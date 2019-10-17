 Эрдоган анонсировал визит к Путину по поводу ситуации в Сирии

Об этом сообщил сам Эрдоган, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.
Никаких подробностей относительно тем беседы с Путиным он не назвал.
Очевидно президенты обсудят военную операцию Турции в Сирии против курдов, так как она может вызвать столкновения турецких военных с сирийскими правительственными силами президента Башара Асада.
Правительственная сирйська армия объявила о переброске войск на север страны для противостояния Турции, а главный союзник Асада - Россия.
Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "не хочет даже думать" о возможном столкновении военных России и Турции в Сирии.
"Для этого существуют связи между нашими военными", - сказал он.
Спецпредставитель Путина по Сирии Александр Лаврентьев заверил, что Россия не допустит столкновения сирийской правительственной армии с турецкими военными.
Это то, о чем я ору постоянно, начиная с конференц-румов стран Запада и заканчивая нашей прессой: методы действия России - это методы действия гопников в подворотне. Когда ты что-то уступаешь гопнику, он сразу же пробивает тебя на новые уступки. Ты не будешь торговаться с гопником в подворотне, доставать кошелек и говорить: хорошо, я дам тебе пять баксов, а десять баксов не дам. Ты отдашь кошелек, зубы, хорошо, если квартиру не перепишешь. Ясно, почему этого не понимают на Западе: они выросли в другой модели взаимоотношений. Но вот почему это неясно мальчику из Кривого Рога, мне намного сложнее понять.
Алексей Арестович:
Наверное, детство было более благополучное. Я думаю, что финальная точка, куда Россия канализирует всю эту историю, - это прямые переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР. Это условия снятия санкций с России, вывод России в позицию Франции: мы тут не при чем, мы только посредники, мы желаем добра… Россия решает две противоположных задачи: с одной стороны, надо хотя бы частично снять с себя санкции, а с другой стороны, надо сделать так, чтобы не зажили эти две раны в боку, куда они засунули два пальца и управляют нашей внешней и внутренней политикой: ЛНР и ДНР. Должна потихоньку литься кровь, там должно быть какое-то движение, как сейчас в Грузии. Идет ползучее наступление в Южной Осетии, и сейчас то же самое будет у нас. Они не откажутся от инструмента, который создавали такой кровью, такими деньгами, таким количеством проблем в мире. Фронт будет работать в том или ином виде, в том числе для того, чтобы завести на прямые переговоры. Когда его заведут на прямые переговоры, ситуация радикально поменяется. Дальше Россия может куда меньше о ней волноваться, потому что ее задача будет снимать с себя санкции, тем более, что в Европе практически все договорено, судя по тому, в какую игру играет Макрон с его новой политикой. Боюсь, что Зеленский пойдет этим коридором, потому что его очень аккуратно и очень настойчиво загоняют в этот кабинет.
https://www.svoboda.org/a/30210256.html?fbclid=IwAR20oPSA97u2_96iwMSf8JEtHVPY9DKyxsL0lVd1MRk75ZYHGqUDtIRFTRQ
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Те, що говорить росія треба сприймати все навпаки. Тепер зрозуміло, що Туреччина і росія будуть воювати, тим більше, що вони мають протилежні інтереси.