел" и BlackSeaNews сообщает, что в августе-сентябре 2019 действие угрозы "азовского пакета санкций" окончательно закончилось:

1) Продолжительность искусственного удержания перед Керченским проливом "мариупольских" и "бердянских" судов значительно возросло - "на входе" в Азовское море в 2,4 раза, а на "выходе" из Азовского моря - в 3,2 раза.

Россия почти в три раза увеличила время задержки украинских судов в Керченском проливе, - журналист Клименко 01
Инфографика: Клименко/Facebook

2) В течение лета-начала осени 2019 г. (в отличие от российских или других судов, идущих к/с азовских портов РФ) "мариупольские" и "бердянские" суда проходят Керченский пролив не в традиционной очереди, а отдельными караванами, которые формируются один раз в несколько дней (видимо, чтобы Береговая охрана ФСБ РФ тратила меньше времени, топлива...).

3) Ситуация с искусственным удержанием перед Керченским проливом "мариупольских" и "бердянских" судов вернулась к показателям сентября-октября 2018 года.

4) Похоже, что настало время, когда снова нужно активировать вопрос об "азовском пакете" санкций в российские порты Азовского моря, с которых осуществляются регулярные перевозки в оккупированный Крым: это порты Ростов-на-Дону, Азов и Темрюк. И, конечно, "Порт Кавказ", тот самый, что напротив Керчи на побережье Тамани.

С подробности и деталями можно ознакомиться по ссылке.

Россия почти в три раза увеличила время задержки украинских судов в Керченском проливе, - журналист Клименко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154336
 
 
 Топ комментарии
 
А что вы хотели при окупации? Зато Украина отчиталась что она беспрепятственно пропускает через свою территорию на Рашку, автомобили, самолеты и поезда согласно международным законам. Ну стойте раком дальше если терпилы. Еб***т всегда того кто нагнулся.
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а то бы ваш свинарник перестал процветать?
Россия почти в три раза увеличила время задержки украинских судов в Керченском проливе, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 340
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ну Порох же не для сопровождения судов отправлял катера а в плен....да зебилы?
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А что вы хотели при окупации? Зато Украина отчиталась что она беспрепятственно пропускает через свою территорию на Рашку, автомобили, самолеты и поезда согласно международным законам. Ну стойте раком дальше если терпилы. *****т всегда того кто нагнулся.
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а то бы ваш свинарник перестал процветать?
Россия почти в три раза увеличила время задержки украинских судов в Керченском проливе, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 340
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Росія майже втричі збільшила час затримки українських суден у Керченській протоці, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 898

Украина 9283 долл. США
1. Пьяная, распадающаяся Россия, санкции. Диктатор Путин. Ho 29267 долларов США - в 3,15 раза лучше Украины
2. Диктатор Назарбаев, Казахстан 27550 - в 3 раза лучше
3. Диктатор Лукашенко, Белоруссия 20003 - в 2,2 раза лучше

Что со свободной, независимой Украиной?
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А Нефть Азербайджана не увеличивает ВВП
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Зато мы сшили самую большую в мире вышиванка и сварили гигантскую галушку! Хрен кто нас в этом переможет.....
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Аскар,
Новые здесь? Это Цензор. Здесь нет логики. Эмоции выше крыши. Часто здесь украинцы называют друг друга кaцапами, когда сталкиваются с некими аргументами, которые они не принимают.
Но, про свинарник былo не слишком вежливo.

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ну мы-то не откажемся от поездов в Рашу!, они приносят нам героические прибыля!
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они гастеров возят, а для нас лучше гастеры, чем миллионы беженцев! которых и так 3 миллиона
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Так зебоба посылает наших моряков в плен?
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не.. посадим на катера порошенка и порохоботов и пустим в героический вояж от Одессы к Марику ))
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Ну садилка, судя по последним новостям, у вас, зерыгов, даже расти не начинала)))
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ну Порох же не для сопровождения судов отправлял катера а в плен....да зебилы?
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Просрамшие свою армию и ядерну зброю,расслабившие свои булки потеряв бдительность,теперь удивляются округляя свои глаза действиям своего исконного врага из кацапской орды.
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от для чого кацапні був потрібен той міст
а вата й досі думає, щоб покращити їх життя
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