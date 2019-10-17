 Соратник лоббистов Фрумана и Парнаса бизнесмен Коррейя арестован ФБР в Нью-Йорке

Деловой партнер выходцев из СССР Игоря Фрумана и Льва Парнаса, бизнесмен из Флориды Дэвид Коррейя был арестован в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Кеннеди. Предприниматель прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы добровольно сдаться властям, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ВВС.
На прошлой неделе американские федеральные власти предъявили обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США группе выходцев из бывшего СССР.
Как утверждает обвинение, предприниматели из штата Флорида Игорь Фруман и Лев Парнас начиная как минимум с 2018 года пытались заручиться поддержкой влиятельных политиков из Республиканской партии для продвижения собственных бизнес-интересов. Всего в различные организации и фонды, поддерживающие президента Дональда Трампа, бизнесмены перечислили почти 500 тыс. долларов.
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При этом, по утверждению общественных организаций в США, занимающихся мониторингом подобных пожертвований, таких средств на счетах компаний, принадлежащих Фруману и Парнасу, не было. Следствие подозревает, что деньги, перечисленные в избирательные фонды Республиканской партии, были получены предпринимателями из иностранных источников, что является прямым нарушением законодательства США.
Одним из бизнес-партнеров выходцев из СССР был личный адвокат президента США Рудольф Джулиани, получивший "за консультационные услуги" от компаний, принадлежащих Фруману и Парнасу, более 1 млн долларов. В числе бизнес-проектов группы - смена руководства украинской компании "Нафтогаз", а также лоббирование отставки посла США в Украине Мари Йованович.
Американские власти считают, что именно Фруман и Парнас выступили одними из организаторов ставшего скандальным телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля этого года. В ходе беседы президент США настаивал на том, что власти в Киеве должны начать расследование "коррупционной деятельности" в Украине бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.
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- Как это?
- Ну мы живём во Владимире!
- Глисты что-ли?!
😄
Якщо навіть не читали, то поясню на пальцях: про незаконе фінансування слонів, їхньої виборчої програм та діяльності.
А вже окремим пунктом - заміна послиці Маші Йованович (сербки і росіянки за походженням, лоббістки інтересів кремля), на чому напрлягало тодішнє керівництво України в особі Порошенка, Клімкіна і задіяного "з нагоди" в цій справі Луценка. А це - чисто дипломатична процедура і жодним боком не входить до числа проблем корупції в Україні. Інша справа, що сама процедура заміни могла мати ознаки корупції - але лише з точки зору американського законодавства. Verstehen?
22.03.2019 14:08
Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки і вклад посла США в Україні Марі Йованович у розвиток українсько-американських відносин.
Про це заявив Президент Петро Порошенко у виступі на урочистостях з нагоди 27-ї річниці створення Служби безпеки України, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки на засадах чіткої двопартійної підтримки. Наші відносини з Вашингтоном ще ніколи не були настільки ефективними, предметними, як сьогодні. І як глава держави я особисто доклав до цього значних зусиль і дуже ціную цей справді важливий актив нашої міжнародної політики", - сказав Порошенко
зараз це брехло буде пи..іти що це така дипломатична мова..
можеш не пояснювати,а відразу пи..увати на..уй..
http://www.ofeliya.com.ua/archives/2802
Главный иудейский раввин Украины Моше Асман на фото с Парнасом, Фруманом и Майком Хакаби, бывшим губернатором Арканзаса.