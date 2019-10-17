 В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков

Деловой партнер выходцев из СССР Игоря Фрумана и Льва Парнаса, бизнесмен из Флориды Дэвид Корреа был арестован в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Кеннеди. Предприниматель прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы добровольно сдаться властям, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ВВС.

На прошлой неделе американские федеральные власти предъявили обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США группе выходцев из бывшего СССР.

Как утверждает обвинение, предприниматели из штата Флорида Игорь Фруман и Лев Парнас начиная как минимум с 2018 года пытались заручиться поддержкой влиятельных политиков из Республиканской партии для продвижения собственных бизнес-интересов. Всего в различные организации и фонды, поддерживающие президента Дональда Трампа, бизнесмены перечислили почти 500 тыс. долларов.

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При этом, по утверждению общественных организаций в США, занимающихся мониторингом подобных пожертвований, таких средств на счетах компаний, принадлежащих Фруману и Парнасу, не было. Следствие подозревает, что деньги, перечисленные в избирательные фонды Республиканской партии, были получены предпринимателями из иностранных источников, что является прямым нарушением законодательства США.

Одним из бизнес-партнеров выходцев из СССР был личный адвокат президента США Рудольф Джулиани, получивший "за консультационные услуги" от компаний, принадлежащих Фруману и Парнасу, более 1 млн долларов. В числе бизнес-проектов группы - смена руководства украинской компании "Нафтогаз", а также лоббирование отставки посла США в Украине Мари Йованович.

Американские власти считают, что именно Фруман и Парнас выступили одними из организаторов ставшего скандальным телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля этого года. В ходе беседы президент США настаивал на том, что власти в Киеве должны начать расследование "коррупционной деятельности" в Украине бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

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