 МВД Испании направило сотни спецназовцев в Каталонию

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает 16 октября испанская газета El Pais.

"Министерство внутренних дел передислоцирует в течение ближайших нескольких дней в Каталонию еще 200 работников специальных подразделений полиции, чтобы усилить местную полицию в ожидании продолжения серьезных беспорядков, которые начались после судебных приговоров лидерам каталонских сепаратистов", – сказано в сообщении.

Впрочем, отмечается, что бороться непосредственно против протестующих спецназ не будет; бойцы спецподразделений возьмут на себя задачу охраны государственных органов власти, казначейства, полицейских отделений, а также важных объектов инфраструктуры связи и энергоснабжения – под охрану попадут строения аэропорта El Prat, порта Барселоны, нескольких станций местной железнодорожной компании AVE и атомных электростанций Аско и Ванделлос.

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Приговор девяти лидерам каталонского движения, которые обвинялись испанским судом в организации протестов с целью отделения Каталонии от Испании, привел к массовым выступлениям в Каталонии. Протестующие заблокировали аэропорт, перекрыли трассы и железную дорогу, устроили беспорядки в каталонской столице.

Митинги каталонского движения традиционно были ненасильственными. Но за две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек.

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Напомним, 14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонского движения от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году. Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.

23-26 мая в государствах ЕС состоялись выборы депутатов Европарламента, на них Карлес Пучдемон был избраны депутатом ЕП от каталонской коалиции "Свободные для Европы" (Lliures per Europa). В Европарламент также прошел Ориол Жункерас, который в то время отбывал предварительное заключение в испанской тюрьме.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, который в Мадриде признали незаконным. В октябре 2017 года глава местного Женералитата (парламента) Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии от Испании, а потом сбежал в Бельгию, спасаясь от преследования со стороны испанской юстиции.

24 марта 2018 года Верховный суд Испании начал уголовное производство против Пучдемона и еще 12 политиков. Также суд выдал ордер на арест шестерых сепаратистов, среди которых и экс-глава парламента Каталонии. 25 марта Пучдемон был задержан в Германии, когда он возвращался в Бельгию.

Отметим, что 10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы, уже четвертые за четыре года. На предыдущих выборах в апреле победила Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 123 места в нижней палате парламента, но не смогла сформировать коалицию.