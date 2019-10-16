 Ракетный катер "Прилуки" провел тренировку типа PASSEX с американским эсминцем и румынским корветом. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

В ходе тренировки корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами НАТО.

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Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе интернациональной группы.

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