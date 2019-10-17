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 Политика Украины
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 День за два: Разумков отчитался о 50 днях новой Рады. ВИДЕО

Спикер ВР Дмитрий Разумков опубликовал видеоролик о результатах 50 дней работы новой Рады, который был в традиционном для команды Зе стиле.

Как информирует Цензор.НЕТ, данный видеоролик спикер ВР выложил на своей странице в Facebook.

"День за два: первые 50 дней работы Верховной Рады Украины", - написал Разумков.

"Итоги работы подбиваются после 100 дней, но ВР IX созыва живет в так называемом турбо-режиме. У нас фактически день за два. Поэтому и итоги работы мы подбиваем в два раза быстрее", - сказал Разумков.

Он отметил, что с первого дня работы ВР взяла достаточно неплохой темп.

В видеоролике перечислены основные законопроекты, принятые новой Радой.

Так, 3 сентября состоялось голосование о снятии депутатской неприкосновенности ("за" проголосовали 373 нардепа) и в КС был направлен закон о внесении изменений в Конституцию об уменьшении количества депутатов ВР до 300 человек, 10 сентября - принят закон о процедуре импичмента президента Украины ("за" 245 голосов), 12 сентября была упрощена процедура таможенного контроля, 18 сентября была разблокирована работа Антикоррупционного суда Украины, 19 сентября - упрощена процедура назначения и увольнения чиновников.

"Многие называют работу ВР революционной, но для нас это не революция, а эволюция. Это нормальное развитие как парламента, так и государства. Мы это обещали, и именно это мы сегодня делаем", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада нового созыва впервые проведет Час вопросов к правительству, - Разумков

Также спикер подчеркнул, что первый месяц работы ВР, что такая работа парламента нравится не всем, а именно тем, кто привык, что парламент "мертвый" и не работает, что в нем можно создавать "схемы": "Такого больше не будет. Украинский парламент будет работать на украинский народ и именно этого ждут от нас люди, и именно это вдохновляет нас работать, иногда и круглосуточно".

Также в ролике приводится некоторая статистика работы ВР. Так, за первые 50 дней парламентом было рассмотрено 209 законопроектов, принято в целом - 56, принято в 1-2 чтениях - 16. Кроме того отмечается, что по опросам общественного мнения 45% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, уровень доверия к спикеру парламента - 54%.

"За этот промежуток времени было сделано так много, но было сделано еще так мало. Мы должны выполнить те обещания, которые давали обществу, нашим избирателям и людям, которые нас поддержали во время избирательной кампании. И, я уверен, что мы сможем изменить это государство, чтобы оно было комфортным, и в нем была качественная жизнь для нас и для наших с вами детей, для нашего будущего. Но я убежден, что мы сможем сделать это только вместе", - подытожил Разумков.

Напомним Рада IX созыва начала свою работу 29 августа. Президент Украины Владимир Зеленский распустил прежний созыв, а 21 июля состоялись досрочные парламентские выборы по итогам которых победу с наибольшим в истории страны результатом одержала президентская партия "Слуга народа" - 43,16%.

Источник: https://censor.net.ua/n3154323
 
 
 Топ комментарии
 
Наконец-то взялись за это коррупционное кубло.
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Чуваки пахали в турборежиме...лили воду из пустого в порожнее..и получили ожидаемый результат....ноль.
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Наконец-то взялись за это коррупционное кубло.
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Это просто прэлэстно! Одним махом уволить 120 тысяч коррупционеров.
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и правильно там не за что платить🤣свинарники а не поезда
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Дещо зроблено, але потрібно значно більше.. Десь із середини грудня суспільство почне вимагати результатів роботи нової влади.. Потужних і полум'яних слів ми наслухались від влади за попередні п'ять років "потужних реформ" сивочолого.. Мірило ефективності влади лише одне - реальні справи, реальні реформи, реальні й довгі терміни ув'язнення всіх хто розкрадав Україну..
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Встигли, наприймали. "Послы стран Запада и **** обратились к украинской власти с просьбой пересмотреть отдельные положения судебной реформы, - заявление"
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Да, много...это ж сколько всего отменять потом придется!))
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Чуваки пахали в турборежиме...лили воду из пустого в порожнее..и получили ожидаемый результат....ноль.
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Трохи подививсь шоу від ЗЕ "Нова ВР".
Якщо у такій одіозній ВР минулого скликання було якесь обговорення, і голосували або "ЗА" або "ПРОТИ", то у "новій ВР" постійно, десь 150 тіл, або "утримались", або "не голосувало"!
Мабуть немає в методі що, в даному випадку, тиснути зелене чи червоне! А про що там говорять незрозуміло!
Як голосують у "Новій ВР" (А система то, не включена!!! )День за два: Разумков відзвітував про 50 днів нової Ради - Цензор.НЕТ 263
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Не дивився відеозвернення бо маю фізичну відразу до пана Разумкова..
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НУ ПРОСТО ПЕРЕДОВИК! ГЕРОЙ СОЦТРУДА! СТАХАНОВЕЦ!
Впрочем ни чего другого от члена Парии Молодые Регионы, я не ожидал. Грабить страну и продавать её, так только по стахановски. По региАнальному.
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Пятилетку за три года! Кричали на фабрике пошива кирзовых тапочек. И лежали они потом на складах до полной утилизации.
Так и в Раде - скорость и количество не означает качество законов.
Так кто ответит за такой "базар" - день за два?
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