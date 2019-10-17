 Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 252 нардепа.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить закон "О предотвращении коррупции" статьей 53-7 "Вознаграждение обличителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, в результате которого нанесенный государству ущерб в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления. Размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

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Регистрирует и проверяет сообщение обличителей Национальное агентство по предотвращению коррупции.