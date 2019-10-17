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 Политика Украины
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Все про:конфискация (416) Янукович (30549) Касько (187)

 За 3,5 года Украина не вернула из-за рубежа ни копейки по делам окружения Януковича, - Касько

За 3,5 года украинское следствие не предоставило убедительных доказательств по уголовным производствам в отношении окружения беглого Виктора Януковича для возвращения замороженных активов из-за рубежа.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил первый замгенпрокурора Виталий Касько, передает Цензор.НЕТ.

"Нужны доказательства по уголовным делам в Украине, чтобы требовать или просить возвращения чего-либо из-за рубежа. Мы говорили об этом пять лет назад, когда Главное следственное управление расследовало все эти уголовные производства. Сейчас мы видим, что доказательства не предоставлены. За 3,5 года ни копейки из-за рубежа страна в делах по окружению Януковича и вообще по коррупционным преступлениям не получила", – сказал он.

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Касько связывает это с тем, что подозреваемые бывшие топ-чиновники не были осуждены в Украине, не было доказано, что арестованные в иностранных юрисдикциях средства происходят от конкретного преступления, за которое они были бы осуждены в Украине.

"Как только украинское следствие эти доказательства предоставит, украинские суды в это поверят и вынесут обвинительные приговоры, они будут направлены за границу и эти деньги начнут поступать в Украину. Пока ни копейки из-за рубежа по делам этой категории в Украине не последовало. Но надо набраться терпения. Есть несколько уголовных производств, в которых мы видим перспективы. Не буду называть сроки, рисовать красивые миллиардные цифры, как делали это некоторые люди. Давайте дождемся решений. Тогда гораздо проще будет их комментировать и оценивать", – добавил он.

В мае 2017 года в Государственной службе финансового мониторинга заявляли, что за границей заблокированы активы бывших чиновников времен Януковича на сумму около $260 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3154313
 
 
 Топ комментарии
 
Соевая банда давно уже распилила эти деньги, а нам лохам втирают, что не вернули.
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А прихильники петі на тутешньому форумі потужно репетували про повернуті й конфісковані в бюджет України 1,5 лярди зелених єнотів, вкрадених першим хряком та його оточенням .. І югко про це триндів, і останній блог тут на цензорі тетянки чорновол - теж про це був.. Невже брехали? Чи потужно розікрали ті 1.5 лярди?
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Ой, так наша бубочка все вернет! Все деньги проклятых рыгоАналов. бене)))))) ну и себе любимому! Он истинный патриот Украины, и никогда фуем не играл в бане для януковоща, ум честь и совесть порядочных людей!
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- Напишите комедию в стихах, как Грибоедов!
- Он плохо кончил!(с)
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Другий шанс Каська показати власну ефективність. Невже на цей раз Рябошапко помішає.?
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Яскрава робота свині порошенка і його кума югка... 100% злив і продажа України і її інтересів
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Невже хтось серйозно намагався ті кошти повернути, а не переоформити їх на себе?
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Соевая банда давно уже распилила эти деньги, а нам лохам втирают, что не вернули.
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Какие именно деньги, можете конкретно? Или абы что-то пиз.онуть?
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Шо кремлевский уе..нь, завидуешь?)))))) Или такие сведенья от того, что сам тоже принимал участие в воровстве? Ну да, пиз...ть - не мешки ворочать.
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Есть доказательства? В студию!!! У Каська появился уникальный случай проявить себя в "ЗЕ-команде" - и деньги украденные, Украине, вернуть, и показать свою эффективность... Глядишь, и Рябошапку "подсидит", сам Генпрокурором, станет...
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и это говорит мудак, который развалил дело против Курченко..
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Ой, так наша бубочка все вернет! Все деньги проклятых рыгоАналов. бене)))))) ну и себе любимому! Он истинный патриот Украины, и никогда фуем не играл в бане для януковоща, ум честь и совесть порядочных людей!
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ну алкаш не вернул ждем от бубочки😁
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А прихильники петі на тутешньому форумі потужно репетували про повернуті й конфісковані в бюджет України 1,5 лярди зелених єнотів, вкрадених першим хряком та його оточенням .. І югко про це триндів, і останній блог тут на цензорі тетянки чорновол - теж про це був.. Невже брехали? Чи потужно розікрали ті 1.5 лярди?
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Ага, это тебе путлер или зелебоба сказал, неважный ты наш? Иди соси у хозяев, кремлевский лизун. Не отвлекайся
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Так сыньоносый снял аресты со всех счетов шоблы януковской
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Так зелений прапор Каську в руки ! Нехай тепер він і вся "нова влада" слуг урода і поверне в Украхну все бабло, що вкрав Януковіч. А за одне і все бабло , що Бєня зі своїм подєльніком скомуніздив з Привату... А щоб швидше було то нехай і Великого Інквізитора Портянку до тої справи залучить ...
До речі, а скільки буде винагороди по новому Закону з тих 55 мільйонів доларів США , які Бєня вивів в офшори на рахунки приЗєдєнта Монікі Зеленскі ? Бо тут заява одна є... 😃
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Прислів"я переправлю я на раз.
Суд ворону не виклює,бл@дь ,глаз.
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как так!??? Югик нам втирал, шо армию построили на эти денжища!
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То не Югик, а Сирожа Пашинский на пару с Танюхой Черновол о том трубили. За 3,5 року Україна не повернула з-за кордону жодної копійки у справах оточення Януковича, - Касько - Цензор.НЕТ 7249
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А теперь вспомним о нескольких годовых прокурорских бюджетах, которые превышают разискиваемые суммы
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