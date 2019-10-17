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Все про:армия (7551) Эстония (628) язык (3467)

 В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали изучать государственный язык

В Эстонии начали в обязательном порядке обучать эстонскому языку русскоговорящих солдат-срочников, слабо владеющих государственным языком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Целью обучения является улучшение знания эстонского языка и тем самым содействие лучшей интеграции в эстонское общество, а также укрепление позиций военнослужащих в Силах обороны", - рассказал в четверг Эстонскому телевидению начальник пресс-службы Сил обороны майор Арво Йыесалу (Arvo Jaesalu).

По его словам, для части солдат недостаточное владение эстонским языком является проблемой, так как их подготовка, в частности, обучение вождению автотранспорта, ведется на эстонском языке.

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Курсы эстонского языка проводятся в Силах обороны с 2016 года, но велись на добровольной основе. В этом году обязательное обучение должны пройти около 310 солдат из примерно трех с половиной тысяч срочных военнослужащих.

Занятия проводят два раза в неделю профессиональные преподаватели в свободное от солдатской службы время.

Источник: https://censor.net.ua/n3154311
 
   
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Хто з Естонії, підкажіть. Хіба можна бути громадянином Естонії не знаючи її мови? І хіба може "негромадянин" відбувати строкову службу?
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Везде можно, если ты не на государственной службе.
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Дійсно. Прожити від народження в Естонії та не знати естонської мови. Недарма таким паспорт аленя видають:
В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали изучать государственный язык - Цензор.НЕТ 7713
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Денис завжди топить за рф, помічено неодноразово.
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А в нас хіба по іншому? Відмінність лише в тому,що не видають паспорт алєня....
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Ничего удивительного, обычная практика любой страны. На госсулжбе нужно знать госязык.
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Русофоби такі вони русофоби. Дорусофобуються, що ті повтікають. Їм краще вивчити китайську, воні їм рідніша. Молодці естонці, так би в нгас. Але ми вибрали малороса. А якщо серйозно, то там, де немає кацапів, там мир і благодать. А де кацапи, там скрізь написано, що ми за мир, а в дії тількит війна і нестабільність. Такі вони московити!
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В СССР в армии учили русскому язьіку вьіходцев из отдаленньіх республик , правда , не преподаватели , и не в свободное от службьі время. Но то такє , а єстонцьі все правильно делают.
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кто учил? Сержант матюками и поджопниками? Я встречал клоунов , которые через полгода службы без разговорника ни гу-гу, или приходили толпой, взяв одного , который хоть немного понимает...
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Качественно учили! На дембель шли, напевая "Калинку-малинку".
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Правильно роблять, виправляючи з часом наслідки колоніального минулого при СССР-і. Громадянин, що не володіє мовою титульної нації- нонсенс. В УкраЇні, нажаль, теж є такі випадки, наприклад в Закарпатті, ми теж енергійно почали виправляти такі помилки, викликаючи шаленний супротив Угорщини, яка мріє покласти око на цю частину України, чи хоча б на тамтешніх українських громадян, використовуючи їх в якості рабсили, вихованої і підготовленої Україною надурняк.
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Эстонский язык близкий к финскому, угрофины разберуться.
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русскагаварящие челюсти менять будут
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Это единственный выход. Или - в Рязань, на ПМЖ
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-недавно рассказал эстонцам о том какие они тормоза . - и они тебя не побили ? - побили. через две недели.
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по внедрению интернета и Онлайн услуг Эстония опережает почти все страны Европы
Рассказывайте дальше про тормознутых эстонцев
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В Эстонии до сих пор интернет внедряют? Ох LOL.
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Бггг) кацапня при совке напридумывала хреновых анекдотиков про "братские республики"-теперь, сидя в полном дерьме, их вспоминают) вы и при совке были в полном дерьме по сравнению со странами Балтики
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уже третьи сутки висели над полигоном эстонские парашютисты...
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естонці знаються на екзекуціях ...********** з армії повернуться інвалідами ...вивчать мову
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Державною мовою національної більшості країни не можуть розмовляти тільки гості, окупанти та зрадники.
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Я не думала, что можно жить в Эстонии и не говорить по эстонский -сюр) они что отшельники?
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Російськомовність є комплексом неповноцінності для представника будь якого народу, бо ця так звана російська "мова" не є етнічною мовою жодного етносу. І як психічне захворювання російськомовність може проявлятися у різному вигляді - від агресії до депресії.
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Да шо ж вы такое творите эстонские фошизды - у ребят же ж челюсть не эстоноговорящая!
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