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Все про:Путин (25113) Эрдоган (450)

 Эрдоган анонсировал визит к Путину по поводу ситуации в Сирии

Президент Турции Эрдоган поедет в российский Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил сам Эрдоган, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

Никаких подробностей относительно тем беседы с Путиным он не назвал.

Очевидно президенты обсудят военную операцию Турции в Сирии против курдов, так как она может вызвать столкновения турецких военных с сирийскими правительственными силами президента Башара Асада.

Правительственная сирйська армия объявила о переброске войск на север страны для противостояния Турции, а главный союзник Асада - Россия.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "не хочет даже думать" о возможном столкновении военных России и Турции в Сирии.

"Для этого существуют связи между нашими военными", - сказал он.

Спецпредставитель Путина по Сирии Александр Лаврентьев заверил, что Россия не допустит столкновения сирийской правительственной армии с турецкими военными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-президент США Пенс срочно летит в Турцию на переговоры по Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3154283
 
 
 Топ комментарии
 
Сочи город магический- РАЗ, И ЭРДОГАН В РОСТОВЕ.
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Когда Путен решит наконец-то наболевший вопрос - наличие газа и канализации в домах россиян. Почему до сих пор простые россияне вынуждены собирать дрова и валежник, дабы отопить свои избы? И почему они срут в ведра и потом выплескивают фекалии в окно? Разве в России сейчас не 21 век? Вы шо там, кацапы, не собираетесь цивилизироваться?
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Лайк за правильне написання прізвища путіна в заголовку
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на доклад. совсем турки честь потеряли
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А куда Эрдогану деваться - решать вопросы имеет смысл с тем, кто их может решить....
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Когда Путен решит наконец-то наболевший вопрос - наличие газа и канализации в домах россиян. Почему до сих пор простые россияне вынуждены собирать дрова и валежник, дабы отопить свои избы? И почему они срут в ведра и потом выплескивают фекалии в окно? Разве в России сейчас не 21 век? Вы шо там, кацапы, не собираетесь цивилизироваться?
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На Раиси сейчас не иго коммунизьму, а шивобода - каждый может срать куда угодно. Кто хочет, ставит унитазы, кто не хочет - срёт в окно.
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Виктор Трегубов:
Это то, о чем я ору постоянно, начиная с конференц-румов стран Запада и заканчивая нашей прессой: методы действия России - это методы действия гопников в подворотне. Когда ты что-то уступаешь гопнику, он сразу же пробивает тебя на новые уступки. Ты не будешь торговаться с гопником в подворотне, доставать кошелек и говорить: хорошо, я дам тебе пять баксов, а десять баксов не дам. Ты отдашь кошелек, зубы, хорошо, если квартиру не перепишешь. Ясно, почему этого не понимают на Западе: они выросли в другой модели взаимоотношений. Но вот почему это неясно мальчику из Кривого Рога, мне намного сложнее понять.

Алексей Арестович:
Наверное, детство было более благополучное. Я думаю, что финальная точка, куда Россия канализирует всю эту историю, - это прямые переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР. Это условия снятия санкций с России, вывод России в позицию Франции: мы тут не при чем, мы только посредники, мы желаем добра… Россия решает две противоположных задачи: с одной стороны, надо хотя бы частично снять с себя санкции, а с другой стороны, надо сделать так, чтобы не зажили эти две раны в боку, куда они засунули два пальца и управляют нашей внешней и внутренней политикой: ЛНР и ДНР. Должна потихоньку литься кровь, там должно быть какое-то движение, как сейчас в Грузии. Идет ползучее наступление в Южной Осетии, и сейчас то же самое будет у нас. Они не откажутся от инструмента, который создавали такой кровью, такими деньгами, таким количеством проблем в мире. Фронт будет работать в том или ином виде, в том числе для того, чтобы завести на прямые переговоры. Когда его заведут на прямые переговоры, ситуация радикально поменяется. Дальше Россия может куда меньше о ней волноваться, потому что ее задача будет снимать с себя санкции, тем более, что в Европе практически все договорено, судя по тому, в какую игру играет Макрон с его новой политикой. Боюсь, что Зеленский пойдет этим коридором, потому что его очень аккуратно и очень настойчиво загоняют в этот кабинет.

https://www.svoboda.org/a/30210256.html?fbclid=IwAR20oPSA97u2_96iwMSf8JEtHVPY9DKyxsL0lVd1MRk75ZYHGqUDtIRFTRQ
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Насправді санкції дуже корисні ! Миші плакали , кололися , але продовжували їсти кактус !😆
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Саме про це , і написано в *********** формулі , штанген маєра ! Яку дристайки і їм подібні ,хочуть впіхнуть Україні !😈
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Дык надо было до того договариваться... Чы смаленым запахло, бо дупа подгорать начала?
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У Ердогана є один друг - Путін, і його на нього весь час тягне. Аж сохне, бідолаха, і кидає нетрадиційні погляди в бік Росії.
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Сочи город магический- РАЗ, И ЭРДОГАН В РОСТОВЕ.
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странно что Турция последное время принимает сторону проигравшего, так и с Адиком в причмокивая целовались, теперь с изгоем - странная судьба у них.
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Спецпредставитель Путина по Сирии Александр Лаврентьев заверил, что Россия не допустит столкновения сирийской правительственной армии с турецкими военными. Источник: https://censor.net.ua/n3154283
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Те, що говорить росія треба сприймати все навпаки. Тепер зрозуміло, що Туреччина і росія будуть воювати, тим більше, що вони мають протилежні інтереси.
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думаю что не будет, не ну некоторых ихтамнетов может обдвухсотить, но так серьёзно, пока Эрдоган у руля, на вряд ли, но военные могут использовать недоконченную работу - свергнуть Эрдогана.
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Буде війна, бо Сирія транзитна країна для Катарського газу, який потрібен Туреччині для ТАНАП. Для росії постачання цього газу означає кінець їхньої імперії.
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Зустрінуться два людожери ! І будуть один одному обіцянки давать !😈
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