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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2908) Луценко (7636)

 НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко

Бывший генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал уголовное производство Национального антикоррупционного бюро против себя. По его словам, это дело посвящено тому, что он не вынес выговор заместителю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Луценко написал в Фейсбуке.

"Привычка моих оппонентов искать блох и выдавать их за мамонта неизменна. Несмотря на фанфары определенных СМИ, это дело НАБУ посвящено тому, что я будто бы не вынес выговор заместителю. Ничего не скажешь - масштабное дело", - заявил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ открыло дело против Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3154286
 
 
 Топ комментарии
 
Спер з ФБ:
« Нам клялся президент на Конституции,
Кричал из телевизоров сурово:
«Я положу конец любой коррупции!»,
Но выполнил всего три первых слова".
Тем более, что опыт, точно, есть,
Концом он ноты брал на пианино.
Теперь намерен возложить конец
На каждого из граждан Украины.
Но нет, Вован, твой номер не пройдёт,
Не все из граждан твой конец лобзают.
И я не признаю́, что идиот,
И про конец зебильной власти знаю.»
🤔
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Луценко снова лжёт. Как говорил Андерс Аслунд: " Луценко открывает рот для того чтобы снова соврать". То, что он говорит про выговор,- речь об ещё одном лживом выродке, - Холодницком, которого Луценко прикрыл после того как Холодницкий слил Труханову информацию о готовящихся обысках. Холодницкий, в свою очередь, по указанию Луценка
прикрывал Курченко.
Холодницкий подыграл псевдоконфискации по делу Курченко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/22/7181016/

" "государство от громкой псевдоконфискации Луценко самом деле получило лишь дырку от бублика и реальную угрозу выплатить деньги за незаконно конфискованный завод и нефтепродукты".
Также Луценко сам закрыл другое дело Курченка, причём для того, чтобы спасти этого уродца, Югик ликвидировал следственное управление, а также отдел процессуального руководства, которые расследовали дело Курченко: https://i.uaportal.com/gallery/2019/4/26/foto.jpg
И этот лживый подонок ещё смеет открывать свой грязный рот.


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Ничего. Вон рекетира и убийцу Капоне за неуплату налогов посадили. Сядет картавый за это преступления - уже отлично.
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сто баксов в день в Украине не плохо,но для заработков как-то не очень
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Шо за тема, все потерли, а я не в курсе. Кого расчленить надо?
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сто баксов за сепарскую голову предлагают НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко - Цензор.НЕТ 2614 я говорю,что маловато
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Югик, ну такая у тебя планида..... НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко - Цензор.НЕТ 2347 За водителя, за заместителя...... потому что без образования лезешь куда не надо. НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко - Цензор.НЕТ 2347 Но ничего, ты теперь не первоход...... срок на одной ноге отстоишь в легкую..... НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко - Цензор.НЕТ 2347
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Спер з ФБ:
« Нам клялся президент на Конституции,
Кричал из телевизоров сурово:
«Я положу конец любой коррупции!»,
Но выполнил всего три первых слова".
Тем более, что опыт, точно, есть,
Концом он ноты брал на пианино.
Теперь намерен возложить конец
На каждого из граждан Украины.
Но нет, Вован, твой номер не пройдёт,
Не все из граждан твой конец лобзают.
И я не признаю́, что идиот,
И про конец зебильной власти знаю.»
🤔
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не понял, а что, разве генитальный алкаш югик еще живой?
вроде как писали что он сгорел от паленой водки недавно.
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Не сбрехали.... Югик в Англию успел доехать между запоями, а там с паленкой туго..... нету совсем. Так что Югик вынужден дешевым вискарем печень садить.... НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко - Цензор.НЕТ 790
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доброта это жинка ххх лиття? по совместительству агент свиновальцманато "Фобос и Деймос"?
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Кум Юа , як не захоче , відсидіть в українській кічі , то сяде в амереканську , на багато на довше ! Там не такі гуманістичні суди , як в Україні , реформовані свиночолим отецем нації🐷 ! І як з ним могло таке трапиться 😆
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Втручання в вибори США , це йому не хухри мухри ! Американці дотошні , розберуться !😆
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Луценко снова лжёт. Как говорил Андерс Аслунд: " Луценко открывает рот для того чтобы снова соврать". То, что он говорит про выговор,- речь об ещё одном лживом выродке, - Холодницком, которого Луценко прикрыл после того как Холодницкий слил Труханову информацию о готовящихся обысках. Холодницкий, в свою очередь, по указанию Луценка
прикрывал Курченко.
Холодницкий подыграл псевдоконфискации по делу Курченко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/22/7181016/

" "государство от громкой псевдоконфискации Луценко самом деле получило лишь дырку от бублика и реальную угрозу выплатить деньги за незаконно конфискованный завод и нефтепродукты".
Также Луценко сам закрыл другое дело Курченка, причём для того, чтобы спасти этого уродца, Югик ликвидировал следственное управление, а также отдел процессуального руководства, которые расследовали дело Курченко: https://i.uaportal.com/gallery/2019/4/26/foto.jpg
И этот лживый подонок ещё смеет открывать свой грязный рот.


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Ох, Юра, взялись би за тебе по спражньому, то сидіти тобі не пересидіти... Хай твоя жінка третього тисячоліття згадує заново, як пиріжки смажити і передачу готувати...
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