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 Взрывов на Донбассе за сутки 15 октября стало меньше, - отчет ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала во вторник 15 октября 206 взрывов в Донецкой области и один - на Луганщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в опубликованном в среду отчете СММ ОБСЕ.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав в частности меньше взрывов (206), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (325 взрывов)", - говорится в отчете.

Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-юго-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), к северу, северо-северо-востоку и северо-востоку от Широкино (подконтрольно правительству, 100 км к югу от Донецка), а также к юго-востоку от н. п. Березовое (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка).

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (1), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (6 взрывов)", - сообщили в миссии.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоку и северо-востоку от Золотого (подконтрольно правительству, 60 км к западу от Луганска) и к северо-востоку от Первомайска (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска).

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Источник: https://censor.net.ua/n3154289
 
 
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ОБСЕ це перевдягнені , сліпкуваті , глухуйоваті обдроченці динири ! Ще й рускоязичні !😈
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Тепер треба провести вибори за п'ять хвилин і визнати сепарів та вбивць святими?
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