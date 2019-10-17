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 Политика Украины
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 Закон о защите бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов подписан президентом, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Этот документ предусматривает усиление административной ответственности должностных лиц разрешительных органов за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера путем внесения изменений и дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В законе конкретизированы состав отдельных административных правонарушений и установлены новые составы административных правонарушений в указанной сфере, за которые вводится административная ответственность", - говорится в сообщении.

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Ожидается, что реализация положений этого закона будет способствовать уменьшению количества случаев незаконных или необоснованных отказов в выдаче (переоформлении, аннулировании) документов разрешительного характера или регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства.

"Закон создает для субъектов хозяйствования новые правовые механизмы воздействия на должностных лиц разрешительных органов в случае нарушения ими требований законодательства по вопросам выдачи документов. В связи с этим ожидается повышение уровня дисциплинированности должностных лиц разрешительных органов при осуществлении ими своих полномочий, учитывая риск быть привлеченным к административной ответственности", - уточняют в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154284
 
 
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Закон про те, що дисципліна повинна бути дисциплінованою - підписано.
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чо уж мелочиться. давайте вообще нафиг все контролирующие органы отменим. а там пусть хот ьдохнут от дизентерии от некачественных продуктов
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Коротше, замість того, щоб щось творити, Зеленський псує папери, зарившися по вуха у власних підписах. Дядя клоун велікан.
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Это - СудьЗакон о защите бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов подписан президентом, - ОП - Цензор.НЕТ 3231я Шкурдова Л.М. Запомните ее. Чтобы потом не спрашивать, почему доллар по 100, а кредиты - под 1000%, а пенсии хватает только на вареник. Завтра она нас обанкротит Хотите ее остановить? Тогда приходите завтра под хозсуд Киева, в 1030 по адресу улица Хмельницкого 44б.
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У премьера нет диплома о высшем образовании. Как его назначили на должность?
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У нього трускавецький диплом, а це не абищо.
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Кампанія "Філіп Морріс" залишає Україну та закриває харківську тютюнову фабрику, роботу втратять 1000 робітників, разом залишать Україну ще 4 міжнародні кампанії, завдяки тому що "слуги народу" прийняли новий закон 1049. Слава зебілам!
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