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 Политика Украины
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Все про:Трепак (61) Медяник Вячеслав (1)

 "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару", - замгенпрокурора Трепак прокомментировал упоминание его в переписке нардепа от СН Медяника

Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником.

Об этом Трепак написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По Интернету гуляет переписка народного депутата В.Медяника (нардеп от СН, член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. - Ред.), в которой он обещает кому-то поговорить якобы со мной "по сахару". Самое интересное и смешное в этой истории то, что как говорит народная пословица, "без меня меня женили". Дело в том, что я не знаком с господином Медяником, никогда с ним не виделся и не общался. Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару". С такими вопросами - точно не ко мне", - заявил Трепак.

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Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не по сахару, - замгенпрокурора Трепак прокомментировал упоминание его в переписке нардепа от СН Медяника 01

Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю".

Источник: https://censor.net.ua/n3154302
 
   
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В Украине никто ничего не решает и никто ни за что не отвечает. Чиновники и власть грабят страну и выводят деньги в офшоры уже двадцать девять лет.
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та то бабло само виводиться....рафікі тут ні прі чьом
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помню в 90-е у нас выступал ГригорийОмельченко, вот это был борец за права Народа !
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Так намотайте медянику хобот на руку и спросите. Можно его переписку заодно посмотреть, там видать много чего интересного)
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Трепак это вроде тот кто повязал бриллиантовых прокуроров или нет? Его ещё Гриценко на выборах советовал на главу сбу или генпрокурором.
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Да, тот.
Кажется, есть еще брат у него. Может, с ним по сахару хотели поговорить))
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Да ты шо？ Ото медяник взял и просто так твою фамилию написал...типа по приколу？
Гнилая отмазка...зеленого скота...
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Цікаво, від чого прізвище у людини? Від слова "тріпатися"(плескати язиком), чи від іншого якогось? Наші мудрі предки прізвиська, які потім стали прізвищами, давали влучно і, як кажуть , по ділу.
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это точно.. знавал я одного Пацюка.. как оказалось, чистый пацюк по жизни..
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Это спрашивает комарнитский）
Твои предки ныли, как комары, по твоей же логике）
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Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в эфире телеканала NewsOne переписку нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, который обещал некоему "Саше Яровому" помочь с решением вопросов по поводу "океана" и "сахара" и поговорить по этому поводу с замом генпрокурора Виктором Трепаком.

"Я вам скажу о юридических последствиях, которые должны вытекать из этой истории. Есть основания говорить про организацию коррупционной схемы в рядах власти, в которой возможно принимают участие народный депутат, представители бизнеса и прокуратуры. Для того, чтобы установить, имело ли место это правонарушение или нет, уже завтра генеральный прокурор Украины должен внести представление в парламент о лишении неприкосновенности это депутата. Для того, чтобы законным способом изъять эту переписку. Ждем завтра подачу от генерального прокурора. Основания на самом деле для этого есть. Как есть они в переписке Радуцкого", - заявил Бортник.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/335132-prezident_utratil_kontrolj_v_svoej_komande_politolog_prizval_lishitj_neprikosnovennosti_nardepa-reshalu_medjanika
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Слуга народа так и не сдали своих кнопкодавов, они их прикрыли, демонстрируя нежелание бороться с коррупцией в своих рядах. А если они не смогут бороться с коррупцией в своих рядах, они не будут иметь морального права бороться с внешней коррупцией. Они утратят социальную поддержку. Мне кажется, что президент утратил контроль в своей команде. И должен ударить кулаком по столу и взять этот контроль в руки. Иначе они его потеряют".
Б
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Типова схема "кидал-решал" - я поговорю з тим то "решу" твої проблеми а бабки собі в кишеню. Питання тільки одне - як такі люди потрапляють у ВР???
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