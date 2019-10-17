 Послы стран Запада и ЕБРР обратились к украинской власти с просьбой пересмотреть отдельные положения судебной реформы, – заявление

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на заявление послов 15 октября
В письме отмечается: "Как партнеры, которые поддерживают демократические реформы в Украине, мы одобряем и поддерживаем высокий уровень амбиций, который демонстрирует новое правительство Украины.
Мы разделяем Ваше мнение, что судебная реформа лежит в основе успешной трансформации Украины и независимая, подотчетна, профессиональная и эффективная судебная власть имеет первостепенное значение.
В этом контексте мы приветствуем Ваше намерение продолжить судебную реформу, в том числе путем активизации органов судебной власти, а также дисциплинарной и этической составляющей судебной власти, как это предусмотрено законопроектом №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект Зеленского о судебной реформе (обновлено)
Мы также приветствуем, что проект закона предусматривает привлечение международных экспертов к процессам отбора и этического надзора, опираясь на положительный опыт отбора судей в Высший антикоррупционного суда.
Мы понимаем, что этот проект закона является одним из шагов более длительной судебной реформы, и он является сильным, политическим, крайне важным заданием для стремительной реформы.
Мы также признаем, что проект закона был усовершенствован во время подготовки ко второму чтению.
Тем не менее, мы все еще беспокоимся по поводу соответствия некоторых элементов законопроекта о независимости судей.
Аналогичное беспокойство недавно выразил также Генеральный секретарь Совета Европы.
Краткий перечень наших основных вопросов, вызывающих беспокойство, есть в Приложении.
Мы хотели бы встретиться с Вами, чтобы выяснить, почему некоторые из наших вопросов по этому законопроекту могут иметь большие риски для реформы, которую предложило правительство.
Мы также хотели бы обсудить возможные альтернативные решения, которые бы поддерживали темп реформы, который определил правительство, избегая некоторых осложнений, изложенных в Приложении.
Мы также рекомендуем вам сотрудничать с Венецианской комиссией для полного обеспечения соответствия закону нашим общим ценностям.
Мы готовы продолжать обеспечивать помощь для дальнейшего внедрения судебной реформы в Украине".
Также издание опубликовало и Приложение:
"Главные насущные вопросы, подготовленные ЕС, USAID, экспертами из Канады
Планируемый повторный отбор судей Верховного Суда и сокращение его количества без четкой процедуры и непонятным срок.
Потенциальные проблемы, связанные с добродетелью и профессионализмом каждого судьи ВС, могут быть решены в соответствии с поставленными целями, соответствующие основному принципу осуществления судьей полномочий.
Хотя это независимое право каждого государства - менять количество судей, но такие решения должны соответствовать принципу обеспечения независимого выполнения судьей его полномочий. Любому сокращению судей Верховного Суда должно предшествовать пересмотр норм юрисдикции суда и укомплектования надлежащим штатом судов низших инстанций для обеспечения доступа к правосудию и стабильности судебной системы.
2. Предполагаемое подчинения новой Высшей квалификационной комиссии судей нереформированной Высшем совете правосудия.
Предоставление ВРП полномочий утверждать правила и методологию, касается судебного отбора, препятствует ВККС эффективно выполнять свои функции. Такое подчинение должно произойти только после реформирования ВРУ.
3. Полномочия комиссий
Требования по созданию конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВРП, включая условия участия и привлечения международных экспертов, должны быть пересмотрены для обеспечения их эффективности.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны сократить состав Верховного Суда, потому что это большая нагрузка на Госбюджет, - Арахамия
Італійський посол це звернення підписав і радіє .....
Хоча, по-простому можна: за його галіматью просто послати на... спам.
Джем какие вести?
Давно я дома не была
Пятнадцать дней, как я в отъезде
Ну как идут у нас дела?
...
Узнал ваш муж, прекрасная маркиза
Что разорил себя и вас
Не вынес он, подобного сюрприза
И застрелился в тот же час
Упавши мёртвым у печи он опрокинул две свечи
Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла
Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил
Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
🤔
Что интересно - к Богдану, не к Зеленскому (!!!)
Беня - профессиональный бандит и рейдер. Точно такие же и его ученики. Поскольку они все юрызды, для них жизненно важно иметь полностью подконтрольную судебную систему, чтобы они могли любое своё действие законодательно подкрепить. Плевать они хотели на все советы иностранных доброхотов. Будет надо - установят диктатуру похлеще Пол-Потовской. Всё что их пока сдерживает - отсутствие адекватного силового противовеса армии и мобрезерву. Но если они свою охранку сделают не слабее армии - вы увидите посреди Европы такую "народную республику", какой не видели со времён СССР.
1."законопроект має великі ризики для реформ в Україні";
2."вам потрібно співпрацювати з Венеціанською комісією для повного забезпечення відповідності законів і цього законопроекту, зокрема, на предмет відповідності нашим загальним демократичним цінностям; і цей законопроект до його остаточного прийняття має бути розглянутий і затверджений (або відхилений) Венеціанської комісією";
3."повторний відбір суддів Верховного Суду та скорочення його кількості без чіткої процедури та в незрозумілий термін є неприпустимим";
4."підпорядкування нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів нереформованій Вищій раді правосуддя є неприпустим; це окремі ланки суддівського самоврядування"
5."повинні бути переглянуті вимоги законопроекту щодо створення конкурсної комісії з відбору членів ВККС та Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП, включаючи умови участі в них експертів з числа громадських організацій з залученням міжнародних експертів".
Я трошки перефразував вимоги, переклав їх з дипломатичної мови на звичайну - але все зрозуміло. Щоправда, мій переклад недосконалий, бо відсутнє "мать-мать-мать"; але тут прошу пардону. А кого зацікавлять оригінали - то жміть сюди: https://sud.ua/ru/news/publication/152611-do-dmitra-razumkova-zvernulisya-posli-kanadi-britaniyi-frn-yes-z-privodu-sudovoyi-reformi-dokument
"Ще не було в історії України такого, щоб людина поза системою так могла впливати на правову систему, як це робить Портнов. Тобто очевидно, що це елемент "гри в чотири руки: ось ми кооптовали певну групу людей в прокуратуру і держоргани, а це ніби вільний агент, який це все розігрує". А за цим всім приховується не встановлення істини, а примітивний реванш сил Януковича і партнерів. І на жаль поки що держава нічого не може протиставити цьому", - сказав Цибулько.
https://prm.ua/vpliv-portnova-na-pravovu-sistemu-********-svidchit-pro-primitivniy-revansh-sil-yanukovicha-tsibulko/
Клоун нынешний не показал себя ни в том, ни в другом, переложив свои функции на иртуального узеленского во главе с богдасиком, разумковым, портновым и прочей нечистью...вовчик так и не понял, что президент не должен хером рояли околачивать...
Пашинскому предоставили все доказательства того, что члены группировки его слили специально. В частности предложение о сливе Пашинского поступало от жены экс-генерального прокурора Ирины Луценко.
После этого Пашинский начал сотрудничать со следствием по вопросам связанным исключительно с Петром Порошенко, Юрием Луценко, Розенблатом, Кононенко, Грановским, Ириной Луценко, Мариной Порошенко, семьей Свинарчуков.
Пашинский рассказывает такие подробности, что у следователей волосы дыбом встают.
Об этом сообщает издание Время со ссылкой на собственный источник.
В частности Пашинский уверяет, что многие схемы придумывала лично жена Петра Порошенко Марина Порошенко и если следователи хотят выйти на Петра Порошенко, нужно копать под Марину Порошенко и ее ближайших родственников.
Также Пашинский обвинял членов преступной банды Петра Порошенко в том, что они прикрывались патриотизмом и делали очень страшные дела связанные с армией.
В армию поставлялось только то, на чем можно было заработать. БТры поставлялись потому, что их реконструировали на заводе Богдан (ред. принадлежит Свинарчуку и Порошенко). Катера поставлялись потому, что они делались на заводе Порошенко Кузница на Рыбальском. Поставкой еды они занимались исключительно потому, что еду в армию поставляли фирмы с орбиты Рошен. Форму на сотен тысяч солдат шил завод связанный с родственниками Марины Порошенко. Они зарабатывали на всем и речь идет о миллиардах долларов. Все продавалось в армию гораздо дороже себестоимости. Дешевле было закупать в США чем на заводах Порошенко. Олигарх продавал армии все в 3-4 раза дороже себестоимости.
По словам Пашинского, у Луценко можно было купить любое уголовное дело, как на троещинском рынке. Пашинский уверяет, что Луценко продал большую часть дел Майдана связанные экс-регионалами.
По его словами на Майдане все было не так однозначно как многим кажется. Пашинский поведал, что на Майдане было более 20 точек влияния, которые воевали и конкурировали между собой. Многие регионалы имели свои сотни на Майдане и поэтому Майдан не был монолитным, он был очень расколот и последующий год борьбы за власть показал это. Всего через год лидеры Майдана начали уже в открытую воевать между собой.
Также Пашинский уверяет, что на Майдане стреляли все, поскольку после 18 числа управлять майданом было уже невозможно. Там уже в открытую воевали все против всех в том числе и против Беркута. Кто стрелял из снайперских винтовок он не знает и по всей видимости это правда. Пашинский уверяет, что в те страшные дни стрелять мог кто угодно, там уже речь шла за выживания каждого. Все уже было слишком запущено, чтобы контролировать.
Следователи по крупицам собирают все сведения и сводят их в единую схему.
Примечательно, что показания слитого ранее помощника Луценко Юрия Грымчака очень сходятся с показаниями Пашинского. Они оба называют одни и те же фамилии, которые пришли с Майдана и не поняли, что Майдан это не бизнес, что люди это не пешки и что война это не огромные перспективы.
А именно так и думали полностью отмороженные члены банды во главе с Порошенко.
Нет у вас ничего на Пороха, и быть не может.
Пашинскому предоставили все доказательства того, что члены группировки его слили специально..."
Жора, спешу напомнить, что пашинского арестовали совсем по другому делу, жора... жора, будь избирательнее в выборе изданий, на которые ссылаешься. Ты ж не клоун...ты ж не хочешь, чтобы над тобой смеялись...
Послы обращаются к богдану об изменении законов?
Только в тексте ошибочка, не глава офиса, а «и.о. президента».
послы не в курсе, что судьи Украины имеют обыкновение нажираться водярой и
стрелять в граждан из незаконного боевого оружия ?
кто бы этих послов под дуло этих судей подставил ?
…а… у послов дипломатический иммунитет, им плевать ...
1. Без иммунитета нельзя ни тем ни другим- они не смогут работать. Их моментально убьют.
2. Но никто не говорит- что они со своим иммунитетом должны превращаться в богов! Насрал- сперва расследуйте. Просто скажите- кто там виноват- без ничего. Потом- если виновен- снимите с работы хотя бы временно- и иммунитет уже не нужен. Потом накажите.
3. А по отбытии наказания- ЕСЛИ его опять наймут- то ему по работе опять дадут иммунитет.
1. Они просят Украину привести своё судебное законодательство с Венской конвенцией. Это плохо? Порошенко вчера пугал- что украинцам после реформы придётся ездить за справедливостью в Еуропейский суд. Еуропейский суд децйствует в соответствии с Венской конвенцией. Если украинские суда тоже начнут работать в соответствии с Венской конвенцией- это плохо? И ЗАЧЕМ тогда украинцам придётся ездить за справедливостью в Еуропейский суд?
2. Я так понял- что послы просят Украину отменить позвоночное право. Чтобы судьи были независимы от других властей- и не выносили свои ршения по звонку "сверху". Это плохо?
2. При чём тут судьи вообще- они же и судят! Мой вопрос был- почему президент СНИМАЕТ Верховного судью- ведь это же тоже выборная должность- причём ПОЖИЗНЕННАЯ! В отличие от президента.
Українцям треба повністю нова суддівська система з зовсім новим суддівським корпусом. Треба залишити наші традиційні відмінності? Які питання?!! Усі часи в Україні існував інститут мирових суддів, яких обирала і знімала місцева громада. Хто, як не місцеві мешканці знають - які судді є хабарниками, а які судять чесно? Це наші підвалини. Вся суддівська халабуда, що сьогодні надбудована, має бути знесена і вивезена на смітник.