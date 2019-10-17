 Россия знает наперед, с чем мы едем на переговоры в Минск, - экс-представитель Украины в ТКГ Марчук

Об этом бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил газете "Сегодня" в интервью, которое было опубликовано 16 октября, передает Цензор.НЕТ.
"Россия – это же очень опытная машина и на человеческом, и на всех других уровнях. Кроме того, что она очень разведывательно обеспечена информацией обо всем переговорном процессе… Я в этом убеждался несколько раз. Это не наше обеспечение. Кроме того, они не только прогнозируют, но кое-что знают наперед, с чем мы едем на переговоры", – сказал он.
Марчук подчеркнул, что "на каждые переговоры расписывается технология, полномочия".
"Мы же там не самодеятельностью занимаемся. Хотя я и был волонтером, но все было согласовано: уровень компромиссов, разного рода отступлений и нападений и так далее", – отметил он.
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) начала работу летом 2014 года. Марчук участвовал в переговорном процессе в Минске с 2015 года по май 2019 г.
Хотя...Спинной мозг не поврежден,рефлексы хватательные присутствуют.Умеет жрать,трахаться и гадить.
Вывод:к депутатской работе годен.
Отгребаем по полной
скульптору Лысенко создавшему памятник Щорсу в Киеве позировал .......... молодой Леонид Макарович Кравчук . да да тот самый первый президент вот собственно он в гриме рядом со статуей
Только под его патронатом это возможно!
Зебилы, *****, что вы сделали с Украиной!!!!!!!???????????
украинец в российском поезде
Вспмните, как по "трассеру" (да и под чужим флагом) ищется источник слива. Подумайте, что запустить. СМИ - "желтые". Там пойдет веер. Потом выловим "сливальщика".
Дядя Женя не подведите.
США при виході з Сирії авіаударом знищили свою колишню базу
Метою атаки був цементний завод компанії Lafarge неподалік від Алеппо, в якому раніше знаходився склад ***********.
Після того, як американські війська покинули базу в Манбіджі, вона опинилася під контролем російських найманців, що підтримують режим Башара Асада та його іранських союзників, які тепер готуються до атаки турецької армії.
Полковник Майлс Кеггінс, який відповідає за зв'язки з громадськістю в штабі коаліційного угруповання в Іраку, повідомив, що авіаудар нанесли за допомогою двох літаків F-15
ИХТАМНЕТУ !!!