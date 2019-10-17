 Британия и ЕС не успели договориться об условиях "Брексита"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.
Источник в британском правительстве сообщил, что "сегодня до конца дня сделки не будет". При этом стороны продолжают переговоры по техническим деталям.
"Из утечек в течение дня складывалось впечатление, что многие из спорных вопросов, включая таможенный режим на границе Северной Ирландии и Ирландской Республики (остается в составе ЕС), им удалось согласовать", - говорится в сообщении.
Глава делегации ЕС Мишель Барнье, которого вечерам поймали в кулуарах журналисты, бросил лишь: "Мы работаем, мы работаем" - и направился к своей машине.
Соглашение предполагалось утвердить на саммите ЕС 17-18 октября.
Ирландцы и шотландцы очень терпеливые народы. Они свой самогон по десять лет держат в бочках, ни разу не отпив.
Начиная со своего острова (!), на котором практически нет полезных ископаемых, вы создали одну из величайших империй мира.
Бегите.