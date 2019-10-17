 За 3,5 года Украина не вернула из-за рубежа ни копейки по делам окружения Януковича, - Касько

Об этом в интервью "Укринформу" заявил первый замгенпрокурора Виталий Касько, передает Цензор.НЕТ.



"Нужны доказательства по уголовным делам в Украине, чтобы требовать или просить возвращения чего-либо из-за рубежа. Мы говорили об этом пять лет назад, когда Главное следственное управление расследовало все эти уголовные производства. Сейчас мы видим, что доказательства не предоставлены. За 3,5 года ни копейки из-за рубежа страна в делах по окружению Януковича и вообще по коррупционным преступлениям не получила", – сказал он.

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Касько связывает это с тем, что подозреваемые бывшие топ-чиновники не были осуждены в Украине, не было доказано, что арестованные в иностранных юрисдикциях средства происходят от конкретного преступления, за которое они были бы осуждены в Украине.



"Как только украинское следствие эти доказательства предоставит, украинские суды в это поверят и вынесут обвинительные приговоры, они будут направлены за границу и эти деньги начнут поступать в Украину. Пока ни копейки из-за рубежа по делам этой категории в Украине не последовало. Но надо набраться терпения. Есть несколько уголовных производств, в которых мы видим перспективы. Не буду называть сроки, рисовать красивые миллиардные цифры, как делали это некоторые люди. Давайте дождемся решений. Тогда гораздо проще будет их комментировать и оценивать", – добавил он.



В мае 2017 года в Государственной службе финансового мониторинга заявляли, что за границей заблокированы активы бывших чиновников времен Януковича на сумму около $260 млн.