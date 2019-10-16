EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  471  20
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1277) Львовщина (1759) Нацполиция (10245) правоохранительные органы (392)

 На Львовщине пенсионерка сдала в полицию гранаты, патроны и взрывчатку

На Львовщине, во время месячника добровольной сдачи оружия, пенсионерка обратилась в полицию, чтобы сдать боеприпасы, хранившиеся в ее домохозяйстве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

К участковому офицеру полиции Стрыйского отдела 16 октября обратилась 64-летняя жительница одного из сел района. Женщина сообщила, что в ее хозяйстве хранятся боеприпасы.

При осмотре подсобного помещения пенсионерки правоохранители обнаружили 3 предмета, похожие на ручные осколочные гранаты "Ф-1", две тротиловые шашки весом 200 и 400 грамм, 39 патронов к автоматическому оружию калибра 7,62 мм и патрон калибра 5,45 мм, взрыватель к артснаряда, пять запалов к ручным гранатам, около 400 грамм пороха, пластид весом около 300 грамм, сигнальную ракету.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За две недели граждане сдали в полицию 3,2 тыс. единиц оружия и более 204 тыс. боеприпасов. ФОТО

Все изъято и направлено на экспертизу. Полицейские выясняют происхождение боеприпасов.

Источник: https://censor.net.ua/n3154278
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Месть за убитых побратимов: Разведчики ВСУ провели успешную боевую операцию под носом у оккупантов

https://www.youtube.com/watch?v=ymDtvLbBJqk&t=9s
 показать весь комментарий
 
Ця пенсіонерка хотіла підірвати пенсійний фонд чи готувала шоу новій владі? 🧐🐸
 показать весь комментарий
 
 
Що це за бандарша така?
А ось тепер дуже цікаво, де вона все це добро взяла.
 показать весь комментарий
 
 
Это уже на генном уровне - все время от кацапов землю защищать приходится

😀😀😀

В Западной Украине, выходит дед из хаты и начинает поливать клумбу машиным
маслом. Выбегает внук и кричит:
- Дедулечку, там же цветочки !
- Hехай цветочки, главное шоб кулемет не заржавел
 показать весь комментарий
 
 
На Заході українці дуже хазяйновиті.
 показать весь комментарий
 
 
так и е, хлопцы хорошо знают в каком месте и чем поливать
 показать весь комментарий
 
 
Треба було спочатку закопати це на городі, а потім повідомляти. Тоді би їй безкоштовно перекопали весь город🤗
 показать весь комментарий
 
 
еще могу понять зачем купила - зачем сдала не могу.
 показать весь комментарий
 
 
Та баба не гранати здала, а "здала" з якоїсь причини когось з родини...
 показать весь комментарий
 
тут тільки можна гадати, алеж на мою думку, все ж таки господарка не до кінця поміркувала )))
 показать весь комментарий
 
Пока внук пошел за пивасом бабка прибрала его комнату
 показать весь комментарий
 
 
ну, це вже зовсім... навіщо віддала?.. в господарстві все згодиться...
 показать весь комментарий
 
 
якась не дyже хазяйновита госпордака мабуть...
 показать весь комментарий
 
 
"Взрыватель к артснаряда"? Цензорята, як завжди, літери пукають.
 показать весь комментарий
 
Мабудь ще у бабці з часів Степана Андрійовича залишилось,для москалів зберігала.
 показать весь комментарий
 
І цей народ кацапи хочуть перемогти?!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх