 Тело пропавшего чиновника Луцкого горсовета Веремийчика нашли в озере на пятый день поисков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в области Владимир Нестеров в фейсбуке.

Тело чиновника нашли на пятый дней поисков. 12 октября он отправился с друзьями на рыбалку на озере в Любешивском районе. Из-за сильного ветра лодка с рыбаками перевернулась. Трое мужчин остались возле лодки, а Веремийчик решил плыть к берегу, чтобы позвать на помощь, и вскоре исчез.

В поисках 35-летнего мужчины участвовали спасатели, полиция и местные жители. В розыскных мероприятиях были задействованы кинологи, специалисты с эхолотом и даже вертолет.

Тело погибшего нашли примерно в том же месте, где перевернулась лодка, пишут Волынские новости.