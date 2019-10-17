 "Это было недоразумение, которые кто-то воспринял как противостояние. Будем над этим работать", - Скалецкая об обстановке в Минздраве

Об этом она сообщила в эфире "Завтрака с 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я, когда приходила в Министерство, считала, что каждый работает на своем месте, каждый имеет свои задачи, функции и должен их выполнять. А случается так, что надо искать какой-то документ в Министерстве, выяснять, где тот работник, который знает ту информацию, которая нужна министру сегодня и сейчас для встречи. Это на самом деле затягивает внутренние вопросы", – рассказала она.

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Также министр отметила, что Минздраву уже получается наладить более-менее стабильную работу и считает, что противостояние в Министерстве нет.

"Я думаю, что это было недоразумение, которые кто-то воспринял как противостояние, и будем над этим работать", – сказала Скалецкая.

Накануне, Ульяна Супрун заявила, что на закрытом заседании правительства министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подняла вопрос об увольнения госсекретаря МОЗ Артема Янчука, который находится в декретном отпуске. На его место назначили Инну Солодкую - бывшую коллегу Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой. Экс-глава МОЗ написала, что увольнение Янчука было проведено "в супертайном режиме с нарушением законодательства".

Ранее в интервью Цензор.НЕТ гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Литовченко рассказала, что представители новых команд в различных министерствах заставляют руководителей директоратов писать заявления об увольнении по собственному желанию.

24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.