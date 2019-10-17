 Россия знает наперед, с чем мы едем на переговоры в Минск, - экс-представитель Украины в ТКГ Марчук

Об этом бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил газете "Сегодня" в интервью, которое было опубликовано 16 октября, передает Цензор.НЕТ.



"Россия – это же очень опытная машина и на человеческом, и на всех других уровнях. Кроме того, что она очень разведывательно обеспечена информацией обо всем переговорном процессе… Я в этом убеждался несколько раз. Это не наше обеспечение. Кроме того, они не только прогнозируют, но кое-что знают наперед, с чем мы едем на переговоры", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На реализацию "формулы Штайнмайера" уйдут годы, - бывший представитель Украины в ТКГ Марчук

Марчук подчеркнул, что "на каждые переговоры расписывается технология, полномочия".



"Мы же там не самодеятельностью занимаемся. Хотя я и был волонтером, но все было согласовано: уровень компромиссов, разного рода отступлений и нападений и так далее", – отметил он.



Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) начала работу летом 2014 года. Марчук участвовал в переговорном процессе в Минске с 2015 года по май 2019 г.