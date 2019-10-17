 "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару", - замгенпрокурора Трепак прокомментировал упоминание его в переписке нардепа от СН Медяника

Об этом Трепак написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"По Интернету гуляет переписка народного депутата В.Медяника (нардеп от СН, член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. - Ред.), в которой он обещает кому-то поговорить якобы со мной "по сахару". Самое интересное и смешное в этой истории то, что как говорит народная пословица, "без меня меня женили". Дело в том, что я не знаком с господином Медяником, никогда с ним не виделся и не общался. Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару". С такими вопросами - точно не ко мне", - заявил Трепак.
Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю".
Кажется, есть еще брат у него. Может, с ним по сахару хотели поговорить))
Гнилая отмазка...зеленого скота...
Твои предки ныли, как комары, по твоей же логике）
"Я вам скажу о юридических последствиях, которые должны вытекать из этой истории. Есть основания говорить про организацию коррупционной схемы в рядах власти, в которой возможно принимают участие народный депутат, представители бизнеса и прокуратуры. Для того, чтобы установить, имело ли место это правонарушение или нет, уже завтра генеральный прокурор Украины должен внести представление в парламент о лишении неприкосновенности это депутата. Для того, чтобы законным способом изъять эту переписку. Ждем завтра подачу от генерального прокурора. Основания на самом деле для этого есть. Как есть они в переписке Радуцкого", - заявил Бортник.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/335132-prezident_utratil_kontrolj_v_svoej_komande_politolog_prizval_lishitj_neprikosnovennosti_nardepa-reshalu_medjanika
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