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 Политика Украины
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Все про:Укроборонпром (794) Prozorro (101) закупки (178)

 Закупки от 25 тысяч гривен теперь будут обязательно проводить через Prozorro, - Укроборонпром

Государственный концерн "Укроборонпром" принял новое положение о допороговых закупках.

Об этом сообщила Директор департамента закупок Надежда Бигун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Концерна.

Теперь закупки от 25 тысяч гривен обязательно будут проводиться через Prozorro.

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"Раньше о закупках до 1 млн грн концерн публиковал отчеты, а закупки на допорогах проводил на закрытой площадке. До конца текущего года планируем на Prozorro перевести все предприятия-участники "Укроборонпрома", - сказала Бигун.

В концерне также напомнили, что специалисты Департамента закупок государственного концерна "Укроборонпром" и закупщики его предприятий-участников с октября 2019 года начали обучение для дальнейшего успешного проведения тендеров на Prozorro.

Источник: https://censor.net.ua/n3154274
 
 
 Топ комментарии
 
Да какая разница, на открытой, на закрытой. Если во главе стоит вор, никакое прозорро не поможет. А евреи, кроме как воровать ничего не умеют. Беня доказал...
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Когда знают - на что способен потенциальный противник, то разрабатываются соответствующие стратегии и тактика...
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Вместо одной бумажки будут 40... С декларациями не справляются...
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Нифига. Теперь открытые списки для касапов по нашему вооружению! Ну ппц. Закупки от 25 тысяч гривен теперь будут обязательно проводить через Prozorro, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 6536
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Не пер4живай. У кацапов с разведкой порядок
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Та и до этогт, проблем не было у кацапов. Весь мир торгует в открытую, только наши типа руководителей на этом многомиллионные и милиардные состояния делают...
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Во всём мире работают аналитики, которые по закупкам определяют направление развития и/или производимое вооружение и пр. и пр.
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Ну и что??? Когда во главе армии стоит еврей и трус, то ему и марсианское оружие не поможет
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Когда знают - на что способен потенциальный противник, то разрабатываются соответствующие стратегии и тактика...
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"Раньше о закупках до 1 млн грн концерн публиковал отчеты, а закупки на допорогах проводил на закрытой площадке."

Теперь- на открытой. Чтобы кацапам было удобнее следить. Закупки от 25 тысяч гривен теперь будут обязательно проводить через Prozorro, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 3315
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Да какая разница, на открытой, на закрытой. Если во главе стоит вор, никакое прозорро не поможет. А евреи, кроме как воровать ничего не умеют. Беня доказал...
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Конечно. А чем один еврей лучше другого...
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А от 40 тысяч дополнительно через LEPROZORRO... прикольно
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Вся Прозоро построена на откатах,кто с ними дело имел,тот это знает прекрасно.
Это решение ровным счетом ничего не меняет, хоть от 10 грн сделайте.
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брехня. я там в 2015 работал, каждый сраный комп через площадку покупали и торги. у тех же, у кого покупали и до площадок конечно, по заданной спецификации.
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