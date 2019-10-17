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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2911) прослушка (274) ГБР (635)

 Закон, разрешающий НАБУ и ГБР осуществлять прослушку, вступил в силу

Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получили право на снятие информации с телекоммуникационных систем ("прослушку").

Об этом говорится в законе №1009, опубликованном в парламентской газете "Голос України" 16 октября и вступившем в силу в четверг, 17 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Указанный проект закона был внесен в парламент президентом Владимиром Зеленским и принят Верховной Радой 4 октября.

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Согласно ему, ГБР и НАБУ включены в список правоохранительных органов, уполномоченных снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей.

Кроме того, отменяется часть "поправок Лозового" в Уголовный процессуальный кодекс о порядке назначения и проведения экспертиз.

Помимо этого, регулируется порядок рассмотрения уголовных дел в судах, а именно, вводится понятие вступительной речи сторон процесса, вводится обязательность оглашения не полного, а короткого текста обвинительного акта, а также вводится порядок предоставления доказательств сторонами защиты и обвинения.

Также судья получает право прерывать выступление в случае его сознательного затягивания стороной процесса.

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Согласно другим изменениям, отменять незаконные постановления НАБУ и САП сможет не только руководитель антикоррупционной прокуратуры, но и генеральный прокурор.

Регулируется также порядок приема на работу в НАБУ негласных сотрудников. Согласно закону, указанные сотрудники принимаются в штат на основании конкурсного отбора.

Источник: https://censor.net.ua/n3154300
 
   
 Топ комментарии
 
ну.. теперь ждем публикацию разговоров Богдана и судей Окружного Админ Суда (помните, такой себе судья Волк).. или ждем публикацию разговоров Трубы и Портнова (которые, как бы даже не знакомы, но очень часто общаются по делам против Пороха)..
а вот еще будет интересно посмеяться с разговоров Кивы с очередной экскорт-модельюпомощницей депутата, где Кива передернет затвор 18 раз..
кароче, "квартал 95" можно уже списать в утиль.. два новых камеди коллектива: "НАБУ и ГБР "зажигают огни"...
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Вот и гарно.Таких как Чаус и "бриллиантовые" прокуроры паковать легче будет.Грымчак и Пашинский ждут не дождуться пополнения сокамерников.Скучновато им там среди блатных.
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Тепер за півроку всю корупцію знищать!!! Ага, розмріялися..
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Тепер за півроку всю корупцію знищать!!! Ага, розмріялися..
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Теперь к указанные структуры будут самостоятельно сливать дела, без доли сбушникам.
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теперь кто будет против клоуна тому аяяй
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Регулируется также порядок приема на работу в НАБУ негласных сотрудников. Согласно закону, указанные сотрудники принимаются в штат на основании конкурсного отбора.

Сексотов - по конкурсу? Жесть.
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Ты барыга, наркоторговец, взяточник, коррупционер? Нет? Так чего тебе бояться? Про что на тебя настучат? Про то, какую порнху смотришь или что? Замахали эти "понятия" про "стукачей" из зековского совка.
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Вот и гарно.Таких как Чаус и "бриллиантовые" прокуроры паковать легче будет.Грымчак и Пашинский ждут не дождуться пополнения сокамерников.Скучновато им там среди блатных.
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А как же теперь сбушнкии ифно сливать будут .
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Это неправильный закон и глупый. Это запугивание населения. Определить прослушку всё равно невозможно- так чего о ней думать?

В США запрещено ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРОСЛУШКУ В СУДЕ. Пусть меня слушают на здоровье сколько влезет- если не лень. Я всё равно об этом никогда не узнаю. А если они это предъявят в суде- то сами же и получат по шапке за это- это уголовщина. А с меня все обвинения снимут- даже полученные без прослушки.

Проще говоря- их просто в попу пошлют. Если я к примеру делаю бомбу и проболтался- и они это подслушали- то они придут и найдут у меня бомбу. Вот- эту бомбу они в суде и предъявят. А КАК они о ней догадались- кому какое дело?
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На самом деле тут с этим ещё строже- чем я сказал.
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Прослушка граждан США осуществляется с санкции специального суда и материалы как доказательства предъявляются в суде. Не мелите чушь.
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ну.. теперь ждем публикацию разговоров Богдана и судей Окружного Админ Суда (помните, такой себе судья Волк).. или ждем публикацию разговоров Трубы и Портнова (которые, как бы даже не знакомы, но очень часто общаются по делам против Пороха)..
а вот еще будет интересно посмеяться с разговоров Кивы с очередной экскорт-модельюпомощницей депутата, где Кива передернет затвор 18 раз..
кароче, "квартал 95" можно уже списать в утиль.. два новых камеди коллектива: "НАБУ и ГБР "зажигают огни"...
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А я б хотів почути розмову судді Баришівського суду з посильним Коломойського. А ще хотів би дізнатись, яке рухоме чи нерухоме майно придбала та суддя після того, як виконала ту ганебну вказівку.
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+ 100%!!!.. а еще послушать бы разговор Богдана и Каломойского, где они называют Вовочку Зеленой Шмарклей и ржут с его глупости и "комплекса Бонопартизма"..
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"Не бариги" тишком-нишком продали "Мотор сiч" кацапам під виглядом китайської офшорки. Тепер рашка матиме гелікоптерні двигуни! Мажте на хлєб!
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Тоді Мотору пипець. Розвалять "до основанья, а затем". Спеців переманять до лаптестану і фсьо, заводу труба.
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Я извиняюсь, а скрытые камеры в туалетах и в банях установят? Или,- только прослушку?
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В твоем туалете хотели установить, да оказалось, что смотреть не на что.
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Ну, чтож... Тогда, - только слушайте... Закон, що дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати прослуховування, набув чинності - Цензор.НЕТ 4738
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Застегни ширинку охламон - за тобой следит шпион 😁
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Уже давно существуют приложения которые в реальном времени кодируют разговоры с ключем 256 бит и через интернет соединение 3G ты можешь общаться безопасно, главное один раз при личной встрече, создать ключ и установить на оба телефона... и этим давно уже пользуются, так что думаю реальных результатов это разрешение на прослушку не даст...
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ТРУБА І «ПОРТЯНКА» - ЩО ЦЕ?
Труба завернута в «портянку»
Ржавіє в смороді вона
Зажата добре під горлянку
Оце і все труби вбрання.

«Портянка» - не випрана онуча
Що «Легітимний» зек носив
Вона брудна, але липуча
Зек викинув, хоча й любив.

Трубу онуча придушила,
Та робить все, що їй дадуть
Чи діє так смороду сила,
Поки борги не пропадуть?

Чи в ДБР є офіцери,
Що мають Україну захищати?
Чи, як «труба» корупціонери,
«Конюшні» мають вичищати?

Вже в Лондоні суди сказали,
Що Беня Україну обкрадає
В Панамі також показали
Хто нашу Україну роз'їдає.

А в ДБР «портяна» заправляє,
У них свої задачі, свої строки
Він їм усю роботу замовляє
Проти Вкраїни їхні дії і кроки.
16.10.2019 р
Анатолій Березенський
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