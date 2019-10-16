 Зеленский заявил, что Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента Трампа, - AFP

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
Ще раз -ТИША.
Це при цьому що за останні 2 дні вбито 2наших воїна і 5 поранено!!
Будьте ви прокляті тварі хто за цю падаль голосував
(C)
@antegotovina69
☹️
ось якби йому в блокнот записали він би про це знав,а так в нього тиша,хто б сумнівався....У Зеленського зник блокнот із нотатками
Молятся три монаха...
- Господи... я песок у твоих ног
- Господи....я пыль у твоих стоп
- Господи... я червь земляной..
Один другому шепотом:
- Нет... ты только послушай какого он о себе высокого мнения
Бляха как договорняки шептатся с Трампом так один на один,как отвечать за то что наболтал ,так сразу Украиной прикрылся. Украина не будет вмешиваться ,ей бы с тобой, кусок идиота ,разобраться,а с Трампом в США уже и без нас разрулят