 "Монополия на применение силы в государстве попала в руки бывших соратников Януковича. Их фамилии - Богдан и Портнов", - заявление четырех экс-комбатов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, которое подписали:
Игорь Лапин "Зола" - командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014 года, народный депутат ВР VIII созыва.
Андрей Тетерук - полковник, командир добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУ МВД Украины в Киевской области 2014 года, народный депутат ВР VIII созыва.
Юрий Береза - командир полка специального назначения "Днепр-1" 2014 года, народный депутат ВР VIII созыва.
Михаил Бондарь - командир отдела 1-го батальона оперативного назначения Национальной Гвардии Украины имени генерала Кульчицкого 2014 года, народный депутат VIII и IX созывов.
Приводим текст заявления полностью.
"Как свидетельствуют последние события, монополия на применение силы в государстве попала в руки бывших соратников Януковича. Их фамилии - Богдан и Портнов.
После Революции Достоинства один из главных юристов Януковича, испугавшись народного гнева, был вынужден бежать за границу. Сегодня он снова восстанавливает ручное управление правоохранительными органами и судами для мести и расправы над теми, из-за кого вынужден был скрываться.
Об этом свидетельствует, в частности, и тот факт, что публично анонсированные им репрессивные меры буквально сразу воплощаются в реальные уголовные дела.
По такому сценарию было анонсировано открытие уголовных дел против Александра Турчинова, уже открыто уголовное производство против коменданта Майдана Андрея Парубия, возобновлено закрытое ранее дело против экс-руководителя оборонного комитета Сергея Пашинского, которого на днях за защиту себя и жены от нападавшего через суд бросили за решетку.
Это является грубой расправой, которая не имеет ничего общего ни с законом, ни с правосудием в принципе.
Интеграция во власть бывших приспешников пророссийского режима Януковича несет разрушительную угрозу для Украины, которая платит жизнью и кровью своих солдат за то, чтобы не пустить путинскую сволочь на украинскую землю. А между тем агрессор приходит в наше государство, становясь частью власти, устанавливая контроль над целыми сферами жизни страны.
Политикам, журналистам, всей общественности известно, что именно благодаря связям с Богданом, Портнов сегодня имеет возможность управлять судами и осуществлять расправы.
Мы призываем Президента Украины, в руках которого сегодня сосредоточена вся полнота власти в государстве, обратить внимание на то, что его подопечные на ключевых должностях на Банковой вручили ключи от судебной системы юристу Януковича, что ГБР находится под ручным управлением Портнова.
Уверены в том, что в интересах государства и Президента прекратить практику заказных уголовных преследований украинских патриотов, в том числе и нашего коллеги Сергея Пашинского".
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.
Кроме того, по словам адвоката Сергея Пашинского, решение, которое принял суд по содержанию под стражей С. Пашинского, является абсолютно неправомерным.
"Решение является таким, которое преследует нелегитимную цель. Суд принял решение без наличия обоснованного подозрения и при отсутствии каких-либо доказательств наличия рисков", - заявил адвокат Андрей Федур.
Дело было расследовано и закрыто, после чего в октябре этого года ГБР возобновило его расследование, что адвокат Андрей Федур назвал "правовым произволом".
Сам Пашинский называет "необоснованное повторное рассмотрение этого дела" местью заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.
Зеленский, значит, ни в чем не виноват, хотя от него и не требуется влиять на суды, а требуется не допустить, чтобы влияли другие, особенно такие позорные персонажи прошлого, как Портнов, да и Богдан.
Украинцы, СКОЛЬКО ЕШЕ всякая кацапская шваль будет портить всем жизнь? Страны Врсточнрй Европы почти очистились и живут нормально. А в Украине РУКИ ХРЕМЛЯ всех опускают до уровня нищих стран. ГНАТЬ В ШЕЮ ПОРТНОВА, БОГДАНА, шестерку Портнова ТРУБУ.
Но главное - создан прецедент.
Ибо в голосовавших за шмарклю 73% находятся 13% мертвечуковцев-рабиновичцев, 3% гепо-мураевцев, 3% шариковцев - это всё и есть передовой отряд Зебилов!
Поэтому Порошенко всегда для них был главным врагом, а не пуйло или янукович.
Я скрін зробив, Якщо ви не зробите заяву в ПОО аби знайшли я посадили цього негідника, то також будете співучасниками.
Юрію Євгеновичу, знаю вас як правдолюба і правдоборця. Доведіть це ще раз.
Скидываться еще...
В чому проблема? Але очевидно їх турбує системність, наполегливість і фах Богдана, що означає невідворотність покарання цих "хероїв".
І твій АйПі Цензор видасть аж бігом. І Провайдер за рішннням суду видасть твою адресу, ПІП.
Ти просто тупа вівця і не знаєш що робиш. Але цн вже твої проблеми.
Мародер вам всім обіцяв жити "по-новому". То ж пора вже почати...
Мати справу з Богданом та Коломойським - це завжди ноу-хау двадцятирічної давнини.
В Миколаєві кожен раз, коли у Опоблока немає під щось голосів, міськрада або облрада мінується. Жодного разу нічого не підірвалося, але традиція живе.
От так і тут. Ми прийшли під суд - суд заміновано. Який сюрприз.
Суд мав віддавати Приватбанк Коломойському, але зважаючи на суспільний тиск суддя Шкурдова зрозуміла, що їй прийшла жопа. Але гроші за рішення вже взято, треба щось робити. Приймати рішення не можна, бо буде як з Камбізом, не приймати не можна, бо буде як з Гонтарєвою.
Тому суддя Шкурдова замінувала собі суда.
Ну от і добре.
Цікаво, чи ми зможемо так на неї тиснути, доки лондонський суд не прийме рішення?
Alex Noinets
Себе шо ли в юристы податься с
" дипломом негосударственного образца")
Гройсман построил, в Борисполь.
Штож вы свои пасти раньше не открывали?
(22 квітня Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.)
Про це заявив його адвокат Віталій Сердюк .
Адвокат колишнього президента Віктора Януковича анонсував повернення ексгаранта до України, але багатьох експертів це не здивувало.
По делу вопросы есть, но нефиг про АП и судебную систему обобщения сразу делать. У нас 99% судей и прокуроров главным правилом жизни считают формулу "чего изволите?". Так шо нашей правоохренительной системой руководит президент Франклин и полиграфический комбинат казначейства США и союзники, а не Богдан с Портновым...
А эти комбаты - рьяные коллекционеры печатной продукции этого казначейства.
Прокурор ГПУ Олександр Божко подав заяву до Генпрокуратури щодо погроз йому від ексглави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова через відмову Божка закрити кримінальне провадження проти Портнова. Справу пізніше передали до Державного бюро розслідувань.
Як розповів Кореспондент "Прямого", 17 вересня в мережі інтернет з'явилася переписка, в якій Андрій Портнов погрожував прокурору Олександру Божку, який вів проти нього справу. Відповідні СМС-повідомлення з телефону Божка оприлюднив у своєму блозі журналіст-розслідувач Андрій Дзиндзя.
Невдоволення Портнова викликало те, що прокурор тривалий час відмовлявся закривати кримінальне провадження проти нього. У підсумку справа була закрита прокурором лише на початку вересня.
"Здравствуйте. Я вижу, вы слишком активны. Воспитательные мероприятия придется осуществить. Еще раз услышу ваше имя, буду превращать в кусок говна. С уважением, Портнов" - йшлося у повідомленні.
"Зважаючи на побоювання за безпеку своєї родини, скажу так, що номер телефону, з якого дійсно надійшли погрози мені та що є в засобах масової інформації, надійшли з номеру телефону, який, відповідно до ЗМІ, наприклад, сайт "Миротворець", персональна сторінка Андрія Володимировича Портнова, згідно інформації на цих зокрема сайтах, - то користувався цим телефоном Портнов Андрій Володимирович. Можливо, і на даний час користується", - прокоментував прокурор ГПУ Олександр Божко.
Божко написав заяву в ГПУ про те, що йому погрожують. Справу передали в Державне бюро розслідувань. І ДБР начебто почало розслідувати погрози Портнова на адресу прокурора Божка…
В тому, що справа похована, не сумнівається депутат восьмого скликання Тетяна Чорновол, пояснючи це тим, що для того, щоб почати досудове розслідування, в Портнова щонайменше мали б вилучити телефон, з якого він, імовірно, надсилав погрози. За процедурою, на це спочатку потрібен дозвіл суду. Якби такий існував, рішення залишалося б в Єдиному реєстрі судових рішень, але воно відсутнє.
"Так як він з'явився в Україні, слідство повинно було, як мінімум, викликати його для дачі свідчень. І вони повинні були зразу вилучити мобільні телефони, які були тоді при Портнові, щоб зробити тоді перевірку того, чи надходили з його телефону ці СМСки, чи ні. Для того вони повинні були отримати рішення суду, яке дозволяє їм це зробити. Тобто не було даного рішення суду. Ніяких обшуків в нього не проводилося. Тобто це означає, що слідство просто не робить ті кроки. Які просто мусило б зробити. Натомість з'явилася справа проти самого Олександра Божка. Портнов вирішив помститися і засадити неслухняного прокурора до в'язниці", - прокоментувала народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол.
"У мене є інформація, що зараз на підписі у генпрокурора лежить підозра прокурору Генеральної прокуратури, такому собі Олександру Божку. Чим цей Божко мене зацікавив і зацікавила кримінальна справа проти нього? Тим, що Божко - це той прокурор, який розслідував справи Портнова попередні п'ять років. Він був прокурором в цілих трьох справах. Що абсолютно унікально, Портнов зараз мстить навіть прокурору, який його навіть не посадив" - додала Чорновол.
Цікаво, що в'язницею Портнов погрожував Божку в цій самій переписці, справа щодо якої, можливо, вже похована. А от досудове розслідування проти самого Божка - в активній фазі. Його вже допитували. На допиті був присутній сам Портнов та його одіозний адвокат Таранов.
"Я думаю, що потрібно виходити саме зі змісту самих погроз. Оскільки, якщо подивитися погрози від 3 квітня, то там було сказано, що мені потрібно збиратись потихеньку до в'язниці", - сказав Божко.
Цікаво, що прокурор Божко розслідував справу прем'єр-міністра України часів Янукович - Миколи Азарова. Справа готова до передачі в суд. Суть справи - за версією слідства, Азаров отримав хабар у розмірі 17 мільйонів євро від Андрія Клюєва. За це призначив Клюєва першим віцепрем'єр-міністром України.
В рамках цієї справи прокурор Божко в серпні поточного року арештував нерухомість і рахунки Азарова. Після цього Божка відсторонили від справи. Нардеп Тетяна Чорновол припускає, що справа Портнова проти Божка та відсторонення останнього від досудового розслідування по Азарову - складові одного ланцюга, де єдиним знаменником є теперішній голова Офісу президента України Андрій Богдан, який раніше працював в уряді Азарова та є другом Андрія Портнова.
"В часи Януковича Богдан і Азаров були дуже близькі. І я зараз вважаю, що Азаров просто дзвонить Богдану і каже: "Ти зараз впливовий в Україні. Ну зроби щось. Тому що, як це так, що зараз ваша влада, а активізувалося розслідування по моїй справі, і якраз в серпні місяці арештовані мої активи". Тому я вважаю, що це відбувається саме таким чином. Богдан, отримавши цей дзвінок від Азарова, жаліється Портнову, своєму партнеру, і Портнов каже: "Так це ж той, хто проти мене справу розслідував. Зараз ми йому покажемо", - розповіла Чорновол.
Якою буде подальша доля прокурора Олександра Божка - покаже час.
https://prm.ua/portnov-pogrozhuvav-prokuroru-bozhku-chomu-dbr-pohovalo-spravu/