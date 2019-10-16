 Закупки от 25 тысяч гривен теперь будут обязательно проводить через Prozorro, - Укроборонпром

Об этом сообщила Директор департамента закупок Надежда Бигун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Концерна.

Теперь закупки от 25 тысяч гривен обязательно будут проводиться через Prozorro.

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"Раньше о закупках до 1 млн грн концерн публиковал отчеты, а закупки на допорогах проводил на закрытой площадке. До конца текущего года планируем на Prozorro перевести все предприятия-участники "Укроборонпрома", - сказала Бигун.

В концерне также напомнили, что специалисты Департамента закупок государственного концерна "Укроборонпром" и закупщики его предприятий-участников с октября 2019 года начали обучение для дальнейшего успешного проведения тендеров на Prozorro.