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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (2046) Зоряна Скалецкая (33)

 "Это было недоразумение, которые кто-то воспринял как противостояние. Будем над этим работать", - Скалецкая об обстановке в Минздраве

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая убеждена, что в ведомстве были недоразумения, но все уже налаживается. Тем не менее, она сетует на работу ведомства, и, по ее словам, несогласованность в структуре, что "затягивает решение многих вопросов".

Об этом она сообщила в эфире "Завтрака с 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я, когда приходила в Министерство, считала, что каждый работает на своем месте, каждый имеет свои задачи, функции и должен их выполнять. А случается так, что надо искать какой-то документ в Министерстве, выяснять, где тот работник, который знает ту информацию, которая нужна министру сегодня и сейчас для встречи. Это на самом деле затягивает внутренние вопросы", – рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил госсекретаря Минздрава Янчука, - Супрун

Также министр отметила, что Минздраву уже получается наладить более-менее стабильную работу и считает, что противостояние в Министерстве нет.

"Я думаю, что это было недоразумение, которые кто-то воспринял как противостояние, и будем над этим работать", – сказала Скалецкая.

Накануне, Ульяна Супрун заявила, что на закрытом заседании правительства министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подняла вопрос об увольнения госсекретаря МОЗ Артема Янчука, который находится в декретном отпуске. На его место назначили Инну Солодкую - бывшую коллегу Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой. Экс-глава МОЗ написала, что увольнение Янчука было проведено "в супертайном режиме с нарушением законодательства".

Ранее в интервью Цензор.НЕТ гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Литовченко рассказала, что представители новых команд в различных министерствах заставляют руководителей директоратов писать заявления об увольнении по собственному желанию.

24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Источник: https://censor.net.ua/n3154325
 
 
 Топ комментарии
 
Назвать себя недоразумением, не каждому под силу. Дерзай дальше.
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"- Мне очень жаль, это недоразумение.
- Дорогая, недоразумение - это когда Рамзес уничтожил Сирию. Вы - катастрофа!" (к/ф Мумия)...
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Назвать себя недоразумением, не каждому под силу. Дерзай дальше.
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Та надо было не просто забить на своих подчиненных, не выслушав их претензии, а обрыгать их и только потом уйти.

Ну и понятное дело, что любой просер теперь - шутка или недоразумение.
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"- Мне очень жаль, это недоразумение.
- Дорогая, недоразумение - это когда Рамзес уничтожил Сирию. Вы - катастрофа!" (к/ф Мумия)...
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с-ка, чого ж я не пішов у чиновники?
я б міг отої маячні, що вони верзуть, набалакати цілі томи
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С таким министерством и умереть спокойно не получится
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Наконец новый типа министр здравоохранения выдала конкретную правду. Она и есть недоразумение
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А як зєБОТіки всиралися за те, що в Супрун нібито немає медичної освіти. А з юридичною виявляється можна, все ОК.
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Самое главное недоразумение в Минздраве это Скалецкая на посту министра
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Саме найбільше непорозуміння, це коли пороВшивим ботам, таким як "Ыгор Емець" (або "Игор Ємець") не можуть пояснити, що ім"я і прізвище потрібно писати на одній мові а не на різних. Ну, що б ти, до прикладу, не виглядав як неосвічена людина а то і просто дИбіл.
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В мене йде авторизація з Гугл-акаунту, а в чому проблема, а в тому, що працюю на різних компах з Віндою, та Айос.Якщо стикався, то зрозумієш наскільки там важко не сплутати ці літери, бо вони розташовані в системах зовсім навпаки.
До речі, освічений Ви наш, коми треба ставити перед "а" завжди, та перед "як" також буває.
А також вивчи правопис "щоб"
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Не переживайте, пороВшивые. Всё будет Ок.
Мойте свои ж...пы. Черенки от лопаты уже заготовлены
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Кретин, кому ты угрожаешь ? Армии и мобрезерву ? Ты вообще кто, чучело ?
Армейские вас порвут в капусту, только попробуйте рыпнуться.
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да не попробуют. Эта зеленая публика только в своих интернетиках смелые, а в жизни даже в маршрутке стеяняются попросить остановку.
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Як там ваш Главмародер? Ще не повісився?
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Как по мне, єто один из саміх охеревших членов текущего правительства.
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