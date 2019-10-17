 НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Луценко написал в Фейсбуке.

"Привычка моих оппонентов искать блох и выдавать их за мамонта неизменна. Несмотря на фанфары определенных СМИ, это дело НАБУ посвящено тому, что я будто бы не вынес выговор заместителю. Ничего не скажешь - масштабное дело", - заявил Луценко.



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