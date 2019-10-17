 Красный Крест направил жителям ОРДЛО 7 грузовиков с продуктами и стройматериалами, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 7 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Грузовики перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру общим весом почти 118 тонн", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международная организация по миграции направила жителям ОРДЛО 51 тонну гуманитарной помощи, - Госпогранслужба