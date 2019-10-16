EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  221  9
Материалы по теме:
Все про:Верховный Суд (771) закон (2650) Зеленский (3350)

 Президент подписал закон, который будет способствовать разгрузке работы Большой палаты Верховного Суда, - ОП

Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда и по срокам возврата административных дел".

Как отмечается в сообщении пресс-службы Офиса президента, документ под номером №142-IX парламент принял 2 октября 2019 года, информирует Цензор.НЕТ.

Закон вносит изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства в части, касающейся ограничения случаев передачи судебных дел в Большую палату Верховного Суда при обжаловании решений судов на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Верховном Суде введут фильтры, которые не будут позволять накапливать большое количество дел, - Венедиктова

Также изменения касаются сроков возврата в суд первой инстанции административных дел после апелляционного и кассационного производства.

Ожидается, что принятие этого закона поможет разгрузить работу Большой палаты Верховного Суда, ведь документ сделает невозможным злоупотребления правом на обжалование судебных решений. Также это положительно повлияет на соблюдение Украиной положений статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно обеспечения разумных сроков рассмотрения дела.

Источник: https://censor.net.ua/n3154275
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Обращайтесь в европейский суд по алиментам господа хорошие.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас не рассмотренных дел в Верховном Суде- около 17000. Судей ВС -200 чел. Сокращают до 100 и ОГРАНИЧИВАЮТ В ПРАВАХ граждан и субъекты предпринимательства отстаивать свои права в Верховном Суде! Короче-шоб было меньше больных-больницы надо позакрывать!
 показать весь комментарий
 
 
Перемога у суді Лондона відкриває шлях для процесу проти Коломойського і Боголюбова у справі Приватбанку.
@UraineNOW_
🤔
 показать весь комментарий
 
 
Ожидается, что принятие этого закона поможет разгрузить работу Большой палаты Верховного Суда, ведь документ сделает невозможным злоупотребления правом на обжалование судебных решений. Также это положительно повлияет на соблюдение Украиной положений статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно обеспечения разумных сроков рассмотрения дела Источник: https://censor.net.ua/n3154275
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А задача зебілів посадити усіх опонентів і наплювати на права людини.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх