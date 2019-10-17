 "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару", - замгенпрокурора Трепак прокомментировал упоминание его в переписке нардепа от СН Медяника

Об этом Трепак написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По Интернету гуляет переписка народного депутата В.Медяника (нардеп от СН, член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. - Ред.), в которой он обещает кому-то поговорить якобы со мной "по сахару". Самое интересное и смешное в этой истории то, что как говорит народная пословица, "без меня меня женили". Дело в том, что я не знаком с господином Медяником, никогда с ним не виделся и не общался. Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару". С такими вопросами - точно не ко мне", - заявил Трепак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рябошапка назначил экс-замглавы СБУ Трепака своим заместителем

Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю".