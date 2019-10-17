 Рада сегодня рассмотрит законопроекты об обличителях коррупции и совершенствовании деятельности ГБР

Так, первым вопросом в четверг планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта № 1010 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" в отношении обличителей коррупции". Документ, в частности, предлагает дополнить закон "О предупреждении коррупции" статьей "Вознаграждение обличителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, сообщивший о коррупционном преступлении, денежный размер которого в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления.
Законопроект № 2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований" запланирован к рассмотрению в первом чтении, этот вопрос стоит седьмым вопросом в повестке дня.
Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект № 1081, предусматривающий создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства, № 1061 - относительно управления безопасностью автомобильных дорог.
К рассмотрению во втором чтении также планируются законопроекты № 1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат" и № 1230 о внесении изменений в Таможенный кодекс по защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.
Среди прочего, парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект № 1036-1 о внесении депутатских запросов, которым предусматривается, что на одной пленарной неделе один народный депутат может внести не более двух депутатских запросов, а также проект закона № 1044-1 о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом.
Повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении двух законопроектов № 1152 и № 1152-1 об усилении ответственности за закупку за счет бюджетных средств заведомо некачественных лекарственных средств, № 2161 - "О внесении изменений в Закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" относительно совершенствования деятельности Государственной пограничной службы Украины".
Депутаты также планируют ратифицировать Соглашение между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA), а также в связи с этим внести изменения в некоторые законы.
Планируется также принять проект постановления № 2152 о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о соблюдении требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечении противодействия информационному влиянию РФ.
Зєбіли, ВИ це "сделали"
16 марта 1934 года "Пионерская правда" опубликовала письмо Оли Балыкиной, начинавшееся словами: "Довожу до сведения органов ОГПУ, что в деревне Отрада творятся безобразия..." и заканчивавшееся: "Я вывожу всех на свежую воду. Дальше пускай высшая власть делает с ними, что хочет".Девочка перечислила всех, кто, с ее точки зрения, нарушал что-либо, не забыв и собственного отца.
Проня Колыбин донес на мать, которая пошла в поле за опавшими зернами, чтобы накормить его самого. Мать посадили, сына отправили отдыхать в Артек.
Митя Гордиенко ловил голодных в поле несколько раз. После его доноса на некую супружескую пару муж был приговорен к расстрелу, а жена к десяти годам лагерей. Митя получил именные часы, пионерский костюм, сапоги и годовую подписку на местную газету "Ленинские внучата".
==================
Перемоги не будет... мелкие коррупционеры, как чувствовали себя хорошо так и будут чувствовать. А это главный бич Украины - мелкая коррупция, бытовая.