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 Политика Украины
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 Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции. ВИДЕО

Проект закона №1010 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" про обличителей коррупции принят парламентом во втором чтении.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 252 нардепа.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить закон "О предотвращении коррупции" статьей 53-7 "Вознаграждение обличителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, в результате которого нанесенный государству ущерб в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления. Размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

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Регистрирует и проверяет сообщение обличителей Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Источник: https://censor.net.ua/n3154333
 
 
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закон о прослушке есть, закон "о стукачах" есть, теперь еще нужен закон о пытках и усиление "полномочий" ГБР. каждый зе-фюрер должен иметь свое гестапо. а то разболтался народ - смеет властя критиковать.
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Это чтобы парней из народа не зацепило, зкоманда берет много но "мелкими" частями! Сделали это вместе зебилы Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 3117
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Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
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Ну где же бурная деятельность дела\расследования тогда во времена великого борца с коррупцией петра?
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Я думаю, дехто дуже напрягся)) Система не погана, має свою історію застосування і напрочуд ефективна. Давайте почнемо лохматити жирних котів! Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 5069
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В смысле zебанутых?! Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 1205
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Zебанутым бессмысленно доказывать бессмысленность доказывания!
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Петьку тварь садите! вот где коррупция! Эта гнида не должна на свободе ходить!
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В туалет сходить не пробовали? Говорят крушина помогает, даже с мозгов гомно выводит.
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который сообщил о коррупционном преступлении, в результате которого нанесенный государству ущерб в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц..

2007грн х 5000 = 10 035 000 грн.. то есть до десяти лямов воруй не хочу..
на фига такая реформа?!
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Это чтобы парней из народа не зацепило, зкоманда берет много но "мелкими" частями! Сделали это вместе зебилы Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 3117
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зебилы все схавают, для них такая математика не доступна
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закон о прослушке есть, закон "о стукачах" есть, теперь еще нужен закон о пытках и усиление "полномочий" ГБР. каждый зе-фюрер должен иметь свое гестапо. а то разболтался народ - смеет властя критиковать.
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Приняли 1010- теперь все анонимные "бабушки", обеспечены работой! Можно писать - миниравать всех чиновников,по списку, и в случае наклёпа на чиновника, нести ответственность за наклёп анонимно! А за счёт государства 45 дней мешать работе чиновника, пока его не скинут с места, или он не завалит основную работу. А в случае "удачного выстрела", можно предъявить право на 10%, от ущерба который назначит 1й суд, а не высшие инстанции, которые это решение скасуют. А также от каждого решения судов, списывать на ананимов по 10% от суммы. Как бы они не передрались с поножовщиной , "кто первый якобы сообщил" Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 8152
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Да коррупиционерам не нужно переживать особо, ни одна экспертиза не покажет ущерб государству.
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Сообщаю...два товаригЧа...милованов и трепак...бадяжат сахаром...
Мне ордена не надо...я согласен на медаль..（с）...😀
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Головного не повідомив "Цензор"! В цьому законопроекті є стаття про анонімні повідомлення! Їх можна і необхідно подавати в НАЗК !





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"ТО ВИ ТЕЖ У СХЕМІ?": ЧОРНОВОЛ ВИЯВИЛА В ЛАВАХ "СЛУГИ НАРОДУ" ЕКСОЧІЛЬНИЦЮ "УКРАЇНСЬКОЇ БУРШТИНОВОЇ БІРЖІ"
Нею виявилася Слуга Народу ( 29 номер у списках на вибори у ВР від Слуг народу).
Нині представник Кабміну у ВР Верещук
На це Верещук відповіла: "І що, що я була засновником
https://www.youtube.com/watch?v=wHOjGvnOraY
https://www.5.ua/polityka/to-vy-tezh-v-skhemi-chornovol-vyiavyla-v-lavakh-sluhy-narodu-eksochilnytsiu-ukrainskoi-burshtynovoi-birzhi-197336.html
Виявляється Ірина Верещук займалась бурштином, коли була мером м.Рава-Руська.
При чому почала цим займатися під час революції гідності у 2013році!
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чорнвол?виявила??
-прийміть таблетку!і так кожен раз коли воно щось виявить!!
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Да какая разница, в принципе, кто выявил, Черновол или Беловол. Что скажете по сути?
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01.10.19
Сьогодні в Україні є лише одна компанія з ліцензією на видобуток бурштину, - нардепка від СН Верещук
"За стільки років є єдина компанія, яка отримала ліцензію. Я не буду її рекламувати, можете подивитися в реєстрах
Верещук також повідомила, що цю компанію сьогодні включили до складу експертів, які зараз консультують уряд і займаються розробкою законодавства щодо легалізації видобутку бурштину.
«ну так її всі знають.власник бурштинової біржі, вона ж депутатом від СН
ЗАКОНА НЕТ, А ЛИЦЕНЗИЯ ЕСТЬ »
В Волынской обл. возле одного из сел уже стоят экскаваторы, пока люди их не пускают копать, потому что это превратит Полесье природу в пустыню.
Эта техника принадлежит И. Палице когда то правая рука Коломойского

https://censor.net.ua/ua/news/3151388/**********************************************************************************************************
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возлє одного сєла стоіт єкскаватор пєтра,..а пєтро с перепою іщєт єго на майдане шоб опять залєсть на стрелу=видать бєлочка шіколядна в орєшках...
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То есть создана надстройка, в потоках деребана по 10% бюджета от суммы решений 1х судов, которые никто не истребует, так как с голой мыши не чего изымать. Со всех дел прошедших через наши суды, в счёт анонимов, на Сейшельских островах.

А как получить за Нефтегаз?, Я ведь тоже говорил, что они крадут, даже пост писал Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 7954 Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 6465
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так Ви тут більше отримуєте???
-чи то жалко купувати папір..так звоніть ..тож таки разом усі візьмуться і закошмарять отих свиней що на маєтки собі субсидію отримують))
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Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУРШТИНОВА БІРЖА"
Адреса
01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 13/2
Дата заснування
19.12.2013
Код ЄДРПОУ
39030399
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Історія змін компанії
03.06.2019
БЕРТАШ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
03.06.2019
ВЕРЕЩУК ІРИНА АНДРІЇВНА
03.06.2019
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОМАШ ПЛЮС"
27.05.2019 змінився керівник
Верещук Ірина Андріївна
Чонбашев Нурбєк Чоробекович
https://opendatabot.ua/c/39030399
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Считая нужным доложить ,
Он мчится сразу услужить !
Вознаграждение пятак ,
А он и той награде рад .
Насупясь ,ходит подбоченясь
И свысока на всех глядит ,
Вершитель судеб, лекарь душ ,
Ну до чего-же скользкий уж !
А в довершение всему я напишу шесть строчек:
Мужик-то с мужиком найдет
И общий труд и прочее .
А вот стукач со стукачём ...
Когда свести их вместе ,
Друг друга будут "выпасать",
Без совести и чести .
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Когда им удалось захватить целую страну, то грех не проследить, что бы ничего не утекло мимо их кармана.
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История сталинских доносчиков заканчивалась, как правило плачевно. Иуд не любят как на Небе так и в Аду.
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Свидетели, давшие показания о лице, совершившего преступление, так же доносчики.
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Свидетель преступления - это свидетель. А доносчик - это другое.
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все Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 7280... заложу Гыга с цифровым , и на полученную денешку отдохну на Мальдивах !!!!
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Чувствуется что недолго осталось до принятия Закона о врагах народа.
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Теперь стучать станет выгодно..... Все ближе и ближе к "европке"...
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Пятнадцать стукачей на Шкоду соседа
Йо-хо-хо и пляшка горилкы!
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Если до присвоения этого инструмента государством донос был чисто моральной категорией, которая получала свою негативную или позитивную оценку в зависимости от конкретных обстоятельств (мотивов доносчика) и, что еще важнее, - результатов предпринятых из-за доноса мер, то после того, как донос был поставлен на службу современному государству, он обрел новое качество.
Он институализировался и превратился в долг.
Тот, кто не доносил, автоматически сам становился сообщником, а значит преступником. К извечным стимулам предательства - мести, зависти, злобе - добавились поощрение государства и, в первую очередь, страх: не донесешь ты - донесут на тебя за то, что ты не донес.
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