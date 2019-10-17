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 Политика Украины
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Все про:минские соглашения (2674) Арахамия (78) Пристайко (239) Слуга народа (354) Формула Штайнмайера (144)

 У "Слуги народа" будет спецзаседание фракции о войне и переговорах, - Арахамия

Переговорам о войне в Донбассе на минское площадке и в целом событиям на востоке будет посвящено отдельное спецзаседание парламентской фракции партии Слуга народа.

Об этом журналистам в кулуарах Рады рассказал глава фракции Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Думаю, через неделю мы будем это планировать", - уточнил глава фракции СН Давид Арахамия, когда именно состоится такое собрание народных депутатов

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"Его нельзя обсуждать, этот вопрос, фрагментарно. Там очень большое количество нюансов", - отметил нардеп.

По словам Арахамии, на это заседание планируют пригласить министра иностранных дел Вадима Пристайко и нескольких представителей Украины в минской переговорной группе.

Источник: https://censor.net.ua/n3154296
 
 
 Топ комментарии
 
Капітулянтів терміново збирають на сходку.. Щось в "слуг урода" пішло не так, як планувалася в їхнього кремлівського баріна 😕
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А вони нічого і не вирішують. Єдине призначення цих зє-баранів та зє-овець це своєчасно по команді "смотрящего" натиснути потрібну кнопку. Та і військових експертів серед цих клоунів ще не було помічено жодного...😕

Зєбіли, ВИ це "сделали"
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Тільки мені воно схоже на гидкого дрібного опариша?
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мабуть для спецзасідання потрібно направити їм і спецпризначенців?
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Тільки мені воно схоже на гидкого дрібного опариша?
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Більшість фракції ще гірші. Однак можливо там є процентів 30 патріотів.
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Патріоттів? Там?
Патрідіотів - можливо, але не патріотів.
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Что могут решать люди, которые далекие от войны, надо с военных профессиональных экспертов создавать спецзаседание.
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А вони нічого і не вирішують. Єдине призначення цих зє-баранів та зє-овець це своєчасно по команді "смотрящего" натиснути потрібну кнопку. Та і військових експертів серед цих клоунів ще не було помічено жодного...😕

Зєбіли, ВИ це "сделали"
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Для припинення війни потрібна політична воля, принаймні так верещали зебобіки до виборів. Ось і будуть вирішувати це питання.
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Капітулянтів терміново збирають на сходку.. Щось в "слуг урода" пішло не так, як планувалася в їхнього кремлівського баріна 😕
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Щось задумали, мабуть як народ розвести на лоха...
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Кто ведёт счёт убитых и раненых за период «просто перестать стрелять» кодламойш слуг путлераста педофилыча????
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Без новых спецкурсов в Трускавце не обойтись....зеленое стадо надо научить что ему говорить...
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Тільки президентикові не кажіть , бо в нього "тишина" , вже три дні , ніхто не стріляє . Ще чотири дні і УРА !!! Відводимо війська , ПЕРЕМОГА !!! А наші вояки гинуть ,бо комарі їх покусали !!!
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Чому зникло з аватарок - ЗЄ команда?
Україна має знати довбойопів в обличчя. У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7812
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Правящая партия вырабатывает стратегию... Это нормально и даже хорошо!
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😀Назвать это стадо партией...это надо иметь очень большую фантазию....
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Ну кучку алкоголиков типа Луценка, Гонтаревой и тд во главе с конченым пропойцей и вором порошенко называли же партией.... Так эти в отличии от соевых еще не навредили стране. Поэтому да, Патрия.
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Вирішуватимуть коли припиняти війну. Тільки мені здається що нові бариги будуть проти.
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Ну я все понимаю...Но только не то, когда подобное пишут воены с мягких боевых диванов. У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2466
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Тоді, воєн дивану, не пиши про "уклоністи", якщо сам з теплого офісу пишеш, а не з передової.
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забув у тебе,зеленського коміка,спитати,що і як мені писати
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Дякую за довіру,мій славний герою!
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"в Донбассе "
У автора рускаязичная чєлюсть?
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У войны нет сроков,Украина может односторонне закончить отойди(сдатся) ,мордор эту войну начал и не хочет заканчивать,тем более уже постоянно звучит "конфликт на востоке Украины " от наших партнеров западных,а россия постоянно акцентирует что она не сторона конфликта,а чуть ли не голубь мира,миротворец, ( ихтамнет) что можна в СН обсуждать? Как ещё в чем то уступить?
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А ніхто і не називав бойові дії війною. У нас теж, до речі.
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А что вы хотите? Если они даже не знают куда ездят с официальным визитом))))) Спутать Латвию с Литвой могли только прахфесионналы уровня Мендельвошки.
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Зеленського у Ростов не пустять. У нього земля палатиме під ногами, - Віталій Портников

https://espreso.tv/news/2019/10/13/zelenskogo_u_rostov_ne_pustyat_u_nogo_zemlya_palatyme_pid_nogamy_vitaliy_portnykov
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Авжеж, Ростов вже зайнятий. Моніка до колеги в Еквадор здрисне.
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войной должно заниматься СНБО, а Слуги пусть у Тищенко в кабаках сидят)
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да нє...там вже 2 дня як тішіна....( зі слів верховного дібіла)
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уже началось
Яровой: 1.) раньше мы работали в связке с ГП (генеральная прокуратура - Ред.). Нам давали прокурора исполнителя - и сами ему писали все что нужно сделать, предварительно согласовав с Юрой (вероятно, речь о бывшем генеральном прокуроре Луценко - Ред.) (можно ли сейчас так организовать работу?) 2.) океан/сахар уже звонят спрашивают - что сделали за неделю? Можно нас состыковать с тем прокурором, на кого это распишут. Клиенту ничего не показать - уйдут к другим. 3.) организовывается система лоббистов (можно ли нас аккредитовать в этом движении?) И если у тебя что-то не получается - не стесняйся говори как есть. Мы настроены подключаться и помогать или усиливать позиции.

Медяник: Зеленый свет есть только у нашей юридической фирмы. И все дела только через наших адвокатов. По сахару сегодня тоже буду говорить. Дай мне фамилии тех, у кого дело Океану в ГП.

Яровой: Ок.

Медяник: По сахару с Трепаком (заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки - Ред.) поговорю.

Яровой: Ок.

Медяник: Сахар дело в НАБУ.

На этом моменте господина Медяника отвлекли и переписка закончилась.
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За "царювання" Зеленського Україна перетворилася не просто на об'єкт глузувань, а на об'єкт презирства. Якісь жалюгідні аборигени, які обрали собі у вожді клоуна.
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не забудьте перед засіданням звозити дебілів в Трускавець
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Я думала что такие слова как спецзаседание» осталось в далеком совке, таки нет
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Стiнограмма засiдання: присутнi 4 осiб Давід,Ара,Хам и Я.Виступив Кац,тобто Зельц -пропонує здатися.голосували за стоя!Зрада відміняється,всі в сад,тобто на кавртал95 (не забуваємо придбати квітки)!
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Что могут решить "по войне" те, кто в основе своей об армии (даже не о войне) знает исключительно с телевизора?
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"Война" имеет и политическое измерение, именно этот аспект и должен быть обсужден... А специфические нюансы смогут прояснить приглашенные профессионалы....
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Вот просто бегло почитаем и сразу всем понятно кого именно ненавидят порохоботы, кремляди, и пр шваль:

Давид Арахамия.

Секретарь Национального инвестиционного совета с 21 июня 2019 года
Соучредитель международной IT-компании Template Monster.
Основатель волонтёрской организации «Народный проект», которая помогает украинским военным в зоне АТО.
В 2016 году стартовал новый проект Давида - веб-платформа Weblium.
Изучал экономику в Европейском университете (магистр). Прошёл магистерскую программу Professional Management в Open University London

В марте 2014 года Давид Арахамия вместе со знакомыми открыл сайт для сбора средств на экипировку десантников 79-й бригады. С этого началась волонтёрская инициатива «Народный проект», которая стала одной из ведущих в своём роде.

В сентябре 2014 - уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре - советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины. В ноябре 2014 стал соучредителем Ассоциации народных волонтёров Украины и куратором «волонтёрского десанта» - группы волонтёров, которые начали работать в Минобороны.

Является соучредителем ООО «МВА - Центр», ООО «Украинское агентство экспорта и инвестиций», ООО «Международный центр стратегий безопасности и обороны».


В 2014 президент Украины Петр Порошенко наградил волонтера орденом "За заслуги" 3 степени.
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Арахноид похож на больного из психушки.
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Яке там засідання "фракції"? Вони ніхто - кнопки зелені на клавіатурі, на які тисне Вова-піаніст своєю цюцюркою з 95 кварталу.
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Товарищ Дристайко!
Тут вам предлагают сойтись посередине, как завещал великий Бенин.
У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3536

Какой будет ваш ответ, "слуги"?
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Теперь его точно ликвидируют, вопрос времени.
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А кто у него "повелитель прелести"? *****. У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3526
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Не зря Арахамия, клялся служить Повелителю Бюджета!
Вот и отрабатывает)
https://www.youtube.com/watch?v=0Rv5sFPq7Pg&list=LLgLgdNXSddxL2CrqWMmPQYQ&index=1
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Панове, я коротенько

Спостерігаю те, що вчиняють "зелені" з Україною. На усіх фронтах.
Як діють, і як реагують на спротив народу (не "наріду")...

І у мене складається стійке враження, що так може діяти тільки людина (люди), яка має тонко виважений план. Я поясню свою думку.
Отже:
1. У партії "СН", так само як і у середовищі її очільників - не діти. Не банальні клінічні довбо....би, як би вам не хотілося в таке вірити. Просто зважте - ну, не може хоча б мінімально адекватна людина, яка усвідомлює сутність функціоналу займаної нею посади та відповідальність за неї, верзти таку х......ню, яку ми бачимо на усіх рівнях від "СН". Від Гідранта, від голови ОПУ, від очільників профільних структур, від депутатів ВР....
2. Отже, це все робиться з певною метою. Якою?..
3. Проаналізуймо їх практику діяльності. Вкидання досить нелогічного, руйнівного, дестабілізуючого посилу - а потім "відкати".

Він пожартував. Його невірно зрозуміли, тощо.

Чому так відбувається?..
Чому нам, суспільству, закидають певні тези, а потім, з огляду на реакцію на це, "відкочують" їх зміст?..
На мою думку, йде просто перевірка готовності українського суспільства до ПОДАЛЬШОГО ЗЛИВУ.
Перший етап ми, населення України, вже "вдало" пройшли у квтіні 2019. Але ж треба перевірити ще багато моментів - і от саме зараз, ІМХО, ці моменти й перевіряють. Як сприймемо?.. Як відреагуємо?..

Так, звісно, у плані перевірки реакції мова не йде за рядову "зелень" - вони є біомаса.
Перевіряють реакцію саме пасіонаріїв, "порохоботів", фронтовиків - саме вони становлять, як і раніше, найбільшу загрозу для кінцевого бенефіціанта, Єрефії.

Нас перевіряють - спроможні ми ще опиратися, чи вже готові здатися?
Я особисто не готовий подарувати їм таке "щастя".
А ви?..

У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4717

https://bitter-onion.livejournal.com/2497510.html
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На фронте продолжатся односторонний буквально расстрел наших воинов кацапскими снайперами. Ежедневно погибшие и безнадежно покалеченные. Раньше при "мародере" писали о 200-х орках ежедневно, теперь даже об "адекватном ответном огне" ничего не сообщается. Изведут клоуны армию. Как еще бойцы и командиры держатся и не психонули по поводу этой смертельной мастурбации слуг непонятно какого народа?
Совещания они, миротворцы ху.евы проводят...
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Злити Золоту Акцію або "єщьо 100 днєй!"

Дивіться, зараз у презедента є Золота Акція -- труба в Європу. В контексті України то значить або Європа замерзне без кацапського газу аккурат на новорічне свято (а того ситі європейці не простять Меркельші, Макрону тощо) або ні, але для того вимушена буде надавити на Пуйла.
З Північним Потоком номер два - хана, дякуємо Данії. З Турецьким теж -- його нема і мабуть не буде, до фактично після виходу США з Сірії і кидання курдів Россія де-факто воює з Турцією.
В Україні рекордні запаси газу, до весни вистачіть (дякуйте Пороху та Коболєву), навесні Україна зможе приймати американський чи катарський газ в Одесі. Ну або як і було -- брати в Європі.

Але щось мені підказує, що недолуге створіння просере цю Золоту Акцію. І війна в тому чи іншому стані продовжиться і Україна втратить гроші за транспортування газа в Європу.
Просто вам про війну не скажуть по ТВ. Ви помітили, що Зєля не бачить обстріли? Наступного дня після загибелі жінки-солдата Ярослави Ніконенко він говорить "у нас уже два дня тишины". Доречі, дівчина загинула на тому самому участку, де був "фартовий" Зєля.
А що грошей не буде? Не вірите? Он тютюнові фабрики першими звалили, Ацелор Мітал вигнав гроші з України. І це тільки початом...

Як саме Зе злиє цю можливість з трубою я ще не знаю, але талант у нього неабиякий.
Дайтє єму єщьо 100 днєй!
https://bitter-onion.livejournal.com/2497962.html
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