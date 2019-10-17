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 "Не будьте дураком!" - Трамп написал письмо президенту Турции Эрдогану

Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и не изображать из себя "крутого парня".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном письме президента США, текст которого приводит The New York Times.

"Давайте договоримся о хорошей сделке! Вы не хотите нести ответственность за массовые убийства тысяч людей, а я не хочу отвечать за уничтожение турецкой экономики - но я пойду на это", - написал глава Белого дома.

Он напомнил, как США уже вводили санкции против Анкары в 2018 году - после ареста в Турции пастора Брансона.

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"Я приложил много усилий, чтобы решить некоторые ваши проблемы. Не подведите мир. Можно многое сделать. Генерал Мазлюм (командующий курдских Сил демократической Сирии. - Ред.) готов вести переговоры с вами, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда бы не пошли раньше", - отметил Трамп.

Президент США также посоветовал турецкому коллеге войти в историю в позитивном ключе, а не на стороне зла. "Не будьте крутым парнем, не будьте дураком!" - написал Трамп, добавив, что позвонит Эрдогану позже.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не давал "зеленый свет" Турции на военную операцию в северной Сирии.

Источник: https://censor.net.ua/n3154292
 
 
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Эрдогану осталось высечь плётками Чёрное море.

"Не будьте дураком!" - Трамп написал письмо президенту Турции Эрдогану - Цензор.НЕТ 7879
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Це як сісти за стіл перемовин з лугандоном.
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Єрдоган бьется за свою власть , как и все авторитарньіе лидерьі. Интересьі Турции при єтом для него вторичньі. К сожалению.
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І тим не меньш пан Трамп прийняв рішення вивести американці війська на день народження путєна - 7 Жовтня. І путєн отримав від виходу американців найбільшу користь.
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та да, мог бы сначала переговоры замутить
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Трамп Эрдогану: «Не будьте дураком... Это исключительно моя прерогатива».
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А своей маленькой пипиской ( со слов проституток) пригрозил Эрдогану? Нет? Зря..... он бы точно испугался "Не будьте дураком!" - Трамп написал письмо президенту Турции Эрдогану - Цензор.НЕТ 3253 Да уж 21 век время не Великий политических мужей а время ************ . Увы и ах
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Эрдоган как раз действует полностью в интересах Турции.
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думаю союз с курдами Турции не повредит,
зачем союз «курдов» с кремлядями ?
а так бы стал ....
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Та не будет там союза с кремлем... Эрдоган вертится, как уж на сковородке да и все. Кацапы и АЭС там строят за 5 лярдов и оружие и торговля, и туризм, и газ... Он делает то, что выгодно его стране.
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Два престарєлих ідіота с манией величия. Шо один, гипертрофированный нарцисс, шо второй, мечтатель о великой османской империи. Да и вообще, что-то много вокруг больных на голову "напалеонов" развелось - руський мир, османский, угорский,да и речь посполита кое кого волнует... Пипец. Что-то да будет..
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А почему американцы вывели свои войска с двух баз, турок испугались?
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