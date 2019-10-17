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Все про:Испания (498) протест (4548) спецназ (523)

 МВД Испании направило сотни спецназовцев в Каталонию

Правоохранительные силы в столице испанской провинции Каталония Барселоне будут усилены четырьмя подразделениями сил специального назначения национальной полиции Испании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает 16 октября испанская газета El Pais.

"Министерство внутренних дел передислоцирует в течение ближайших нескольких дней в Каталонию еще 200 работников специальных подразделений полиции, чтобы усилить местную полицию в ожидании продолжения серьезных беспорядков, которые начались после судебных приговоров лидерам каталонских сепаратистов", – сказано в сообщении.

Впрочем, отмечается, что бороться непосредственно против протестующих спецназ не будет; бойцы спецподразделений возьмут на себя задачу охраны государственных органов власти, казначейства, полицейских отделений, а также важных объектов инфраструктуры связи и энергоснабжения – под охрану попадут строения аэропорта El Prat, порта Барселоны, нескольких станций местной железнодорожной компании AVE и атомных электростанций Аско и Ванделлос.

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Приговор девяти лидерам каталонского движения, которые обвинялись испанским судом в организации протестов с целью отделения Каталонии от Испании, привел к массовым выступлениям в Каталонии. Протестующие заблокировали аэропорт, перекрыли трассы и железную дорогу, устроили беспорядки в каталонской столице.

Митинги каталонского движения традиционно были ненасильственными. Но за две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек.

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Напомним, 14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонского движения от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году. Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.

23-26 мая в государствах ЕС состоялись выборы депутатов Европарламента, на них Карлес Пучдемон был избраны депутатом ЕП от каталонской коалиции "Свободные для Европы" (Lliures per Europa). В Европарламент также прошел Ориол Жункерас, который в то время отбывал предварительное заключение в испанской тюрьме.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, который в Мадриде признали незаконным. В октябре 2017 года глава местного Женералитата (парламента) Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии от Испании, а потом сбежал в Бельгию, спасаясь от преследования со стороны испанской юстиции.

24 марта 2018 года Верховный суд Испании начал уголовное производство против Пучдемона и еще 12 политиков. Также суд выдал ордер на арест шестерых сепаратистов, среди которых и экс-глава парламента Каталонии. 25 марта Пучдемон был задержан в Германии, когда он возвращался в Бельгию.

Отметим, что 10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы, уже четвертые за четыре года. На предыдущих выборах в апреле победила Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 123 места в нижней палате парламента, но не смогла сформировать коалицию.

Источник: https://censor.net.ua/n3154294
 
   
 Топ комментарии
 
а ким був Порошенко в лютому? коли кацапи на Крим поперлись? про мусарів і українську армію в 2014-му навіть питати не стану.....
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Хуйло мутить сепаратистські настрої по всьому світу.
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Сложная там, конечно ситуация. Каталония имеет свою культуру и язык... Сложно как-то это судить.
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***** мутить сепаратистські настрої по всьому світу.
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ху#ло передает привет. Похоже скоро в ЕС станет на одного сторонника снятия санкций больше, а протесты внезапно прекратятся как желтые жилеты во Франции.
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Сложная там, конечно ситуация. Каталония имеет свою культуру и язык... Сложно как-то это судить.
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Давай повернемось в первіснообщинний лад, хай кожне поселення буле незалежною "державою". Цих мудил-сепарів треба так "прати", щоб вони по під полоси на асфальті повзали, на дорогах які вони поперекривали. В Україні було 2 Майдани, ніхто доріг не перекривав, а ці мразі перетворили життя цілого регіону на пекло- лбди не можуть ні в Ьарселону заїхати ні з неї, до аеропорта 10 км пішки топай
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У меня много друзей в Испании, так вот многие из них с позитивом говорят о Франко... Не знаю, это их дело. Там своя история и свои проблемы.
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Учитесь наши благодетели, как подавлять сепаров. Правильно сделали бы, и Крым и Донбасс не были бы в окупации.
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т.е. в Крыму были сепары, и никаких русских войск? Гражданская война?
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В далёком 2014 году Порошенко мог сделать точно также.
Не смог или не захотел ???
Думаю следователи разберутся в чем причина бездеятельности.
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Пока у нас суды все под порохом проплаченные, никто ни в чем разбиратся не будет.
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а ким був Порошенко в лютому? коли кацапи на Крим поперлись? про мусарів і українську армію в 2014-му навіть питати не стану.....
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так виноватых нет все херои🤣🤣приказ хоть был защищать територию страны или нет?
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Как только стал президентом, мог бы послать спецназ, отряды партизанов.
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ти мабуть зовсім тупий чи троль, якщо не пам'ятаеш що тоді було в Країні і які вже!!!!!!! сили діяли як у Криму так і на Донбасі!!!!
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Отряды башибузуков и моджахедов!!! Шуравиииии...
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а в нас бл*ть в травні 14-го було підготовленого спецназу і отрядов партізанов хоч греблю гати... МВС Іспанії направило сотні спецпризначенців у Каталонію - Цензор.НЕТ 443
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Вы все идиоты, кто со мной не согласен.
Когда шел захват госучреждений на Донбассе решил бы все маленький отряд спецназа вырезав тихо нахрен всех "освободителей" под командованием Гиркина.
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Испанцы умные и смелые!
Если бы Овощ был умнее и не зассал, проблемы Крыма и ОРДЛО не существовало бы.
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овощ був бздливим,тупим,жадним і промоскаленим даунбасітом.
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Четвёртые за четыре года выборы! Вдумайтесь - вот вам настоящая демократия! Вот так надо проводить выборы и менять депутатов как перчатки, если они не защищают интересы народа! Смотрел я испанские телеканалы - у испанцев такие же х уйлованы, как и у нас - есть свой барыга и своя григян - всё один в один. Но у нас ещё есть возможность объявить импичмент. И это всё надо делать пакетом. Сегодня зеленский не справляется со своими обязанностями и его уже надо отправлять в отставку. Но второй вопрос - а не появится ещё один зеленский. Не проще избрать политически подкованного пролетария типа меня, чтобы он судил всех буржуев, которые мучали украинский народ 28 лет?
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досить нам пролетаріїв!! треба хунту, Піночета Українського!!!!
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Це називається бардак,а не демократія.
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