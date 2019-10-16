 Встреча в "нормандском формате" должна обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе, - совместное заявление правительств Германии и Франции

Об этом говорится в совместной франко-немецкой декларации по итогам заседания правительств двух стран в Тулузе, опубликованной на сайте немецкого правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В декларации говорится, что Франция и Германия сотрудничают ради мира и стабильности и разделяют убеждение, что демократия и международное право имеют важное значение для принятия долгосрочных решений сложных кризисов, влияющих на европейскую безопасность.

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"Мы приветствуем последние положительные тенденции по выполнению Минских соглашений и рассчитываем на следующую встречу в "нормандском формате" в Париже, которая должна обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины", - отмечается в декларации.

Также правительства Франции и Германии подчеркивают свою позицию относительно незаконности оккупации Крыма Россией. "Мы также подтверждаем нашу настроенность продолжать диалог с Россией на основе общих принципов Европейского союза, включая контроль над вооружениями и нераспространением (оружия массового уничтожения. - Ред.)", - говорится в декларации.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

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