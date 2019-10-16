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 Наемник РФ, воевавший против ВСУ на Донетчине, приговорен к 10 годам тюрьмы, - прокуратура

Артемовский городской суд огласил приговор по делу жителя Макеевки, который из идеологических и корыстных соображений принимал активное участие в противоправной деятельности незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Публичным обвинением, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, в суде доказано, что 17 июля 2014 года 23-летний мужчина, находясь на временно оккупированной территории Донецка, для участия в дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе и потери авторитета органов государственной власти Украины, вступил в состав отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус" так называемого Министерства обороны "ДНР" и на должностях механика-водителя и командира машины реактивного залпового огня "Град", будучи вооруженным автоматом Калашникова, принимал участие в вооруженных противостояниях с украинскими защитниками, в частности - в районе городов Донецк, Снежное, Горловка, а также в Новоазовском и Шахтерском районах", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 17 февраля 2019 года вблизи Луганского Бахмутского района наемника ранили и задержали ВСУ.

"Во время судебных слушаний обвиняемый своей вины в инкриминируемом преступлении не признал, пытаясь выдать себя за гражданское лицо, которое в темноте случайно наткнулось в блокпост ВСУ. Однако суд определил доводы стороны обвинения исчерпывающими и обоснованными и за совершение особо тяжкого преступления против своего государства вынес мужчине обвинительный приговор - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3154281
 
   
 Топ комментарии
 
Как умело наши журнашлюхи завуалировали массового убийцу и террориста расстреливавшего наших людей из системы массового поражения *Град*, красиво добавив что у него был в наличии автомат. А то что он был командиром и механиком *града* как бы между прочем написали.
Посмотрите как в кремле тексты пишут, как они из младенца делают неонациста и массового убийцу и разрушителя мирных городов. Зато наших обычных людей наши же журнашлюхи называют и националистами и диверсантами и тд. Такое ощущение что для наших тоже в кремле пишут тексты
Проигрываем мы в чистую пропаганду в мировом масштабе.
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Афигеть. Уже коменты подтерли все. Тоесть получается ето справедливо что суд дал всего 10 лет командиру-механику залповой установки *град* и расстреливавшему наши города и людей?
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Виталий Портников
7 ч. ·

Мы видим у Владимира Зеленского просто отчаянное желание встретиться с Владимиром Путиным, причем не только в нормандском формате. Во время своей последней встречи с журналистами он сказал, что хотел бы, по сути, прямой, двусторонней встречи с Путиным. Он считает, что эта встреча необходима для окончания войны. Зачем ему эта встреча? Он действительно считает, что разговор с Путиным - это ключ к решению всех проблем?

Алексей Арестович
: Да, я думаю, он считает, что он его обаяет, передаст свою боль. Он ссылается на то, что каждый день гибнут солдаты, думает, что эмоциональная актерская эмпатия, которую он выдаст профессиональному оперативнику КГБ, сдвинет какие-то заскорузлые механизмы в его душе, Путин расплачется, пожалеет и тоже пойдет на примирение. Это лишний раз показывает, что Зеленский психологически не готов к роли Верховного главнокомандующего. Если человек не держит удара в виде погибших солдат, он не может быть Верховным главнокомандующим - это просто профнепригодность. В таком случае, убивая каждый день по украинскому солдату, можно добиться от Украины чего угодно. Любая страна начнет убивать украинских солдат - и мы будем всем уступать?

https://www.svoboda.org/a/30210256.html?fbclid=IwAR20oPSA97u2_96iwMSf8JEtHVPY9DKyxsL0lVd1MRk75ZYHGqUDtIRFTRQ
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Если фура с цифрой "двести" - в Брянске будет мясо в тесте!
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Фура красного креста Нам покушать привезла. Наемник РФ, воевавший против ВСУ на Донетчине, приговорен к 10 годам тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8886
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Виталий Портников
7 ч. ·

Мы видим у Владимира Зеленского просто отчаянное желание встретиться с Владимиром Путиным, причем не только в нормандском формате. Во время своей последней встречи с журналистами он сказал, что хотел бы, по сути, прямой, двусторонней встречи с Путиным. Он считает, что эта встреча необходима для окончания войны. Зачем ему эта встреча? Он действительно считает, что разговор с Путиным - это ключ к решению всех проблем?

Алексей Арестович
: Да, я думаю, он считает, что он его обаяет, передаст свою боль. Он ссылается на то, что каждый день гибнут солдаты, думает, что эмоциональная актерская эмпатия, которую он выдаст профессиональному оперативнику КГБ, сдвинет какие-то заскорузлые механизмы в его душе, Путин расплачется, пожалеет и тоже пойдет на примирение. Это лишний раз показывает, что Зеленский психологически не готов к роли Верховного главнокомандующего. Если человек не держит удара в виде погибших солдат, он не может быть Верховным главнокомандующим - это просто профнепригодность. В таком случае, убивая каждый день по украинскому солдату, можно добиться от Украины чего угодно. Любая страна начнет убивать украинских солдат - и мы будем всем уступать?

https://www.svoboda.org/a/30210256.html?fbclid=IwAR20oPSA97u2_96iwMSf8JEtHVPY9DKyxsL0lVd1MRk75ZYHGqUDtIRFTRQ
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Найгуманніший суд хотів понять і прастіть , а він сам попросив , щоб бува чого не вийшло !😆
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Как умело наши журнашлюхи завуалировали массового убийцу и террориста расстреливавшего наших людей из системы массового поражения *Град*, красиво добавив что у него был в наличии автомат. А то что он был командиром и механиком *града* как бы между прочем написали.
Посмотрите как в кремле тексты пишут, как они из младенца делают неонациста и массового убийцу и разрушителя мирных городов. Зато наших обычных людей наши же журнашлюхи называют и националистами и диверсантами и тд. Такое ощущение что для наших тоже в кремле пишут тексты
Проигрываем мы в чистую пропаганду в мировом масштабе.
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За самооборону??? Хватит уже этого упыря отмазывать!!! Хотя лучше б его за рейдерство и "оборонку" посадили.
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А Богатирьову , найгуманніший суд , вже виправдав ??? Вона ж нє віноватая !😆
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Тепер цього найманця обміняють на російського політв'язня?
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Угу. Походу на тех что недавно кацапы словили на админ. границе крыма ехавших на Рашку на зароботки.
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Афигеть. Уже коменты подтерли все. Тоесть получается ето справедливо что суд дал всего 10 лет командиру-механику залповой установки *град* и расстреливавшему наши города и людей?
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 Администратор форума
У Вашому коментарі використовувався прихований ненорматив.
Причина тільки в цьому.
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