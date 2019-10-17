EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  215  9
Материалы по теме:
Все про:Газ (9153) газопровод (698) Нафтогаз (2749) Польша (4944)

 Украина модернизировала газопровод для увеличения реверса газа из Польши, - Нафтогаз

На компрессорной станции "Комарно" (Львовская область) успешно завершен комплекс строительно-монтажных работ по подключению нового технологического участка трубопровода-перемычки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Обновленная конфигурация газопровода позволит транспортировать газ как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей. Проведение тестового пуска в реверсном режиме, что станет финальным этапом завершением работ на объекте, планируется до конца октября.

Читайте также: Надеемся на успешные переговоры с "Газпромом" по транзиту газа, но готовимся к худшему сценарию, - Герус

В Нафтогазе отметили, что модернизация компрессорной станции позволит существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Проектная мощность модернизированной участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.

Читайте: Украина не согласится на продление договора о транзите российского газа, это может быть только новый контракт, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3154285
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надеюсь не для того чтобы на окупированные территории начать поставки газа по формуле Зештанмаера.
 показать весь комментарий
 
 
....себе "за так" - лугондонцы ж кормильцы еще те Украина модернизировала газопровод для увеличения реверса газа из Польши, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 1452
 показать весь комментарий
 
Пока. А после подписания капитуляции газом *молодую сепарскую республику* будем обеспечивать мы. Еще и Мацква нам счет предьявит за уже поставленные миллиарды кубов газа на окупированную территорию. Как говорится, только поставь крестик на документах и пошло-поехало все снежным комом, только успевай бабло отслюнявливать для тамженашихлюдей.
 показать весь комментарий
 
 
Рашка торопится до зимы подписать формулу Зештанмаера, чтобы уже етой зимой скинуть на Украину все проблемы дамбаситов.
 показать весь комментарий
 
Я чего то не понял, через нас транзитом газ с рашки в Польшу, а потом с Польши к нам. Полный дебилизм.
 показать весь комментарий
 
они в трускавце еще не все буквы выучили а ты почитай=))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх