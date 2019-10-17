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 Морпех 36-й ОБрМП Степан Крыль погиб 16 октября в результате обстрела украинских позиций в районе проведения ООС

Вчера, около 21:00, во время обстрела противником позиций украинских сил, получил несовместимое с жизнью ранение старший матрос Крыль Степан Валерьевич.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

"С грустью сообщаем о гибели нашего побратима. Вчера, около 21:00, во время обстрела противником позиций наших защитников, получил несовместимое с жизнью ранение старший матрос Крыль Степан Валерьевич", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что старший матрос Крыль был родом с Луганщины, с 2015 года стал на защиту Родины.

"Покойся с Богом брат-морпех. Всегда с нами, всегда воин, всегда побратим", - говорится в сообщении.

Морпех 36-й ОБрМП Степан Крыль погиб 16 октября в результате обстрела украинских позиций в районе проведения ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154312
 
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