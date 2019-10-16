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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3350) Латвия (727) ошибки (70)

 Фейсбук офиса президента перепутал Литву и Латвию, освещая визит Зеленского, но вскоре исправился. ФОТО

Фейсбук офиса президента допустил ошибку в названии страны, в которую совершил визит Владимир Зеленский, назвав Латвию Литвой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи Фейсбука.

Однако, через 20 минут ошибка была исправлена и появилось правильное название страны.

Фейсбук офиса президента перепутал Литву и Латвию, освещая визит Зеленского, но вскоре исправился 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154280
 
 
 Топ комментарии
 
вже в Торонто, столиці Канади, побували... тепер у країни Балтії добралися...
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как там тот зебилик называет - джигитилизация, да просто специалисты они.
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Щось я сумніваюся,що це Фейсбук помилився. 😊 Підозрюю, у цього "Фейсбука" є прізвище,вим'я і головне - начальник, такий собі Богдан. 😊
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вже в Торонто, столиці Канади, побували... тепер у країни Балтії добралися...
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ААААА... А я хотіла їх запитати, чому оцей задолбаний охвіс про цюдівчинку не навчив його нічого там сказати - вони не знають навіть де він..." Погибшую на Донбассе Ярославу Никоненко похоронят 18 октября в Миргороде"- вона доречі сирота загиблого на Донбасі батька- воїна , а ВОНО там каже що вже два дні тихо на фронті
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Элементарное невежество зели и его команды.Нельзя допустить этих лялек до продажи земли.Выгоним их разом.
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А как всё-таки правильно говорить - Литва или Латвия?
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Эстония это же вроде провинция Латвии (Литвы?) Только населена не балтами, а мордвой?
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73% jest estoncy,drugyje bolsinstvo ruskije.Tak jesli vziat jazyk tak po estonski ne odnogo slova neponimaju.
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да им пофиг. Литва, Латвия...или белый медведь медведицу или наоборот.
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Одинаково лимитрофные страны, которые не на всяком глобусе различишь ещё.
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Какая в х...я разница-Прибалты.Это славяне? Или нерусские?
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Як висловився колись один "юморист" - " Да они же там все тупие..."
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"больница, приём у психиатора:
- пациент, вы страдаете манией величия.
- ну почему же страдаю, мне очень нравится!"(с)
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У меня нет мании величия. Великие люди этим не страдают (с)
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Пам'ятаю як янук переплутав Туркменістан із Таджикістаном, а тепер точно так путає ОП. Зебобіки! Ви це зробили разом!
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Туркменистан, Таджикистан, ещё какой ********* - какая между ними разница ?
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Звичайно, що для вас приїхати в країну від якої залежало тоді постачання газу і образити не має значення. Тепер зрозуміло чого ви такі🐸
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Вот, кстати, да. Все эти "станы" объединяет то, что населены они, в основном, необразованными макаками, у которых мечта все жизни -- взорваться в израильском автобусе или кацапском метро, чтобы из своего нищего аула отправиться прямиком на небеса к своим законным 70 девственницам.
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Страны разные, а чурбаньё муслимское в них одно и то же.
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Я вот тоже не могу понять, почему один местный щиро-каренной узбек обиделся, что его назвали таджиком Фейсбук офиса президента перепутал Литву и Латвию, освещая визит Зеленского, но вскоре исправился - Цензор.НЕТ 6064 И с чего он взял шо этим розпалюеться таджико-узбецкая мижнациональна ворожнеча? Фейсбук офиса президента перепутал Литву и Латвию, освещая визит Зеленского, но вскоре исправился - Цензор.НЕТ 7686
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Идиот Зеленский окружил себе полными кретинами, чтобы на их фоне не казаться таким уж идиотом=)
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Это называется: Правило страшной подруги 👭 😁
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"Нажаль, вчора...е-е-е...ми втратили людей...ви знаєте...е-е-е...і одну жінку..."

Треба писати,хто таке ляпнув?
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Ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун написала пост про геморой, проілюструвавши його фотографією народного депутата від Слуги народу Олександра Дубінського.
Публікація з'явилася у Facebook Супрун.
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😀😀😀

- Ирка ! Где мы?
- в вытрезвителе
- к чёрту подробности, ГОРОД КАКОЙ?
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Ой! Та не треба вчити фотографів і тамандів гоелогії!
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а пресс-службе у Зеленского работает туповатая и злобная собаченка породы МендельШнауцер..

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в Трускавец, немедленно, на 5тилетние курсы для особо необучаемых идиотов,
с тестом по окончании....
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тамади,перукарі,безробітні й весільні фотографи рулять і міняють країну...
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