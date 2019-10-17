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 Политика Украины
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 Рада сегодня рассмотрит законопроекты об обличителях коррупции и совершенствовании деятельности ГБР

Рада в четверг рассмотрит законопроекты относительно обличителей коррупции и совершенствования деятельности ГБР.

Так, первым вопросом в четверг планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта № 1010 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" в отношении обличителей коррупции". Документ, в частности, предлагает дополнить закон "О предупреждении коррупции" статьей "Вознаграждение обличителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, сообщивший о коррупционном преступлении, денежный размер которого в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления.

Законопроект № 2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований" запланирован к рассмотрению в первом чтении, этот вопрос стоит седьмым вопросом в повестке дня.

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Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект № 1081, предусматривающий создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства, № 1061 - относительно управления безопасностью автомобильных дорог.

К рассмотрению во втором чтении также планируются законопроекты № 1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат" и № 1230 о внесении изменений в Таможенный кодекс по защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Среди прочего, парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект № 1036-1 о внесении депутатских запросов, которым предусматривается, что на одной пленарной неделе один народный депутат может внести не более двух депутатских запросов, а также проект закона № 1044-1 о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом.

Повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении двух законопроектов № 1152 и № 1152-1 об усилении ответственности за закупку за счет бюджетных средств заведомо некачественных лекарственных средств, № 2161 - "О внесении изменений в Закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" относительно совершенствования деятельности Государственной пограничной службы Украины".

Депутаты также планируют ратифицировать Соглашение между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA), а также в связи с этим внести изменения в некоторые законы.

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Планируется также принять проект постановления № 2152 о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о соблюдении требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечении противодействия информационному влиянию РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3154305
 
   
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Назвали би вже "слуги урода " ці законопроекти так, як вони є по своїй суті - Закон про стукачів та Закон про КєГєБє. І вперед до "світлого минулого" 😕

Зєбіли, ВИ це "сделали"
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По твоей логике в ЕС все - стукачи. Зону хавал, нары грыз?
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бггг))) почитала в инете зевой, о том что против Пороха все дела закрыли, а на портянку в Панаме открыли, т к оно там в августе фейков под присягой настрочило -песня)
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Результаты деятельности набу и дбр равны нулю. Миллиардные бюджеты. Этот вопрос даже никто не поднимает. Украинцы таки терпилы и достойны того что бы их грабили. Зато как поют и кричат слава Украине!
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ну всё, допрыгался, Сеня...катаю закладную записку. Щас тебя обличу...
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Может памятники поставят последователям Павлика Морозова?

16 марта 1934 года "Пионерская правда" опубликовала письмо Оли Балыкиной, начинавшееся словами: "Довожу до сведения органов ОГПУ, что в деревне Отрада творятся безобразия..." и заканчивавшееся: "Я вывожу всех на свежую воду. Дальше пускай высшая власть делает с ними, что хочет".Девочка перечислила всех, кто, с ее точки зрения, нарушал что-либо, не забыв и собственного отца.

Проня Колыбин донес на мать, которая пошла в поле за опавшими зернами, чтобы накормить его самого. Мать посадили, сына отправили отдыхать в Артек.
Митя Гордиенко ловил голодных в поле несколько раз. После его доноса на некую супружескую пару муж был приговорен к расстрелу, а жена к десяти годам лагерей. Митя получил именные часы, пионерский костюм, сапоги и годовую подписку на местную газету "Ленинские внучата".
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уже стоят...ОРДЛО, а попросту - лугандон. Чем не памятник? последнее прибежище воинствующих камунастов... хотя... весь ********* - один баааальшой памятник.
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"Вознаграждение обличителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, сообщивший о коррупционном преступлении, денежный размер которого в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц

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Перемоги не будет... мелкие коррупционеры, как чувствовали себя хорошо так и будут чувствовать. А это главный бич Украины - мелкая коррупция, бытовая.
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