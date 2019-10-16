 Ракетный катер "Прилуки" провел тренировку типа PASSEX с американским эсминцем и румынским корветом. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.
В ходе тренировки корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами НАТО.
Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе интернациональной группы.
По-друге, на нього планують пусков установки під нептун встановити
Ну а так да, що маємо, те маємо
любуйтесь. красавец!
А поки що це по факту старенький артиллерійський катер
А катер - немножко стыдно.
Ээээ, странное название для тренировки... Вторая то часть слова не внушает оптимизма, а уж первая...
если бы на плотах вышли с копьями и луками - тоже все должны прыгать вверх от полных штанов вяличия и гордости?