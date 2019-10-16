 Наемник РФ, воевавший против ВСУ на Донетчине, приговорен к 10 годам тюрьмы, - прокуратура

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Публичным обвинением, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, в суде доказано, что 17 июля 2014 года 23-летний мужчина, находясь на временно оккупированной территории Донецка, для участия в дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе и потери авторитета органов государственной власти Украины, вступил в состав отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус" так называемого Министерства обороны "ДНР" и на должностях механика-водителя и командира машины реактивного залпового огня "Град", будучи вооруженным автоматом Калашникова, принимал участие в вооруженных противостояниях с украинскими защитниками, в частности - в районе городов Донецк, Снежное, Горловка, а также в Новоазовском и Шахтерском районах", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 17 февраля 2019 года вблизи Луганского Бахмутского района наемника ранили и задержали ВСУ.

"Во время судебных слушаний обвиняемый своей вины в инкриминируемом преступлении не признал, пытаясь выдать себя за гражданское лицо, которое в темноте случайно наткнулось в блокпост ВСУ. Однако суд определил доводы стороны обвинения исчерпывающими и обоснованными и за совершение особо тяжкого преступления против своего государства вынес мужчине обвинительный приговор - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.