EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  304  6
Материалы по теме:
Все про:ВР (23839) донос (33) коррупция (7531)

 Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции

Проект закона №1010 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" про обличителей коррупции принят парламентом во втором чтении.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 252 нардепа.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить закон "О предотвращении коррупции" статьей 53-7 "Вознаграждение обличителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, в результате которого нанесенный государству ущерб в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления. Размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: При Кабмине создали комиссию для защиты бизнеса: не бойтесь, обращайтесь к нам, - Гончарук. ВИДЕО

Регистрирует и проверяет сообщение обличителей Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Источник: https://censor.net.ua/n3154333
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я думаю, дехто дуже напрягся)) Система не погана, має свою історію застосування і напрочуд ефективна. Давайте почнемо лохматити жирних котів! Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 5069
 показать весь комментарий
 
 
Петьку тварь садите! вот где коррупция! Эта гнида не должна на свободе ходить!
 показать весь комментарий
 
 
который сообщил о коррупционном преступлении, в результате которого нанесенный государству ущерб в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц..

2007грн х 5000 = 10 035 000 грн.. то есть до десяти лямов воруй не хочу..
на фига такая реформа?!
 показать весь комментарий
 
закон о прослушке есть, закон "о стукачах" есть, теперь еще нужен закон о пытках и усиление "полномочий" ГБР. каждый зе-фюрер должен иметь свое гестапо. а то разболтался народ - смеет властя критиковать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх