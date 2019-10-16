EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  2558  27
Материалы по теме:
Все про:ВМС (738) НАТО (6485) учения (2190) Черное море (570)

 Ракетный катер "Прилуки" провел тренировку типа PASSEX с американским эсминцем и румынским корветом. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 октября в акватории Черного моря ракетный катер "Прилуки" Военно-Морских Сил Украины вместе с американским ракетным эсминцем "Портер" и румынским корветом "Контр-адмирал Хоре Мачеллариу" провели тренировку типа PASSEX.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Ракетный катер Прилуки провел тренировку типа PASSEX с американским эсминцем и румынским корветом 01

В ходе тренировки корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами НАТО.

Ракетный катер Прилуки провел тренировку типа PASSEX с американским эсминцем и румынским корветом 02

Также смотрите: Корабли ВМС в рамках учений "Козацкая воля - 2019" отработали действия при высадке морского десанта противника. ФОТОрепортаж

Ракетный катер Прилуки провел тренировку типа PASSEX с американским эсминцем и румынским корветом 03

Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе интернациональной группы.

Ракетный катер Прилуки провел тренировку типа PASSEX с американским эсминцем и румынским корветом 04

Читайте также: Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний. ФОТО

Ракетный катер Прилуки провел тренировку типа PASSEX с американским эсминцем и румынским корветом 05

Источник: https://censor.net.ua/n3154272
 
   
 Топ комментарии
 
По-перше, у нього значно вища морехідність/
По-друге, на нього планують пусков установки під нептун встановити
Ну а так да, що маємо, те маємо
 показать весь комментарий
 
Вы хоть бы ему таран на носу приделали и начинили трюмы взрывчаткой. Если уже оружия у него никакого нету.
 показать весь комментарий
 
тебе пенсий израильским G2 недостаточно? еще у тебя и катера купить? Ракетний катер "Прилуки" провів тренування типу PASSEX з американським есмінцем і румунським корветом - Цензор.НЕТ 6430
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
уже б не позорились на таких корытах плавать. еще б на петиных артиллерийских катерах поплыли бы. 40 летний ракетный катер с демонтирвоанными пусковыми установками ракет. боже, какая стыдобища
 показать весь комментарий
 
 
По-перше, у нього значно вища морехідність/
По-друге, на нього планують пусков установки під нептун встановити
Ну а так да, що маємо, те маємо
 показать весь комментарий
 
 
то что планируют установить - это только планы. да и это не изменит того, что он все равно останется старым корытом, которое уже по справедливости давно списать надо. я вот не пойму, нафиг было строить арт катера на ленинской кузне, когда по цене двух таких - можно было купить крупные ракетные катера у израиля с пусковыми установками под гарпун
 показать весь комментарий
 
тебе пенсий израильским G2 недостаточно? еще у тебя и катера купить? Ракетний катер "Прилуки" провів тренування типу PASSEX з американським есмінцем і румунським корветом - Цензор.НЕТ 6430
 показать весь комментарий
 
 
а ты хочешь сказать что у евреев плохое качество вооружения?
 показать весь комментарий
 
Он хочет сказать, что свои барыги к телу ближе. Плюс нельзя же оставить персонал и предприятие без работы. В качестве патрульных катеров - они себя неплохо проявили. Да, это скорее для морской и речной охраны, согласен, не для ВМС. Но все же.
 показать весь комментарий
 
не утонул да и ладно.фото конечно "Прилук" с расстояния пару км. исправляю недоработку.
любуйтесь. красавец!Ракетний катер "Прилуки" провів тренування типу PASSEX з американським есмінцем і румунським корветом - Цензор.НЕТ 4593
 показать весь комментарий
 
последняя.можно рассмотреть в микроскоп
 показать весь комментарий
 
 
От як змонтують на ньому пускові установки для "Нептунів", тоді буде ракетним/
А поки що це по факту старенький артиллерійський катер
 показать весь комментарий
 
 
как то стыдно было фото катера выставить?🤣🤣
 показать весь комментарий
 
 
Сигареты "Прилуки" - нормально.
А катер - немножко стыдно.
 показать весь комментарий
 
 
"нормально"? ты реально куришь эти дрова? Ракетний катер "Прилуки" провів тренування типу PASSEX з американським есмінцем і румунським корветом - Цензор.НЕТ 6471
 показать весь комментарий
 
 
Вы хоть бы ему таран на носу приделали и начинили трюмы взрывчаткой. Если уже оружия у него никакого нету.
 показать весь комментарий
 
 
А де на фото ракетний катер "Прилуки"?
 показать весь комментарий
 
Молодці, тренуйтесь разом кацапів нищити!!! Слава Україні!!!
 показать весь комментарий
 
пора на гандолах и пирогах стаей выходить в море, главное установить на гандолу по ракете нептун, чтоб если что вместе с ней улетела в непредсказуемом полёте.............
 показать весь комментарий
 
 
в акватории Черного моря ракетный катер "Прилуки" Военно-Морских Сил Украины вместе с американским ракетным эсминцем "Портер" и румынским корветом "Контр-адмирал Хоре Мачеллариу" провели тренировку типа PASSEX Источник: https://censor.net.ua/n3154272
Ээээ, странное название для тренировки... Вторая то часть слова не внушает оптимизма, а уж первая...

 показать весь комментарий
 
 
Хоть и маленький кораблик, а дым пускает не хуже Кузи.
 показать весь комментарий
 
Я так понимаю, сдаваться без единого выстрела, мы уже умеем. Теперь учимся, что драпать или кск?
 показать весь комментарий
 
підкажіть де зараз катери які передали США?
 показать весь комментарий
 
каЦАПов сразу видно по комментариям, записывайте их ники, для них все, что происходит в Украине-ПЛОХО.
 показать весь комментарий
 
ура-поцреотизм - хуже кацапизма.
если бы на плотах вышли с копьями и луками - тоже все должны прыгать вверх от полных штанов вяличия и гордости?
 показать весь комментарий
 
 
интересно, а сколько в нашем флоте адмиралов?
 показать весь комментарий
 
 
Надо бы совместить род занятий - Подмирал(поп+адмирал) = и командовать флотом может, и сразу же отпоет флот то
 показать весь комментарий
 
На Рашці "утонул" черговий підводний човен...."Совпадение? - Не думаю..." 😕
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх