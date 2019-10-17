 Дело о топливной схеме в "Укрзализныце" на 40 млн передано в ВАКС

Об этом сообщает пресс-служба САП в фейсбуке в четверг, информирует Цензор.НЕТ.

"САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению двух бывших должностных лиц филиала АО "Укрзализныця" "Центр обеспечения производства" в злоупотреблении служебным положением, что повлекло убытки на общую сумму 39,8 млн грн", - говорится в сообщении.

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Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 24 мая уведомили двух бывших сотрудников филиала "Центр обеспечения производства" (ЦОП) "Укрзализныци", занимавших должности в 2015-2016 гг., о подозрении в причинении госкомпании 39,8 млн грн убытков.

По данным следствия, в декабре 2015-го и марте 2016 года филиал "ЦОП" получил от ООО "Вог Аэро Джет" 30 тыс. тонн дизтоплива в долг, которые должен был вернуть до 1 марта 2016 года или уплатить штраф в размере 2-2,7 млн грн за каждый день просрочки. Однако возвращать долг "ЦОП" начал только 29 марта 2016 года, завершив этот процесс в мае.

"Следствие считает, что чиновники филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 года уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива. К тому же топливо заняла филиалу та же компания, которая выиграла его конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым. Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования", - отмечала "Укрзилизныця".