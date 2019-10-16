 На Львовщине пенсионерка сдала в полицию гранаты, патроны и взрывчатку

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

К участковому офицеру полиции Стрыйского отдела 16 октября обратилась 64-летняя жительница одного из сел района. Женщина сообщила, что в ее хозяйстве хранятся боеприпасы.

При осмотре подсобного помещения пенсионерки правоохранители обнаружили 3 предмета, похожие на ручные осколочные гранаты "Ф-1", две тротиловые шашки весом 200 и 400 грамм, 39 патронов к автоматическому оружию калибра 7,62 мм и патрон калибра 5,45 мм, взрыватель к артснаряда, пять запалов к ручным гранатам, около 400 грамм пороха, пластид весом около 300 грамм, сигнальную ракету.

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Все изъято и направлено на экспертизу. Полицейские выясняют происхождение боеприпасов.