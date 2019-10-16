 За время оккупации Россия переселила в Крым более 140 тыс. своих граждан, - Кориневич

Об этом заявил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Это такая практика государства-оккупанта, когда она замещает население оккупированной территории своим населением - для того, чтобы изменить демографическую карту этой местности. Переселяя своих граждан на полуостров, безусловно, Россия нарушает четвертую Женевскую конвенцию, которая защищает гражданское население во время войны.
Но это, по сути, еще и военное преступление - по содержанию восьмой статьи Римского статута Международного уголовного суда. Безусловно, такое замещение имеет одну цель - изменить состав населения для того, чтобы там было больше людей, которые являются сторонниками действий оккупационных властей", - сказал Кориневич.
территория Крыма подверглась биологическому заражению .
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!
Вас ничто уже не спасет!!!
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.
2018 (Ю. Нестеренко)
Между прочим - Крым при Украине был одним из основных дотационных регионов - это означает, что в него вливали финансов гораздо больше, чем Крым перечислял в госбюджет, но охамевшим все мало было - сами налоги не платили нихрена, а им все скидываться должны были.
Везде, всегда, и всем, чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"Здесь срал мой дед! И я не прочь..."
Врать же не могут ?