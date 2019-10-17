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 Британия и ЕС не успели договориться об условиях "Брексита"

В последний день перед решающим саммитом Евросоюза делегации Британии и ЕС не успели согласовать проект соглашения о "Брексите". Теперь дата выхода Британии из Евросоюза - 31 октября - по закону должна быть снова перенесена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Источник в британском правительстве сообщил, что "сегодня до конца дня сделки не будет". При этом стороны продолжают переговоры по техническим деталям.

"Из утечек в течение дня складывалось впечатление, что многие из спорных вопросов, включая таможенный режим на границе Северной Ирландии и Ирландской Республики (остается в составе ЕС), им удалось согласовать", - говорится в сообщении.

Глава делегации ЕС Мишель Барнье, которого вечерам поймали в кулуарах журналисты, бросил лишь: "Мы работаем, мы работаем" - и направился к своей машине.

Соглашение предполагалось утвердить на саммите ЕС 17-18 октября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154290
 
 
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Британія вже не знає як звільнитися від цієї пастки - Брекзіта🙄
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Нічого, якось розрулять, ірландці та шотландці - дуже терплячі. Як в тому анекдоті:
Ирландцы и шотландцы очень терпеливые народы. Они свой самогон по десять лет держат в бочках, ни разу не отпив.
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Шотландці хочуть у наступному році референдум про відділеня від Великої Британії, який у разі Брекзіту може бути успішним.
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Британці теж говорили подібне, але настрої вийти з ЄС вони теж мають.
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Бегите британцы, бегите.
Начиная со своего острова (!), на котором практически нет полезных ископаемых, вы создали одну из величайших империй мира.
Бегите.
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