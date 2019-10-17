 НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Луценко написал в Фейсбуке.
"Привычка моих оппонентов искать блох и выдавать их за мамонта неизменна. Несмотря на фанфары определенных СМИ, это дело НАБУ посвящено тому, что я будто бы не вынес выговор заместителю. Ничего не скажешь - масштабное дело", - заявил Луценко.
Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ открыло дело против Луценко
« Нам клялся президент на Конституции,
Кричал из телевизоров сурово:
«Я положу конец любой коррупции!»,
Но выполнил всего три первых слова".
Тем более, что опыт, точно, есть,
Концом он ноты брал на пианино.
Теперь намерен возложить конец
На каждого из граждан Украины.
Но нет, Вован, твой номер не пройдёт,
Не все из граждан твой конец лобзают.
И я не признаю́, что идиот,
И про конец зебильной власти знаю.»
🤔
вроде как писали что он сгорел от паленой водки недавно.
прикрывал Курченко.
Холодницкий подыграл псевдоконфискации по делу Курченко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/22/7181016/
" "государство от громкой псевдоконфискации Луценко самом деле получило лишь дырку от бублика и реальную угрозу выплатить деньги за незаконно конфискованный завод и нефтепродукты".
Также Луценко сам закрыл другое дело Курченка, причём для того, чтобы спасти этого уродца, Югик ликвидировал следственное управление, а также отдел процессуального руководства, которые расследовали дело Курченко: https://i.uaportal.com/gallery/2019/4/26/foto.jpg
И этот лживый подонок ещё смеет открывать свой грязный рот.