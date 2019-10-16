 Фейсбук офиса президента перепутал Литву и Латвию, освещая визит Зеленского, но вскоре исправился. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи Фейсбука.
Однако, через 20 минут ошибка была исправлена и появилось правильное название страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи Фейсбука.
Однако, через 20 минут ошибка была исправлена и появилось правильное название страны.
- пациент, вы страдаете манией величия.
- ну почему же страдаю, мне очень нравится!"(с)
Треба писати,хто таке ляпнув?
Публікація з'явилася у Facebook Супрун.
- Ирка ! Где мы?
- в вытрезвителе
- к чёрту подробности, ГОРОД КАКОЙ?
с тестом по окончании....