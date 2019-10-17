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 Политика Украины
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 Россия знает наперед, с чем мы едем на переговоры в Минск, - экс-представитель Украины в ТКГ Марчук

На переговорах по Донбассу в Минске российская сторона владеет информацией о том, что будет предлагать Киев.

Об этом бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил газете "Сегодня" в интервью, которое было опубликовано 16 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Россия – это же очень опытная машина и на человеческом, и на всех других уровнях. Кроме того, что она очень разведывательно обеспечена информацией обо всем переговорном процессе… Я в этом убеждался несколько раз. Это не наше обеспечение. Кроме того, они не только прогнозируют, но кое-что знают наперед, с чем мы едем на переговоры", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На реализацию "формулы Штайнмайера" уйдут годы, - бывший представитель Украины в ТКГ Марчук

Марчук подчеркнул, что "на каждые переговоры расписывается технология, полномочия".

"Мы же там не самодеятельностью занимаемся. Хотя я и был волонтером, но все было согласовано: уровень компромиссов, разного рода отступлений и нападений и так далее", – отметил он.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) начала работу летом 2014 года. Марчук участвовал в переговорном процессе в Минске с 2015 года по май 2019 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3154318
 
   
 Топ комментарии
 
Потому .что у власти Украины с первого дня дети СССР , любители русского мира и прочая скотина . Все вы и есть предатели и стукачи для РФ .Никто не думает об Украине , а только о деньгах , немного заботясь , как о территории заработка .Вся власть в Украине это малоросы - хохлы .
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ну, не може ж Віва дошкуляти ВладімВладіміравічу всілякими неприємними несподіванками!
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Так генерал КГБ Марчук и сам все россиянам с радостью доложит
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ну, не може ж Віва дошкуляти ВладімВладіміравічу всілякими неприємними несподіванками!
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Зе-команда - збіговисько частково випадкових людей, серед яких 99% є ФСБ-шні агенти.
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Марчука убрали от корыта, никак не успокоится
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всех порохотоварей - с майдана в автобусы и все их быдлостадо швырнуть на штурм Луганска.
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Не нервничай так тунгус, возьмем мы Луганск, и развесим вас тварей на столбах, и без помощи тех что с плоскостопием.
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...з формулюванням: не змогли купити квитки
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По-моєму, користь від мінських переговорів така сама, як і від роботи Ківи руками у Парламенті.
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порошенко постарался такое подписать
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А все из за того, что у тебя боевой диван не заводился
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с окопа строчишь, гавкающее на майдане селючьё?
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И ты с бутылки, из проссаного пензенского подьезда?
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Ну голова у него сломана от рождения и он работает чем может.Вот парадокс:голова больная,а хватается за причинные места.)
Хотя...Спинной мозг не поврежден,рефлексы хватательные присутствуют.Умеет жрать,трахаться и гадить.
Вывод:к депутатской работе годен. Росія знає наперед, із чим ми їдемо на переговори до Мінська, - експредставник України в ТКГ Марчук - Цензор.НЕТ 2716
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Так генерал КГБ Марчук и сам все россиянам с радостью доложит
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это шо зеленая логика? прикольно - он типа сам на себя дело шьет - как это по зебильски)))))
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так позвонить надо этому черту - ой - да там явно не кто мышей не ловит - это тема для сбу закрыта ,как при сссрии незя разрабатывать парт номенклатуру,вот и течет все у слуг бениных и видно сильно ,если генерал сбу об этом открыто говорит
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З голою сракою і паролоновим червоним носом ми йдемо на переговори.
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а вариант что черновики этих самых " наших" предложений пишут в Кремле не рассматривается ? Росія знає наперед, із чим ми їдемо на переговори до Мінська, - експредставник України в ТКГ Марчук - Цензор.НЕТ 4767
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к власти пришли кухаркины дети
Отгребаем по полной
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А что бьіло в 14-16 годах , отгребал Путин ? Та не , не надо нас дурить!
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Вони вже лохи хоча би лише тому, що переговори проходять не на нейтральній території.
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Потому .что у власти Украины с первого дня дети СССР , любители русского мира и прочая скотина . Все вы и есть предатели и стукачи для РФ .Никто не думает об Украине , а только о деньгах , немного заботясь , как о территории заработка .Вся власть в Украине это малоросы - хохлы .
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забавный факт из прошлого

скульптору Лысенко создавшему памятник Щорсу в Киеве позировал .......... молодой Леонид Макарович Кравчук . да да тот самый первый президент Росія знає наперед, із чим ми їдемо на переговори до Мінська, - експредставник України в ТКГ Марчук - Цензор.НЕТ 7377 вот собственно он в гриме рядом со статуей

Росія знає наперед, із чим ми їдемо на переговори до Мінська, - експредставник України в ТКГ Марчук - Цензор.НЕТ 4032
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Откуда инфа, товарищ Марчук? Агент Лолита не спит?
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опять тебе Порох сегодня ночью в кровать на энурезил.. бедняжка!
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Ничего удивительного, если окажется, что сам говнокомандующий сливает информацию х.уйлу через недавно установленные засекреченные каналы связи.
Только под его патронатом это возможно!
Зебилы, *****, что вы сделали с Украиной!!!!!!!???????????
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Порохоботи-ідіоти.
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https://youtu.be/G7hlbxttg-A

украинец в российском поезде
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Зе, срочно звони Баканову, но так, чтоб его жена не слышала, она у него гражданка РФ.
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Все просто. Главзебил , чтоб поцеловать ручку )(уйлу, готов торговать суверенитетом страны. Планы - так, ширмочка, 73 % схавают.
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Да любой Зебил продаст Украину за доллар!
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Марчук, я Вас помню еще НУ в городе, где дали ....лей Швеции.
Вспмните, как по "трассеру" (да и под чужим флагом) ищется источник слива. Подумайте, что запустить. СМИ - "желтые". Там пойдет веер. Потом выловим "сливальщика".
Дядя Женя не подведите.
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ГАРНІ НОВИНИ ПРО ШХТАМНЕТОВ У СИРІЇ
США при виході з Сирії авіаударом знищили свою колишню базу

Метою атаки був цементний завод компанії Lafarge неподалік від Алеппо, в якому раніше знаходився склад ***********.

Після того, як американські війська покинули базу в Манбіджі, вона опинилася під контролем російських найманців, що підтримують режим Башара Асада та його іранських союзників, які тепер готуються до атаки турецької армії.

Полковник Майлс Кеггінс, який відповідає за зв'язки з громадськістю в штабі коаліційного угруповання в Іраку, повідомив, що авіаудар нанесли за допомогою двох літаків F-15

ИХТАМНЕТУ !!!
Росія знає наперед, із чим ми їдемо на переговори до Мінська, - експредставник України в ТКГ Марчук - Цензор.НЕТ 5900
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От то трындите меньше, и документы прчьте куда подальше.....
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Обычная ситуация в переговрах между демократической и диктаторскими странами. У диктаторав всегда будет преимущество, потому что демократам нужно обсуждать свои решения публично.
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Ну если ваши разговоры в баньке известны россиянам, то нефиг оправдывать себя в неудаче переговоров с оккупантами .
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У нас в парламенте,в комитетах сидят откровенные враги,у нас 73% наивных лопухов и балбесов,у нас куча российских попов.И вы удивляетесь чему то.
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