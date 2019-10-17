 Хозсуд, который должен был рассмотреть иск о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам, "заминировали"

В настоящее время в суде проходят проверки, на его территорию никого не пропускают, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
После предыдущего заседания суда 8 октября юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев с высокой вероятностью прогнозировал, что суд может принять окончательное решение 17 октября. В госорганах уже к 8 октября были заготовлены сообщения на случай возможного проигрыша.
Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.
Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.
19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".
Напомним, 16 января 2018 года НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл.
В сообщении НБУ также отмечалось, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.
Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.
В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.
В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.
Напомним, 4 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств, связанных с "Приватбанком".
"По заявлению господина Шлапака еще несколько месяцев назад ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям о событиях в "Приватбанке", особенно в период декабря 2016 года, но есть производства и за более далекий период – с 2008 по 2016 годы. На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "Приватбанка", поэтому им было запрещено выдавать кредиты", – отметил он.
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4 июля глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту доведения банка до неплатежеспособности. Также Шлапак заявил, что лицам, связанным с бывшим руководством "Приватбанка", было выдано 190 млрд гривен кредитов.
Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.
В свою очередь Игорь Коломойский утверждал, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.
Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня.
18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ,общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.
Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страныG7,Евросоюз и США.
Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".
До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет"
11.10.2019 г.
удя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.
17.10.2019 г.
... сегодняшнее заседание Хозяйственного суда Киева по поводу реприватизации ПриватБанка может вылиться в колоссальный международный скандал.
Уехавший в такой серьезный момент, под надуманным поводом с Украины, проводящий пустые, формальные встречи с кем попало в Латвии, Зеленский почти всю ночь созванивался с различными лицами в стране.
сПРАВА ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО пРЕЗИДЕНТА І ГЕНПРОКУРОРА.
НЕ НАСТІЛЬКИ ТУПИЙ,ЩО НЕ РОЗУМІТИ,ЩО ДАТИ ЩЕ БАБЛА БЄНІ -НЕ ПОЯСНИТИ НІЯК..
З МАЙНА КОМПАНІЇ КУРЧЕНКА АРЕШТ ЗНЯЛА ТА САМА СУДДЯ, ЯКА ЙОГО НАКЛАДАЛА
Cуд скасував своє визначення від 17 липня 2014 року, яким наклав арешт на майно компанії.
Господарський суд Києві 30 листопада зняв арешт з грошових коштів та майна товариства з обмеженою відповідальністю "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), підконтрольної скандально відомому бізнесмену Сергію Курченку.
Про це йдеться в ухвалі суду від 30 листопада 2015 року, його текст доступний на сайті Єдиного реєстру судових рішень. В ухвалі вказано, що рішення приймала суддя Людмила Шкурдова.
Водночас, в ухвалі суду від 15 липня 2014, згідно з якою було накладено арешт на гроші та майно компанії Курченко, також фігурує прізвище Шкурдової. Тобто, рішення про зняття арешту ухвалила та ж суддя, яка його й наклала.
Це не єдина гучна багатомільйонне справа, яку вела Шкурдова. У жовтні 2014 року вона постановила стягнути з держпідприємства "Вугілля України" 669 млн. гривень на користь "Дочірнього банку Сбербанку Росії".
Крім того, за даними "Главкому", зараз Людмила Шкурдова претендує на посаду судді Київського апеляційного госпсуду. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/z-mayna-kompaniyi-kurchenka-aresht-znyala-ta-sama-suddya-yaka-yogo-nakladala-552167.html
НА КОРИСТЬ МІЖНАРОДНОГО АФЕРИСТА БЄНІ..
ЛОНДОНИ ЇЙ НЕ УКАЗ.
МОСКВА?
пухлый конвертик от Бени с денежками судье роднее и ближе чем какая-то "москва".
я не кажу,що суддя проплачується кремлем, а лише що вона керується антиукраїнськими поглядами,що впливають на її рішення.
Звичайно,і бабло від Бєні візьме...
Крумханзл прокоментував суди з ПриватБанкомПідтверджена аудитором сума проблемних кредитів, які дісталися ПриватБанку становить близько 213 млрд грн
https://mind.ua/news/20203350-krumhanzl-prokomentuvav-sudi-z-privatbankom
Господарський суд Києва(суддя Шкурдова) хоче отримати докази від Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), які підтверджують, що у ПриватБанку був нульовий або від'ємний капітал на момент укладення договору купівлі-продажу його акцій між екс-акціонерами банку, серед яких найбільшими на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, за одну гривню державі в особі Міністерства фінансів (Мінфін). https://mind.ua/news/20199794-sud-vimagae-pidtverdzhennya-nulovogo-abo-negativnogo-balansu-privatbanku-na-moment-nacionalizaciyi
які ще докази треба,бл..дь ?
Беня бы молча взорвал.
Просто телефонное хулиганство , согласитесь, не Бенин уровень!
бєня через "Приват" приватизував і продав і перевів в офшори навіть автобуси Фк "Дніпро"
звідки нова "мирова".!? Бо Бєня 'включив хуцпу',а Зе поки що не наважується його просто послати на..уй"
2.націоналія завжди правильна.)
бо "від імені Народу" а не Закону,котрий вторинний від Волі Народу.
у 2012 Шкурдова просилась до 'своїх"-до Вовка в апеляційний суд..
Кс сказав ні.:
Конституційний Суд України в рішенні у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду юстиції» (справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою) від 21 червня 2011 року № 7-рп/2011, досліджуючи оспорювану норму частини першої статті 80 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та зіставляючи її з положеннями Основного Закону України, дійшов висновку щодо необхідності відрізняти інститут наділення професійного судді повноваженнями від інституту переведення його з одного суду до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, а тим більше - до суду іншого рівня і спеціалізації.