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Все про:взрыв (4370) ракеты (833) Россия (74073) полигон (262)

 Трех дипломатов США в РФ сняли с поезда недалеко от полигона под Северодвинском, где в августе произошел взрыв

Спецслужбы РФ сняли с поезда трех американских дипломатов недалеко от места в Архангельской области РФ, где в августе произошел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс"

Информированный источник сообщил в среду, что трое сотрудников американского посольства были в понедельник сняты с поезда Ненокса - Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения. По его словам, это были военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также военный атташе Данн.

Как отметил источник, американские дипломаты во время поездки по Архангельской области несколько раз пересаживались с поезда на поезд, после чего были остановлены в Северодвинске.

Ранее в посольстве США в Москве сообщили, что снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске американские дипломаты находились в официальной поездке, о которой было уведомлено Минобороны РФ. В МИД РФ подтвердили, что сотрудники дипмиссии уведомили Минобороны РФ о поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается расширить ядерный арсенал для борьбы с США, - глава Пентагона Эспер о взрыве на полигоне под Северодвинском

Напомним, 8 августа на территории военного полигона в Архангельской области России произошел взрыв.

10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.

Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.

The New York Times со ссылкой на американскую разведку отмечает, что взрыв произошел при испытании прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", которую НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.

Источник: https://censor.net.ua/n3154317
 
 
 Топ комментарии
 
Они не бухали в поезде! Спалились...
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Значит бомбануло на полигоне знатно, раз амеров не пустили
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Понятно) кацапы спецом разрешили, а потом создали бучу про шпийонов -амеры еще не врубились с кем дело имеют, пол века не хватило?
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Разрешили то в Архангельск, а те в Северодвинск попёрлись.
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Они не бухали в поезде! Спалились...
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... и не матюкались, шалав не приводили!
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Значит бомбануло на полигоне знатно, раз амеров не пустили
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Значит что-то интересное там бомбануло, раз амеры туда попёрлись.
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Это они о здоровье иностранных дипломатов "беспокоятся", не хотят их жизнь подвергать опасности подцепить радиоактивные элементы (на долгие годы)! Дядю вову-***** нужно слушаться,сказал же, что все в пределах "нормы" (парашинской ) и нечего сомневаться, он же "НИКОГДА НЕ ВРЕТ" (а если и брешет, то только "во благо и спокойствие")!
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))) у туристов есть другие карты. и куда поинтереснее.
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мона мышкой и позумить, а не только попереключать вид ))
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пральна!, шоб лампочки с подъездов не воровали!!!)
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судя из медленно, по каплям проясняющейся инфы, не нужно будет удивляться, если окажется, что случай в нёноксе это повторение случая с лошариком. не аккумуляторы на нём горели и рванули, а и там и там рванул один и тот же дивайс потерявший критичность. всё выглядит так, что лошарик, искавший и нашедший потерянную "чюдо ракету с непредсказуемым движком на борту", незапустившимся при тесте, взял её к себе на борт, где этот движок, находящийся во взведённом состоянии непредсказуемо стартонул, приведя к пожару в таком мизерном обьёме пространства, что двух комплектов воздуха на 40', всем 10 членам экипажа не хватило для его тушения. понятно, как потушить то, шо хоть как то начало работать, а выключить - ну никакой возможности небыло. похоже, шо лошарика с горящим в отсеке дивайсом, удалось таки завести в шлюзовую камеру, где его встречали 4 чела из персонала её обслуги со штатного носителя. в момент эвакувации "подводников", по видимому эта ракета и рвонула, как и подобная на полигонном тесте, прихватив к 10 лошарам ещё и 4х с обслуги шлюзовой камеры. в настоящее время с высокой степенью вероятности, предполагается, шо носитель с затопленной шлюзовой камерой и лошариком полным воды, заведён на "звёздочку" для откачки этой высокорадиоактивной воды, реального извлечения трупов счастливчиков и последующей оценки возможности ремонта. так, что неудивительно, что амеры туда рвуться. вопчем, если это так, то дела у раши с непредсказуемым супероружием идут нормально )).
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Так прибори при них знайшли , чи вони на нюх і смак визначали характеристики остатків взриву російської суперракеточки
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