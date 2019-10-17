 Закон, разрешающий НАБУ и ГБР осуществлять прослушку, вступил в силу

Об этом говорится в законе №1009, опубликованном в парламентской газете "Голос України" 16 октября и вступившем в силу в четверг, 17 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Указанный проект закона был внесен в парламент президентом Владимиром Зеленским и принят Верховной Радой 4 октября.
Согласно ему, ГБР и НАБУ включены в список правоохранительных органов, уполномоченных снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей.
Кроме того, отменяется часть "поправок Лозового" в Уголовный процессуальный кодекс о порядке назначения и проведения экспертиз.
Помимо этого, регулируется порядок рассмотрения уголовных дел в судах, а именно, вводится понятие вступительной речи сторон процесса, вводится обязательность оглашения не полного, а короткого текста обвинительного акта, а также вводится порядок предоставления доказательств сторонами защиты и обвинения.
Также судья получает право прерывать выступление в случае его сознательного затягивания стороной процесса.
Согласно другим изменениям, отменять незаконные постановления НАБУ и САП сможет не только руководитель антикоррупционной прокуратуры, но и генеральный прокурор.
Регулируется также порядок приема на работу в НАБУ негласных сотрудников. Согласно закону, указанные сотрудники принимаются в штат на основании конкурсного отбора.
Сексотов - по конкурсу? Жесть.
В США запрещено ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРОСЛУШКУ В СУДЕ. Пусть меня слушают на здоровье сколько влезет- если не лень. Я всё равно об этом никогда не узнаю. А если они это предъявят в суде- то сами же и получат по шапке за это- это уголовщина. А с меня все обвинения снимут- даже полученные без прослушки.
Проще говоря- их просто в попу пошлют. Если я к примеру делаю бомбу и проболтался- и они это подслушали- то они придут и найдут у меня бомбу. Вот- эту бомбу они в суде и предъявят. А КАК они о ней догадались- кому какое дело?
а вот еще будет интересно посмеяться с разговоров Кивы с очередной
экскорт-модельюпомощницей депутата, где Кива передернет затвор 18 раз..
кароче, "квартал 95" можно уже списать в утиль.. два новых камеди коллектива: "НАБУ и ГБР "зажигают огни"...
Труба завернута в «портянку»
Ржавіє в смороді вона
Зажата добре під горлянку
Оце і все труби вбрання.
«Портянка» - не випрана онуча
Що «Легітимний» зек носив
Вона брудна, але липуча
Зек викинув, хоча й любив.
Трубу онуча придушила,
Та робить все, що їй дадуть
Чи діє так смороду сила,
Поки борги не пропадуть?
Чи в ДБР є офіцери,
Що мають Україну захищати?
Чи, як «труба» корупціонери,
«Конюшні» мають вичищати?
Вже в Лондоні суди сказали,
Що Беня Україну обкрадає
В Панамі також показали
Хто нашу Україну роз'їдає.
А в ДБР «портяна» заправляє,
У них свої задачі, свої строки
Він їм усю роботу замовляє
Проти Вкраїни їхні дії і кроки.
16.10.2019 р
Анатолій Березенський