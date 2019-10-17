EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Общество
  399  18
Материалы по теме:
Все про:Красный Крест (261) гуманитарная помощь (847) ГСЧС (2300)

 Красный Крест направил жителям ОРДЛО 7 грузовиков с продуктами и стройматериалами, - Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста 16 октября направил на временно оккупированную территорию Донбасса 7 грузовиков с гуманитарной помощью общим весом почти 118 тонн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 7 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Грузовики перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру общим весом почти 118 тонн", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международная организация по миграции направила жителям ОРДЛО 51 тонну гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3154299
 
 
 Топ комментарии
 
А мотивацию такой помощи они не озвучили .
 показать весь комментарий
 
Смолы горячей членистоногим колорадам...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кармильцы вселенной жрать хотят,жрите русский дух.
 показать весь комментарий
 
 
помогают "жителям" ордло и дальше убивать украинцев. Это для того что бы война против Украины продолжалась.
 показать весь комментарий
 
 
так это те 15млрд долларов помощи Украине от Европы?
 показать весь комментарий
 
Смолы горячей членистоногим колорадам...
 показать весь комментарий
 
 
Лучше б они туда 7 грузовиков с "Циклоном Б" направили...
 показать весь комментарий
 
 
Лугандонці посміхаються та думають какіе же ані ібанутие ти европейци
 показать весь комментарий
 
 
«Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (с) Евангелие от Матфея (гл.6, ст. 2-4)...
Левая рука раздаёт гуманитарную помощь, а правая - ужесточает санкции. Это так по христиански!
 показать весь комментарий
 
Так санкции против Хла, а помощь украинским гражданам.
 показать весь комментарий
 
Ух ты! Денис Пушилин, Леонид Пасечник, и иже с ними - украинские граждане?
 показать весь комментарий
 
После сюжета г+г в котором жирная, старая кошелка говорила прямов в камеру: "Давайте биндеры праклятые ,быстрее мост стройте мне,с..уки" у меня появилось желание вместо продуктов и стройматериалов,отправить бомбочку в десяток килотонн, этим самым жителям ОРДЛО...
 показать весь комментарий
 
 
Если это расейское отделение Красного Креста, то я представляю шо там за материалы были доставлены...
 показать весь комментарий
 
грузовик з гандонами їм відправте,щоб суч*ри не плодились.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх