 Россия почти в три раза увеличила время задержки украинских судов в Керченском проливе, - журналист Клименко. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель набсовета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко.

Так, мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований", "Майдана иностранных дел" и BlackSeaNews сообщает, что в августе-сентябре 2019 действие угрозы "азовского пакета санкций" окончательно закончилось:

1) Продолжительность искусственного удержания перед Керченским проливом "мариупольских" и "бердянских" судов значительно возросло - "на входе" в Азовское море в 2,4 раза, а на "выходе" из Азовского моря - в 3,2 раза.



Инфографика: Клименко/Facebook

2) В течение лета-начала осени 2019 г. (в отличие от российских или других судов, идущих к/с азовских портов РФ) "мариупольские" и "бердянские" суда проходят Керченский пролив не в традиционной очереди, а отдельными караванами, которые формируются один раз в несколько дней (видимо, чтобы Береговая охрана ФСБ РФ тратила меньше времени, топлива...).

3) Ситуация с искусственным удержанием перед Керченским проливом "мариупольских" и "бердянских" судов вернулась к показателям сентября-октября 2018 года.

4) Похоже, что настало время, когда снова нужно активировать вопрос об "азовском пакете" санкций в российские порты Азовского моря, с которых осуществляются регулярные перевозки в оккупированный Крым: это порты Ростов-на-Дону, Азов и Темрюк. И, конечно, "Порт Кавказ", тот самый, что напротив Керчи на побережье Тамани.

С подробности и деталями можно ознакомиться по ссылке.