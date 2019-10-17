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 В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков

Агенты ФБР арестовали в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди бизнесмена Дэвида Корреа. Вместе со своими деловыми партнерами, Игорем Фруманом и Львом Парнасом, он обвиняется в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США.

Деловой партнер выходцев из СССР Игоря Фрумана и Льва Парнаса, бизнесмен из Флориды Дэвид Корреа был арестован в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Кеннеди. Предприниматель прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы добровольно сдаться властям, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  ВВС.

На прошлой неделе американские федеральные власти предъявили обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США группе выходцев из бывшего СССР.

Как утверждает обвинение, предприниматели из штата Флорида Игорь Фруман и Лев Парнас начиная как минимум с 2018 года пытались заручиться поддержкой влиятельных политиков из Республиканской партии для продвижения собственных бизнес-интересов. Всего в различные организации и фонды, поддерживающие президента Дональда Трампа, бизнесмены перечислили почти 500 тыс. долларов.

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При этом, по утверждению общественных организаций в США, занимающихся мониторингом подобных пожертвований, таких средств на счетах компаний, принадлежащих Фруману и Парнасу, не было. Следствие подозревает, что деньги, перечисленные в избирательные фонды Республиканской партии, были получены предпринимателями из иностранных источников, что является прямым нарушением законодательства США.

Одним из бизнес-партнеров выходцев из СССР был личный адвокат президента США Рудольф Джулиани, получивший "за консультационные услуги" от компаний, принадлежащих Фруману и Парнасу, более 1 млн долларов. В числе бизнес-проектов группы - смена руководства украинской компании "Нафтогаз", а также лоббирование отставки посла США в Украине Мари Йованович.

Американские власти считают, что именно Фруман и Парнас выступили одними из организаторов ставшего скандальным телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля этого года. В ходе беседы президент США настаивал на том, что власти в Киеве должны начать расследование "коррупционной деятельности" в Украине бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154287
 
 
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Не с ума сходит, а из запоя не выходит..... Он с ума сойти не может по определению.... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 1152 Был бы у него ум, он бы в этот блуд не вписался..... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 1152
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Шо творят...... ну просто звери. В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 4525 И главное никакие клетчатые одеяла не канают..... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 4525
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Кума Юуу , посадять , навіть на тому світі ! І куди тікать , як відмазаться ? Свиночолому отцю нації🐷, дали коліном в зад , на виборах , він і сам шука відмазку ! Так і збухаться не довго !😈
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- Здравствуйте, доктор! Мы вам звоним из Владимира.
- Как это?
- Ну мы живём во Владимире!
- Глисты что-ли?!
😄
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