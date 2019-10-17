 У "Слуги народа" будет спецзаседание фракции о войне и переговорах, - Арахамия

Об этом журналистам в кулуарах Рады рассказал глава фракции Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Думаю, через неделю мы будем это планировать", - уточнил глава фракции СН Давид Арахамия, когда именно состоится такое собрание народных депутатов
"Его нельзя обсуждать, этот вопрос, фрагментарно. Там очень большое количество нюансов", - отметил нардеп.
По словам Арахамии, на это заседание планируют пригласить министра иностранных дел Вадима Пристайко и нескольких представителей Украины в минской переговорной группе.
Патрідіотів - можливо, але не патріотів.
Зєбіли, ВИ це "сделали"
Україна має знати довбойопів в обличчя.
У автора рускаязичная чєлюсть?
https://www.facebook.com/100025462579234/videos/467297677462314/
https://espreso.tv/news/2019/10/13/zelenskogo_u_rostov_ne_pustyat_u_nogo_zemlya_palatyme_pid_nogamy_vitaliy_portnykov
Яровой: 1.) раньше мы работали в связке с ГП (генеральная прокуратура - Ред.). Нам давали прокурора исполнителя - и сами ему писали все что нужно сделать, предварительно согласовав с Юрой (вероятно, речь о бывшем генеральном прокуроре Луценко - Ред.) (можно ли сейчас так организовать работу?) 2.) океан/сахар уже звонят спрашивают - что сделали за неделю? Можно нас состыковать с тем прокурором, на кого это распишут. Клиенту ничего не показать - уйдут к другим. 3.) организовывается система лоббистов (можно ли нас аккредитовать в этом движении?) И если у тебя что-то не получается - не стесняйся говори как есть. Мы настроены подключаться и помогать или усиливать позиции.
Медяник: Зеленый свет есть только у нашей юридической фирмы. И все дела только через наших адвокатов. По сахару сегодня тоже буду говорить. Дай мне фамилии тех, у кого дело Океану в ГП.
Яровой: Ок.
Медяник: По сахару с Трепаком (заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки - Ред.) поговорю.
Яровой: Ок.
Медяник: Сахар дело в НАБУ.
На этом моменте господина Медяника отвлекли и переписка закончилась.
Давид Арахамия.
Секретарь Национального инвестиционного совета с 21 июня 2019 года
Соучредитель международной IT-компании Template Monster.
Основатель волонтёрской организации «Народный проект», которая помогает украинским военным в зоне АТО.
В 2016 году стартовал новый проект Давида - веб-платформа Weblium.
Изучал экономику в Европейском университете (магистр). Прошёл магистерскую программу Professional Management в Open University London
В марте 2014 года Давид Арахамия вместе со знакомыми открыл сайт для сбора средств на экипировку десантников 79-й бригады. С этого началась волонтёрская инициатива «Народный проект», которая стала одной из ведущих в своём роде.
В сентябре 2014 - уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре - советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины. В ноябре 2014 стал соучредителем Ассоциации народных волонтёров Украины и куратором «волонтёрского десанта» - группы волонтёров, которые начали работать в Минобороны.
Является соучредителем ООО «МВА - Центр», ООО «Украинское агентство экспорта и инвестиций», ООО «Международный центр стратегий безопасности и обороны».
В 2014 президент Украины Петр Порошенко наградил волонтера орденом "За заслуги" 3 степени.
Тут вам предлагают сойтись посередине, как завещал великий Бенин.
Какой будет ваш ответ, "слуги"?
Вот и отрабатывает)
https://www.youtube.com/watch?v=0Rv5sFPq7Pg&list=LLgLgdNXSddxL2CrqWMmPQYQ&index=1
Спостерігаю те, що вчиняють "зелені" з Україною. На усіх фронтах.
Як діють, і як реагують на спротив народу (не "наріду")...
І у мене складається стійке враження, що так може діяти тільки людина (люди), яка має тонко виважений план. Я поясню свою думку.
Отже:
1. У партії "СН", так само як і у середовищі її очільників - не діти. Не банальні клінічні довбо....би, як би вам не хотілося в таке вірити. Просто зважте - ну, не може хоча б мінімально адекватна людина, яка усвідомлює сутність функціоналу займаної нею посади та відповідальність за неї, верзти таку х......ню, яку ми бачимо на усіх рівнях від "СН". Від Гідранта, від голови ОПУ, від очільників профільних структур, від депутатів ВР....
2. Отже, це все робиться з певною метою. Якою?..
3. Проаналізуймо їх практику діяльності. Вкидання досить нелогічного, руйнівного, дестабілізуючого посилу - а потім "відкати".
Він пожартував. Його невірно зрозуміли, тощо.
Чому так відбувається?..
Чому нам, суспільству, закидають певні тези, а потім, з огляду на реакцію на це, "відкочують" їх зміст?..
На мою думку, йде просто перевірка готовності українського суспільства до ПОДАЛЬШОГО ЗЛИВУ.
Перший етап ми, населення України, вже "вдало" пройшли у квтіні 2019. Але ж треба перевірити ще багато моментів - і от саме зараз, ІМХО, ці моменти й перевіряють. Як сприймемо?.. Як відреагуємо?..
Так, звісно, у плані перевірки реакції мова не йде за рядову "зелень" - вони є біомаса.
Перевіряють реакцію саме пасіонаріїв, "порохоботів", фронтовиків - саме вони становлять, як і раніше, найбільшу загрозу для кінцевого бенефіціанта, Єрефії.
Нас перевіряють - спроможні ми ще опиратися, чи вже готові здатися?
Я особисто не готовий подарувати їм таке "щастя".
А ви?..
https://bitter-onion.livejournal.com/2497510.html
https://www.youtube.com/watch?v=CqEmQpyTEeU
Совещания они, миротворцы ху.евы проводят...
Дивіться, зараз у презедента є Золота Акція -- труба в Європу. В контексті України то значить або Європа замерзне без кацапського газу аккурат на новорічне свято (а того ситі європейці не простять Меркельші, Макрону тощо) або ні, але для того вимушена буде надавити на Пуйла.
З Північним Потоком номер два - хана, дякуємо Данії. З Турецьким теж -- його нема і мабуть не буде, до фактично після виходу США з Сірії і кидання курдів Россія де-факто воює з Турцією.
В Україні рекордні запаси газу, до весни вистачіть (дякуйте Пороху та Коболєву), навесні Україна зможе приймати американський чи катарський газ в Одесі. Ну або як і було -- брати в Європі.
Але щось мені підказує, що недолуге створіння просере цю Золоту Акцію. І війна в тому чи іншому стані продовжиться і Україна втратить гроші за транспортування газа в Європу.
Просто вам про війну не скажуть по ТВ. Ви помітили, що Зєля не бачить обстріли? Наступного дня після загибелі жінки-солдата Ярослави Ніконенко він говорить "у нас уже два дня тишины". Доречі, дівчина загинула на тому самому участку, де був "фартовий" Зєля.
А що грошей не буде? Не вірите? Он тютюнові фабрики першими звалили, Ацелор Мітал вигнав гроші з України. І це тільки початом...
Як саме Зе злиє цю можливість з трубою я ще не знаю, але талант у нього неабиякий.
Дайтє єму єщьо 100 днєй!
https://bitter-onion.livejournal.com/2497962.html