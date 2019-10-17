 "Не будьте дураком!" - Трамп написал письмо президенту Турции Эрдогану

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном письме президента США, текст которого приводит The New York Times.

"Давайте договоримся о хорошей сделке! Вы не хотите нести ответственность за массовые убийства тысяч людей, а я не хочу отвечать за уничтожение турецкой экономики - но я пойду на это", - написал глава Белого дома.

Он напомнил, как США уже вводили санкции против Анкары в 2018 году - после ареста в Турции пастора Брансона.

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"Я приложил много усилий, чтобы решить некоторые ваши проблемы. Не подведите мир. Можно многое сделать. Генерал Мазлюм (командующий курдских Сил демократической Сирии. - Ред.) готов вести переговоры с вами, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда бы не пошли раньше", - отметил Трамп.

Президент США также посоветовал турецкому коллеге войти в историю в позитивном ключе, а не на стороне зла. "Не будьте крутым парнем, не будьте дураком!" - написал Трамп, добавив, что позвонит Эрдогану позже.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не давал "зеленый свет" Турции на военную операцию в северной Сирии.