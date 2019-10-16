 Использование ProZorro станет обязательным для госзакупок от 50 тысяч гривен, - Зеленский подписал закон

Соответствующая норма содержится в законе "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок" № 114-IX, подписанном 16 октября Владимиром Зеленским, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.
"Закон имеет целью обеспечение эффективного, прозрачного и качественного осуществления публичных закупок, предотвращение проявлений коррупции, развитие конкурентной среды и добросовестной конкуренции в сфере публичных закупок в Украине.
Документ содержит ряд нововведений, которые будут способствовать повышению эффективности закупок, внедрению ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, совершенствованию механизма обжалования тендеров, гармонизации с международными стандартами", - говорится в сообщении.
Согласно закону, использование электронной системы ProZorro становится обязательным для осуществления государственных закупок стоимостью от 50 тысяч гривен (ранее порог был от 200 тысяч гривен). "Это поможет вывести из тени более четверти миллиона закупок в год", - отмечают в ОП.
Также закон обязывает заказчика предоставлять отчеты в систему ProZorro о всех закупках стоимостью от 1 копейки (ранее - от 50 тысяч гривен).
"У бизнеса, который победил в тендере, будет 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении. Это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчикам - сохранить наиболее экономически выгодное предложение.
Также документ внедряет дифференцированную плату за подачу жалобы в Антимонопольный комитет Украины (через отдельное постановление Кабмина). Это позволит прекратить необоснованное обжалование большого количества закупок и задержку проведения тендеров. Также закон предусматривает возврат платы в случае удовлетворения жалобы поставщика. За невыполнение решения АМКУ предусмотрена ответственность руководителя заказчика и штраф", - отмечается в сообщении.
Закон усиливает ответственность за нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков и вводит персональную ответственность должностных лиц. "В частности, если будут приобретены товары, работы и услуги до/без закупки или будет заключен договор до/без закупки, то на руководителя заказчика ждет штраф от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Также законом предусмотрен инструмент для борьбы с демпингом - система будет указывать на аномально низкую цену, и поставщик должен ее обосновать для заключения договора с заказчиком", - говорится в сообщении.
Документ также предусматривает новые инструменты для повышения эффективности закупок, в частности электронные каталоги ProZorro Market и должности уполномоченных лиц для профессионализации закупок.
Кроме того, закон продлевает на два года срок закупок лекарств и вакцин через международные организации (до 2022 года). Перечень лекарств и порядок закупок будет утверждать Кабинет министров Украины.
"Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев после публикации, кроме раздела VI, который вводится в действие через 12 месяцев со дня опубликования", - отмечают в ОП.
Напомним, 19 сентября Верховная Рада Украины приняла новую редакцию закона о публичных закупках.
Фильчаков стал широко известен стране в 2013-м году, когда программа "Гроші" на 1+1 сделала сюжет о вымогательстве денег у предпринимателя в частный прокурорский спецфонд. При Януковиче это не вызывало особого резонанса - тогда всех назначали за деньги или для решения каких-то денежных вопросов. Обычный прокурор-"решала". Но ему как-то удалось усидеть и после смены власти, все там же, в Дергачах. А теперь внезапно из кресла районного значения перемахнуть на высокий пост прокурора всей области.Разумеется, это не случайное решение. Фильчаков тесно связан с Вадимом Слюсаревым. Это бывший начальник внутренней безопасности Государственной пограничной службы, который после выхода в отставку стал мгновенно крупным бизнесменом, владельцем значительных участков земли и складских помещений вблизи государственной границы с РФ. Большие интересы у Слюсарева на пограничном переходе "Гоптовка", земля, недвижимость для хранения крупных партий товара. Это как раз Дергачевский район. Для того, чтобы решать оперативно все вопросы на границе - нужен свой прокурор, рабочий. Поэтому именно здесь прокурор Фильчаков 9 лет стоит на страже интересов Слюсарева. И именно Вадим Слюсарев является фактическим руководителем избирательного штаба "Слуги народа" в Харьковской области. И может делать "правильные" назначения.
И работают сейчас на полную мощность все пограничные переходы, заняты все склады, все работает, импорт идет, тянут любые грузы, кто там будет проверять, бренды это или секонд-хэнд, кто будет создавать проблемы солидным людям, у которых есть даже свой прокурор… Прокурор - это по-прежнему лучшая инвестиция в Украине.
Юрий Бутусов
Не проблема. Тем более, что даже за пучок петрушки бабки теперь будут чек давать.
Думай те.