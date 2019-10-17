EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  2696  91
Материалы по теме:
Все про:гражданство (1016) Россия (74073) язык (3467) русский язык (389)

 В России хотят признавать украинцев носителями русского языка без собеседования

Российское правительство сегодня, 17 октября, рассмотрит проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 331 закона "О гражданстве Российской Федерации", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В соответствии с частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации, по результатам собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка (комиссия)", - напомнили в пресс-службе правительства РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Русскоязычных школ не будет с сентября 2020 года, - министр науки Новосад

"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Порядок подачи таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел Российской Федерации", - поясняется в сообщении.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, в настоящее время отсутствует единый подход к проведению комиссиями собеседований с соискателями гражданства РФ. Так, в одних случаях собеседование проходит с использовавшем аудио-, видео- и мультимедийных материалов, в других проводится тестирование на знание русского языка. В этой связи в целях улучшения качества работы комиссий законопроектом предлагается наделить МВД РФ полномочиями по определению по согласованию с Министерством просвещения единых критериев признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Источник: https://censor.net.ua/n3154310
 
 
 Топ комментарии
 
Це як визнавати носіями ВІЛ без аналізу?
 показать весь комментарий
 
А як може бути по іншому якщо навіть тут на цензорі 90% спілкуються на вяликам и магучим ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ви там що на своей парашке, зовсім їібануті???
 показать весь комментарий
 
 
А як може бути по іншому якщо навіть тут на цензорі 90% спілкуються на вяликам и магучим ?
 показать весь комментарий
 
 
10000000000000% - браво!!! Про те ж саме пишу тут вже 5 років!!!
 показать весь комментарий
 
 
Пора ***** тебе рятувати від мовного патруля, поки ти ще з язьіком! Бо відірвуть бандеравці і залівноє зроблять. У Росії хочуть визнавати українців носіями російської мови без співбесіди - Цензор.НЕТ 8206
 показать весь комментарий
 
Тяжёлое наследие совка, а на политическом форуме можно и на русском языке пообщаться, чтобы россияне знали, что мы про них думаем. Да и вообще у них нет патента на русский язык, поэтому хотим общаемся на нем, хотим нет, но это не означает,что если я знаю русский или какой другой язык, то россиянин мне брат навек.
 показать весь комментарий
 
 
Гуглтранслейт їм в поміч.
Коли спілкуєшся російською мовою в Україні в тебе є шанс бути "захищеним" по неволі бурятами й чеченами.
 показать весь комментарий
 
 
Так, українську мову за те і бояться кремляді, бо вона звучить як воля.
 показать весь комментарий
 
 
Будеш братом вовкам тамбовським. Запишуть вони тебе у своє братство по-язику і тебе питати не будуть... Ще й визволяти прийдуть.
 показать весь комментарий
 
 
Вони хочуть щоб українці пристосувалися у них там під руській язик, так що нехай тоді не ображаються, та пристосовуються у нас до української мови.
 показать весь комментарий
 
 
До того ж сам Цензор надає перевагу вялікомагучему коли викладає новини спочатку духовноскрєпним язиком, а вже потім з відставанням з'являється новина українською мовою.
 показать весь комментарий
 
 
цензор пиишет и публикует на русском, эта статья на русском. Не вижу проблемы писать комментарии на русском.
 показать весь комментарий
 
Цензор пише на трьох мовах, зверху сторінки в правому кутку є перемикач: рус/укр/інгл.
 показать весь комментарий
 
дело не в НОСИТЕЛЬСТВЕ языка
а в том что эти дауны ОБРАЩАЮТСЯ за гражданством РФ
для меня русский тоже родной
(но я и в страшном сне за гражданством рф обращаться не буду)
 показать весь комментарий
 
 
В Украине нужно не второе гражданство разрешать а принимать закон о лишении украинского гражданства всяких хлам и обладателей второго паспорта, но у нас *********** меняются а яиц нету принять такой закон.
 показать весь комментарий
 
 
Ти тут при чому, носій "русского языка"? Бачиш, хто і як нас роз'єднує?
 показать весь комментарий
 
Михайло, ради справедливости, пойди в окопы, поговори с хлопцами...ты будешь удивлен, узнав, как много говорят на лингва-франка. К твоему сведению, я не считаю этот язык руским. Я, украинец, приложил к его формированию изрядные усилия. К тому же это - живая система, изменяющаяся вместе с миром (образчиком может служить язык IT). И он уже далек от того языка, который изначально прозвали рускем... Кстати, даже в MS Word имеется р.молдавский, р.украина, etc...
 показать весь комментарий
 
Михайло, вот не надо спекулировать на языке, давай договоримся. Я знаю массу подлецов с шикарным украинским...И от этого они бОльше украинцами, чем я, никак не становятся, ОК?
On a lighter note I do not mind any of European languages apart from Irish, why not. If you mate get the idea...
 показать весь комментарий
 
 
Ще один захисник русскава міра...а що скажеш про массу падлєцов с шикарним івритом? назви хоча б три їх прізвища.
 показать весь комментарий
 
"...как много говорят на лингва-франка. К твоему сведению, я не считаю этот язык руским..."- это очень интересная тема для меня. Т.е. там сидят люди, которые родились и выросли в Украине но говорят на русском, который не похож на русский, на котором говорят в России - я правильно понял?
 показать весь комментарий
 
австралийский, американский английский (прежде имевший статус американского варианта английского), да и нигерийский английский, и множество других уже нельзя считать диалектом - в противопоставлении британскому английскому. Еще примеры? И тот факт, что в Оклахоме говорят на английском, никак не свидетельствует об их сопричастности и большой любви к Короне. Нес па?
 показать весь комментарий
 
Это нормально. Если кто то обратился за гражданством расии, то он дебил, а значит 100% расиянин.
 показать весь комментарий
 
 
Ну а ти, як носій "руского мира", як будеш далі - по-російськи?
 показать весь комментарий
 
Правильно Віктор. І з великої букви, і з буквою і.
 показать весь комментарий
 
Опарыши от Зе-зе наверно уже и закон аналогичный в поддержку этой хе.ни подготовили .
 показать весь комментарий
 
 
Вот вам счастье привалило, ватаны) теперь все скопом на рашку валите -братушки обычно очень рады понаехавшим хохлам... честно, честно, сбежавшие туда дамбасята докажут) но вы реально туда бегите -у нас вам все одно хуже будет...
 показать весь комментарий
 
 
Беларусы и украинцы знают русский получше русских.
 показать весь комментарий
 
 
Чому не пишеш Білоруською,не знаєш,чи цураєся?Чи ти носій руського язика?
 показать весь комментарий
 
 
Я носитель славянского языка, из которого вышли и русский, и украинский, и беларуский.
 показать весь комментарий
 
Так, нас в концтаборі СС...СР навчили добряче...
 показать весь комментарий
 
это заметно даже в инете -значит в школе больше мурштовали, чем рюзке, чтоб свой язык окончательно забывали
 показать весь комментарий
 
 
Бачу шо ти носій російського язика,не соромно?
 показать весь комментарий
 
 
Зато не носитель срюзких мозгов, как некоторые...
 показать весь комментарий
 
 
Невже ти така недолуга,шо невзмозі опанувати Мову?Тільки тупорилі кацапи нездатні до навчання,ось тобі і мозок.
 показать весь комментарий
 
 
да не буду я перед ватодонбасяткой по щелчку на мовi) это как перед, сам знаешь кем, бисер метать
 показать весь комментарий
 
 
Роблю висновок,ти кацапощелепна))Мабуть то через шакалад,не їж його))
 показать весь комментарий
 
 
У вас, це де? В рашці?. У нас в Україні, носіям "русского языка" не місце. Всі до рашки!!!
 показать весь комментарий
 
 
О починає діяти,тільки треба розмовляти,а не гавкати.ПЄС у будку))
 показать весь комментарий
 
 
кремлёвский гнус лезет во все щели, чтобы попить украинской крови.
 показать весь комментарий
 
 
Згоден, але особисто через мене вони відсмокчуть.
 показать весь комментарий
 
 
Як же ж це дивно збігається і в часі і по суті з діяльністю наших новоспечених "слуг народу" з пропозиціями ввести в Україні подвійне громадянство. Виникає вже не вперше питання якому народу служать ці "слуги"???
 показать весь комментарий
 
 
Візовий режим з ********** просто необхіден...
 показать весь комментарий
 
 
Это ж что получается, младшее Петино чадо, которое не знает украинского, уже на 99,9% кацап?
 показать весь комментарий
 
 
То, что ты придурошный зелебот на этом форуме давно известно. То, что действующий припиЗедент не знает государственного ты КОНЕЧНО ЖЕ не замечаешь. Но у Порошенко чадо тебе поперёк горла, да?
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Просто не хочу. А тебе не указывать кому и как общаться слабо? Или придурошный патриот? Голосовал за Зеленского?
 показать весь комментарий
 
А носителей английского языка шпионами? Немецкого фашистами?
 показать весь комментарий
 
 
Усьому свій час... Нині йде час "руського мира"...
 показать весь комментарий
 
Немых к провокаторам )) Ну по аналогии шаг в сторону побег, прыжок на месте провокация
 показать весь комментарий
 
предлагаю в ответ признать всех уроженцев московии носителями триппера без обследования у докторов.
 показать весь комментарий
 
 
Или лепры, ну и следовательно их место в лепрозории.
 показать весь комментарий
 
Разумков будет публично говорить по-русски, пока продолжается оккупацию Донбасса и аннексия Крым - чтобы ни у кого не возникло желание защищать его от "притеснений".дурак как раз и поэтому будут тебя "защищать "если бы говорил на украинском сказал бы я вас не розумию для чого и вид чого мени захищати?русский язык не мой родной я понимаю отлично русский но мова одна,и она родная является для меня и миллионов других,почему то в западных обл никто и намека нет
 показать весь комментарий
 
 
Гарячкова спроба влади кацапні зберегти хоч який відсоток слов'ян у своїй популяції за рахунок України та Білорусі на тлі швидкого заповнення теренів накацапії вихідцями з Азії..
 показать весь комментарий
 
 
в Рашке демографический кризис, который еще более обостряет критичность ситуации повальным алкоголизмом рускавага населения и волнами трудовой эмиграции из бывших южных республик экс-СыСыСыР.. как писал недавно известный украинофоб Эль-Мюрид (Несмеян), по официальным данным Миграционной службы за последние 10 лет, в Рашку въехало около 17 млн Равшанов/Джамшутовгастробайтеров, а по неофициальным данным + еще 24 млн человек.. и тут Несмиян приходит к одному замечательному выводу: учитывая скорость наполнения Рашки мигрантами-азиатами, примерно к 2030 году в Рашке сложится ситуация, при которой 50% населения составляют импотенты кацапы, и 50% населения не славянского населения(преимущественно мусульмане, буддисты, азиаты).. и тогда вся идея "рускавага мира" и главенствующая роль "рускавага нароТа", "руская история", "руская культура", роль РПЦ в обществе - все это будет поставлено под большой знак вопроса, потому что азиаты не ассимилируются и не руссифицируются даже в третьем поколении.. другими словами говоря, так называемая "русская цивилизация" начнет дрейфовать в сторону своей ликвидации под натиском Орд кочевниковмигрантов..
Поэтому Рашкино правительство стремиться вобрать в себя население Украины и Белоруси, что бы сохранить баланс славянского населения над не славянским населением.. и это еще одна причина (из многих) для войны между Пидороссией и Украиной..
 показать весь комментарий
 
 
У тех, кто желает дружить с раиськой, в основном уровень расеянского - таджик.
 показать весь комментарий
 
 
насилу .. хай забираються ватани з України там їх чекають. а то рашка вже почорніла .
 показать весь комментарий
 
 
Пригадався старий бандерівський анекдот...

Йде чоловік по лісу і бачить, як якийсь дід берези рубає.
- "Діду, що ви робите?" питається.
- "Та рубаю ті берези ,бо як прийдуть ті кляті москалі то ще скажуть , що це ісконно русская земля" , відповідає дід...
 показать весь комментарий
 
 
Логічно, бо українською мовою названо з 1917 року руську мову корінного населення України, мовляв, щоб не плутали з русскім язиком. В дійсності метою українізації є дерусифікація, відсторонення українців усіх національностей від усього руського, щоб тільки Росія визнавалася нащадком Русі. Підступність заміни національної назви на територіальну ознаку проявилася тільки після розвалу СРСР. Безнаціональні українці вже доукраїнізувалися до жахливих наслідків, але відновлювати споконвічну національну назву не збираються...
 показать весь комментарий
 
 
Цю? - «Ру́ський кагана́т» - умовна назва держави, що, на думку деяких істориків, могла існувати у IX сторіччі на теренах Східної Європи."
 показать весь комментарий
 
У наступному Переписі Населення - якими мовами володієте? - українська вільно (обов'язково), білоруська зі словником (по бажанню). Бо інакше, якщо скажете гав-гав, то за вами гицелі прийдуть. Російська мова для Росії є геополітичною зброєю знищення інших націй та захоплення їх територій (Росія там - де російська мова) і тому присутність в аудіо візуальному просторі України російської мови є терористичною діяльністю, направленою на знищення української нації та захоплення її території. Лінгвістам усього світу давно вже пора викреслити ці матюки з домішкою перекручених іншомовних слів із світових мов та надати цій "мові" статуси нецензурної лексики. Для угрофінских та тюрських народів, що є основою так званих русскіх, ця "мова" також є чужою. Тим більше, що це так зване русскаязичіє перетворює людину на дегенерата, а двуязичіє на шизофреника. Для дерусифікації всього аудіо візуального інформаційного простору України достатньо одного місяця.
 показать весь комментарий
 
 
Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім'я людини (Й. Г. Гердер).
 показать весь комментарий
 
 
Русскоязычных солдат-срочников в Эстонии заставят учить эстонский язык В эстонской армии ввели обязательное изучение государственного языка для русскоязычных солдат-срочников. Об этом сообщает ERR.

По словам руководителя пресс-службы Сил обороны майора Арво Йыесалу, данная мера ставит своей целью укрепление позиций русскоязычных военных в эстонской армии, которые, как он считает, испытывают на службе проблемы из-за незнания языка. Он указал, что их подготовка, например курсы автовождения, ведется исключительно на эстонском языке. Кроме того, такая мера, считает Йыесалу, способствует более активной интеграции русскоязычных жителей страны в эстонское общество.
 показать весь комментарий
 
 
И сирийцев можно без собеседования , и китайцев В России хотят признавать украинцев носителями русского языка без собеседования - Цензор.НЕТ 6923
 показать весь комментарий
 
Китайці й самі кого хочеш без співбесіди вважатимуть носієм китайської мови.
кацапи там розчиняться за тиждень
 показать весь комментарий
 
До речі, для китайців -- чудова ідея: вважати кацапню носіями китайської, а потім "защІщЯть_кітайско_язичноЄ_насЄлЄніЄ"
 показать весь комментарий
 
кацапы знают что в Украине много предателей и не обязательно носителей русского языка.
 показать весь комментарий
 
Прекрасні коментарі написані УКРАЇНСЬКОЮ мовою. ОДНОДУШНІ.
 показать весь комментарий
 
Бридкі коментарі, написані російською мовою, бо - ДВОЄДУШНІ !!!
 показать весь комментарий
 
А сами кацапы являются носителями "русского языка" или их за великодуховность и сракальность автоматически признали носителями?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх