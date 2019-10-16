 Встреча в "нормандском формате" должна обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе, - совместное заявление правительств Германии и Франции

Об этом говорится в совместной франко-немецкой декларации по итогам заседания правительств двух стран в Тулузе, опубликованной на сайте немецкого правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В декларации говорится, что Франция и Германия сотрудничают ради мира и стабильности и разделяют убеждение, что демократия и международное право имеют важное значение для принятия долгосрочных решений сложных кризисов, влияющих на европейскую безопасность.
"Мы приветствуем последние положительные тенденции по выполнению Минских соглашений и рассчитываем на следующую встречу в "нормандском формате" в Париже, которая должна обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины", - отмечается в декларации.
Также правительства Франции и Германии подчеркивают свою позицию относительно незаконности оккупации Крыма Россией. "Мы также подтверждаем нашу настроенность продолжать диалог с Россией на основе общих принципов Европейского союза, включая контроль над вооружениями и нераспространением (оружия массового уничтожения. - Ред.)", - говорится в декларации.
Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.
В общем, всё тоже бла-бла-бла...
А дебилы ходят маршами и радуются что их дрючат....
Интересно ето же какие положительные тенденции произошли? Рашка вывела войска с Дебальцево? Или росийские нацисты перестали каждый день убивать наших людей и обстреливать наши города? В чем вы сволочи продажные увидели прогрес?
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
"Уже в течение лета 1938 года ситуация в Чехословакии и вокруг нее накалялась. Угроза войны с Германией, выступавшей в роли защитницы судетских немцев, становилась всё более реальной. И одновременно всё большими становились колебания главной чехословацкой союзницы - Франции. 12 июля французский премьер Эдуард Даладье назвал обязательства Парижа перед Прагой «непоколебимыми и священными», но поспешил добавить, что многое будет зависеть от того, удастся ли чехословацким властям найти общий язык с судетскими немцами. Франция, не уверенная в своих силах, не хотела воевать с Германией без поддержки Великобритании, которая, однако, не была связана с Чехословакией какими-либо обязательствами." https://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/-narod-stoyal-kak-odin-chelovek-i-ne-boyalsya-