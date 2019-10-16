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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3429) Франция (2134) Донбасс (19681) нормандская четверка (724)

 Встреча в "нормандском формате" должна обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе, - совместное заявление правительств Германии и Франции

В Германии и Франции рассчитывают, что предстоящая встреча лидеров стран "нормандского формата", которая должна состояться в Париже, будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в совместной франко-немецкой декларации по итогам заседания правительств двух стран в Тулузе, опубликованной на сайте немецкого правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В декларации говорится, что Франция и Германия сотрудничают ради мира и стабильности и разделяют убеждение, что демократия и международное право имеют важное значение для принятия долгосрочных решений сложных кризисов, влияющих на европейскую безопасность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На встрече "нормандской четверки" могут утвердить "дорожную карту" мирного процесса на Донбассе, - Яременко

"Мы приветствуем последние положительные тенденции по выполнению Минских соглашений и рассчитываем на следующую встречу в "нормандском формате" в Париже, которая должна обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины", - отмечается в декларации.

Также правительства Франции и Германии подчеркивают свою позицию относительно незаконности оккупации Крыма Россией. "Мы также подтверждаем нашу настроенность продолжать диалог с Россией на основе общих принципов Европейского союза, включая контроль над вооружениями и нераспространением (оружия массового уничтожения. - Ред.)", - говорится в декларации.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

Также читайте: Украина не может вести переговоры о мирном урегулировании на Донбассе бесконечно, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3154269
 
   
 Топ комментарии
 
Идите нах. со своим прогресом. Конфликт не на дамбасе а между Украиной и Пидорашкой.
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Никакие встречи ничего не решали и в принципе решить не могут . Только настоящие санкции , а гейропа в них не заинтересована . Выход только в одном - наращивании возможностей армии .
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Идите нах. со своим прогресом. Конфликт не на дамбасе а между Украиной и **********.
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Два раза перечитал статью...
В общем, всё тоже бла-бла-бла...
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И це ніяк не допоможе Україні. Гнійний нарив треба видаляти до здорової тканини. Цю аксіому знає будь-який хірург, а ось клоун чи навряд.
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"забезпечення моніторингу ОБСЄ на всій території України" - это пустить агентов путина по всей Украине и это продолжение закабаления Украины.

А дебилы ходят маршами и радуются что их дрючат....
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Мы приветствуем последние положительные тенденции по выполнению Минских соглашений

Интересно ето же какие положительные тенденции произошли? Рашка вывела войска с Дебальцево? Или росийские нацисты перестали каждый день убивать наших людей и обстреливать наши города? В чем вы сволочи продажные увидели прогрес?
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Ти не проконтролюєшь вихід рашки з донбасу. Треба напочатку брати кордон під контроль.
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Там вже давно немає нормальних людей. Як з ними поруч жити? Чому ці кацяпо-менталіті мають впливати на законодавство, вибори, якщо вони Україну і українців ненавидять? Це капкан для Ненькі, щоб вижити, якщо його не відкрити, лапу тре відрубати поки ще не пізно. Поки на живе тіло не перекинулось
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"...положительные тенденции..." - идёт отвод войск и дальнейшая сдача территории Украины - капитуляция Украины для гейРопы обоссанной и для х.йла - это положительные тенденции.
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А ось це виведення іноземних військ з території України так написано, що можна не визнавати умови такими що виконані доки росія не виведе війська з Криму
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скоро при слове "нормандский формат" все непроизвольно блевать будут...
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В общем Моня Зеля допрыгался со своими умняками с Минским дерьмом. Темрь и пьяная Шмеикель и лягушатник ему на шею сядут и будут требовать мира по путински.
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Минские соглашения - Мюнхенские соглашения! Когда Европа вступила в сговор с Гитлером и сдали ему Чехословакию. И сейчас происходит тоже самое, что Европа сдает Украину Путину. И только Украинский народ может не допустить сдачи Украины! Политики уже договорились сдать, но если Украинский народ будет против этого, то никто не сможет сдать Украину и сделать Украину Россией! Никто Украину не будет защищать, кроме Украинского народа! А если на Западе все увидят, что Украина не сдастся, то у них не будет другого выбора, кроме как поддерживать Украину! Помогают только сильным! А если Украина будет сдаваться, то и помогать ей никто не будет! Путин не пойдет ни на какие условия Украины и не сделает ни шагу назад и потому с ним договориться невозможно ибо он за всю историю свою во всех конфликтах никогда еще не отступил назад! Договариваясь с Путиным только хуже сделать можно! Потому не можно никаких переговоров проводить с ним! Он напал на Украину и он подпихивает Украине игры в которые Украина начинает играться и реальность искривляется и уже это не Путин напал получается, а Украина ведет переговоры с Донбассом, а Россия ни причем и если так, то санкции Путин хочет снять и про Крым, чтобы все забыли. Не можно играться в игры, которые делает Путин! Украина может только четко заявить всем, что Россия напала на Украину и захватила 10% территории Украины! Россия должна либо вывести свои войска, либо все человечество может наказывать РФ санкциями! Украина может Путина демонизировать! Демонизация или дегуманизация врага - это технология пропаганды, которая продвигает идею формирования общественного мнения посредством создания образа врага как агрессора, представляющего собой угрозу и преследующего только разрушительные цели. Демонизация направлена на создание устойчивого стереотипа о личности, группе, идеологии или идее, целом государстве, а также на внушение ненависти к врагу, которая необходима для ведения борьбы с ним более простыми средствами, для объединения вокруг себя союзников и деморализации противника.
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***
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
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Никакие встречи ничего не решали и в принципе решить не могут . Только настоящие санкции , а гейропа в них не заинтересована . Выход только в одном - наращивании возможностей армии .
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Нормальні молоді люди , на старушках не женяться ! І шо Маккрон із Меркель , знову занепокоєні ?😈
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Меняем "Германия" на "параша", а "судетские немцы" на "донецкие кацапы". За 80 лет жабоеды не изменились ни на йоту, за что в 1940-м они один раз уже поплатились.
"Уже в течение лета 1938 года ситуация в Чехословакии и вокруг нее накалялась. Угроза войны с Германией, выступавшей в роли защитницы судетских немцев, становилась всё более реальной. И одновременно всё большими становились колебания главной чехословацкой союзницы - Франции. 12 июля французский премьер Эдуард Даладье назвал обязательства Парижа перед Прагой «непоколебимыми и священными», но поспешил добавить, что многое будет зависеть от того, удастся ли чехословацким властям найти общий язык с судетскими немцами. Франция, не уверенная в своих силах, не хотела воевать с Германией без поддержки Великобритании, которая, однако, не была связана с Чехословакией какими-либо обязательствами." https://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/-narod-stoyal-kak-odin-chelovek-i-ne-boyalsya-
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Флаги покрашены фотошопом. У французского флага полосы вертикальные и угол флага должен быть красным, а не полосатым. Перевернутый флаг Голандии на картинке.
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Ничего толкового не будет. А жабоеды и сосисочники,снюхавшись с кремлядями лишь подогревают абсолютно безосновательные амбиции унылого паяца,который надеется,что сможет уболтать гэбиста.
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немецко - французские твари ,по указанию рашиста создали в Украине кровопролитие именно они отрезали часть украинского Донбасса ,именно эти твари повинны в создании замороженного ,на долгие годы военного конфликта...немцы и французы есть европейские проститутки кремлевского сутенера...
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Яке врегулювання, якщо ви з #уйлом розмовляєте, а не #уярите його???
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Предатели Зебилоиды хотят "разведения сил"... а границу Украины закрыть, они не хотят. Засуньте себе в жопу эти писюльки. Власть в Украине захвачена врагами, которые целенаправленно её уничтожают в угоду агрессору. Так над Украиной ещё никто не издевался и не унижал, как эта банда зелёных. Зебилоиды! Хотите Руцкий мир - валите в ОРДЛО, там ваша среда обитания.
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Не будет Норманской встречи, без отвода войск. Никто не будет тратить время, на Зеленского, который ни чего не решает. Желательно решить многие вопросы до ввода сп-2, после ввода про Украину забудут как про страшный сон.
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