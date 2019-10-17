 В России хотят признавать украинцев носителями русского языка без собеседования

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 331 закона "О гражданстве Российской Федерации", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В соответствии с частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации, по результатам собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка (комиссия)", - напомнили в пресс-службе правительства РФ.
"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Порядок подачи таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел Российской Федерации", - поясняется в сообщении.
Кроме того, отмечают в пресс-службе, в настоящее время отсутствует единый подход к проведению комиссиями собеседований с соискателями гражданства РФ. Так, в одних случаях собеседование проходит с использовавшем аудио-, видео- и мультимедийных материалов, в других проводится тестирование на знание русского языка. В этой связи в целях улучшения качества работы комиссий законопроектом предлагается наделить МВД РФ полномочиями по определению по согласованию с Министерством просвещения единых критериев признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования с иностранным гражданином или лицом без гражданства.
Коли спілкуєшся російською мовою в Україні в тебе є шанс бути "захищеним" по неволі бурятами й чеченами.
а в том что эти дауны ОБРАЩАЮТСЯ за гражданством РФ
для меня русский тоже родной
(но я и в страшном сне за гражданством рф обращаться не буду)
On a lighter note I do not mind any of European languages apart from Irish, why not. If you mate get the idea...
Равшанов/Джамшутовгастробайтеров, а по неофициальным данным + еще 24 млн человек.. и тут Несмиян приходит к одному замечательному выводу: учитывая скорость наполнения Рашки мигрантами-азиатами, примерно к 2030 году в Рашке сложится ситуация, при которой 50% населения составляют импотенты кацапы, и 50% населения не славянского населения(преимущественно мусульмане, буддисты, азиаты).. и тогда вся идея "рускавага мира" и главенствующая роль "рускавага нароТа", "руская история", "руская культура", роль РПЦ в обществе - все это будет поставлено под большой знак вопроса, потому что азиаты не ассимилируются и не руссифицируются даже в третьем поколении.. другими словами говоря, так называемая "русская цивилизация" начнет дрейфовать в сторону своей ликвидации под натиском Орд кочевниковмигрантов..
Поэтому Рашкино правительство стремиться вобрать в себя население Украины и Белоруси, что бы сохранить баланс славянского населения над не славянским населением.. и это еще одна причина (из многих) для войны между Пидороссией и Украиной..
Йде чоловік по лісу і бачить, як якийсь дід берези рубає.
- "Діду, що ви робите?" питається.
- "Та рубаю ті берези ,бо як прийдуть ті кляті москалі то ще скажуть , що це ісконно русская земля" , відповідає дід...
По словам руководителя пресс-службы Сил обороны майора Арво Йыесалу, данная мера ставит своей целью укрепление позиций русскоязычных военных в эстонской армии, которые, как он считает, испытывают на службе проблемы из-за незнания языка. Он указал, что их подготовка, например курсы автовождения, ведется исключительно на эстонском языке. Кроме того, такая мера, считает Йыесалу, способствует более активной интеграции русскоязычных жителей страны в эстонское общество.
кацапи там розчиняться за тиждень