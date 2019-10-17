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 Соратник лоббистов Фрумана и Парнаса бизнесмен Коррейя арестован ФБР в Нью-Йорке

Агенты ФБР арестовали в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди бизнесмена Дэвида Коррейя. Вместе со своими деловыми партнерами, Игорем Фруманом и Львом Парнасом, он обвиняется в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США.

Деловой партнер выходцев из СССР Игоря Фрумана и Льва Парнаса, бизнесмен из Флориды Дэвид Коррейя был арестован в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Кеннеди. Предприниматель прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы добровольно сдаться властям, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  ВВС.

На прошлой неделе американские федеральные власти предъявили обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США группе выходцев из бывшего СССР.

Как утверждает обвинение, предприниматели из штата Флорида Игорь Фруман и Лев Парнас начиная как минимум с 2018 года пытались заручиться поддержкой влиятельных политиков из Республиканской партии для продвижения собственных бизнес-интересов. Всего в различные организации и фонды, поддерживающие президента Дональда Трампа, бизнесмены перечислили почти 500 тыс. долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важно узнать весь список приглашенных на инаугурацию Трампа украинцев и суммы, которые за это были заплачены, - Бутусов о задержании лоббистов Фрумана и Парнаса

При этом, по утверждению общественных организаций в США, занимающихся мониторингом подобных пожертвований, таких средств на счетах компаний, принадлежащих Фруману и Парнасу, не было. Следствие подозревает, что деньги, перечисленные в избирательные фонды Республиканской партии, были получены предпринимателями из иностранных источников, что является прямым нарушением законодательства США.

Одним из бизнес-партнеров выходцев из СССР был личный адвокат президента США Рудольф Джулиани, получивший "за консультационные услуги" от компаний, принадлежащих Фруману и Парнасу, более 1 млн долларов. В числе бизнес-проектов группы - смена руководства украинской компании "Нафтогаз", а также лоббирование отставки посла США в Украине Мари Йованович.

Американские власти считают, что именно Фруман и Парнас выступили одними из организаторов ставшего скандальным телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля этого года. В ходе беседы президент США настаивал на том, что власти в Киеве должны начать расследование "коррупционной деятельности" в Украине бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Читайте также - Джулиани получил полмиллиона долларов за консультацию от компании, связанной с Парнасом, - Reuters

Источник: https://censor.net.ua/n3154287
 
   
 Топ комментарии
 
Шо творят...... ну просто звери. В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 4525 И главное никакие клетчатые одеяла не канают..... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 4525
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Трампампам,готовься сучара кацапская
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Не с ума сходит, а из запоя не выходит..... Он с ума сойти не может по определению.... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 1152 Был бы у него ум, он бы в этот блуд не вписался..... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 1152
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Не с ума сходит, а из запоя не выходит..... Он с ума сойти не может по определению.... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 1152 Был бы у него ум, он бы в этот блуд не вписался..... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 1152
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Шо творят...... ну просто звери. В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 4525 И главное никакие клетчатые одеяла не канают..... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 4525
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Кума Юуу , посадять , навіть на тому світі ! І куди тікать , як відмазаться ? Свиночолому отцю нації🐷, дали коліном в зад , на виборах , він і сам шука відмазку ! Так і збухаться не довго !😈
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- Здравствуйте, доктор! Мы вам звоним из Владимира.
- Как это?
- Ну мы живём во Владимире!
- Глисты что-ли?!
😄
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зебіли, а ви, які висрались на цій гілці, хоч читали, про що тут мова йде?
Якщо навіть не читали, то поясню на пальцях: про незаконе фінансування слонів, їхньої виборчої програм та діяльності.
А вже окремим пунктом - заміна послиці Маші Йованович (сербки і росіянки за походженням, лоббістки інтересів кремля), на чому напрлягало тодішнє керівництво України в особі Порошенка, Клімкіна і задіяного "з нагоди" в цій справі Луценка. А це - чисто дипломатична процедура і жодним боком не входить до числа проблем корупції в Україні. Інша справа, що сама процедура заміни могла мати ознаки корупції - але лише з точки зору американського законодавства. Verstehen?
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Сомневались насчет "амфаша"? Читайте ниже.
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Йованович - лоббист Кремля , а арестовали партнера Джулиани ? Тьі сюда не пиши , пиши в ФБР , информация секретная и важная ! Адресок скинуть?
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Вважаю, що Луценко, ще будучи Генпрокурором, в свій останній офіційний візит до США зустрічався не лише з Джуліані та Парнасом, а й з керівниками ФБР і передав їм відповідні матеріали. Дотичним підтвердженням цього факту може бути та обставина, що сама Маша нещодавно шкварчала на допиті слідчої комісії Конгресу.
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Юрий Витальевич , из Лондона !? Вьі там с утра не налегайте на вискарик , культурник надо бьіть...
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крепостной Ивашки....Ты уже обосралось!Так що стули пельку
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порохоботу Ан муру збрехати-що два пальці обісцяти..


22.03.2019 14:08


Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки і вклад посла США в Україні Марі Йованович у розвиток українсько-американських відносин.
Про це заявив Президент Петро Порошенко у виступі на урочистостях з нагоди 27-ї річниці створення Служби безпеки України, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки на засадах чіткої двопартійної підтримки. Наші відносини з Вашингтоном ще ніколи не були настільки ефективними, предметними, як сьогодні. І як глава держави я особисто доклав до цього значних зусиль і дуже ціную цей справді важливий актив нашої міжнародної політики", - сказав Порошенко


зараз це брехло буде пи..іти що це така дипломатична мова..
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Брехло..
можеш не пояснювати,а відразу пи..увати на..уй.. У США заарештували ще одного ділового партнера Фрумана і Парнаса, пов'язаних з незаконним фінансуванням американських політиків - Цензор.НЕТ 8153
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Є в мене така підозра, що ті гроші вони отримали від кацапів. Якщо так, то це буде very good!
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Шаланды полные фекалий,"амфаш" в мозги себе залил,и форумчане все узнали,-какой безмозглый он ДЕБИЛ! В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 3546 А если серьезно,то пришли подтверждения,что этот ПОДОНОК под ником "амфаш",работает на Ваших врагов! Помните я говорил,что после того как он начал свои провокации все наладилось у меня с компьютером,и с другими вещами. Так вот,после того как,в других ранних ветках,где он меня провоцирует,я его стал называть не иначе как "путинская шлюха",начали происходить интересные события! Появились веские признаки,что против меня начаты,со стороны его хозяев,подлые "активные мероприятия" (о которых я пока говорить не буду)! А сегодня утром я включил компьютер,-и что бы думаете? Правильно! В нем выскочил оранжевый цвет антивируса и предупреждение "Ваш компьютер под угрозой"! И это не все! Правда очень интересные "совпадения"? Несомненно,очень интересные "совпадения"!
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Подбираются все ближе и ближе...угадайте к кому?) В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 192
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Вот так надо бороться с коррупцией, малята.
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Не долго подумавши что всё же лучше новачок,плутоний или американская тюрьма,ближайшим рейсом рванул сдаваться.
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И НИКТО НЕ ОРЕТ ПРО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.... НАМ КОНЕЧНО ЕЩЕ ДАЛЕКО ДО ТАКОЙ СИСТЕМИ.
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Запутавшиеся во лжи

http://www.ofeliya.com.ua/archives/2802

Соратник лобістів Фрумана і Парнаса бізнесмен Коррейя заарештований ФБР у Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 5931

Главный иудейский раввин Украины Моше Асман на фото с Парнасом, Фруманом и Майком Хакаби, бывшим губернатором Арканзаса.
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