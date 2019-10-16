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 Политика Украины
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Все про:Крым (21975) оккупация (6862) Кориневич Антон (14)

 За время оккупации Россия переселила в Крым более 140 тыс. своих граждан, - Кориневич

Пытаясь изменить демографическую карту в Крыму Россия за время оккупации переселила туда более 140 тыс. своих граждан.

Об этом заявил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это такая практика государства-оккупанта, когда она замещает население оккупированной территории своим населением - для того, чтобы изменить демографическую карту этой местности. Переселяя своих граждан на полуостров, безусловно, Россия нарушает четвертую Женевскую конвенцию, которая защищает гражданское население во время войны.

Но это, по сути, еще и военное преступление - по содержанию восьмой статьи Римского статута Международного уголовного суда. Безусловно, такое замещение имеет одну цель - изменить состав населения для того, чтобы там было больше людей, которые являются сторонниками действий оккупационных властей", - сказал Кориневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты не имеют права переименовывать Крым, - представитель президента в АРК Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/n3154268
 
 
 Топ комментарии
 
***
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!
Вас ничто уже не спасет!!!
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
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Что можно сказать,значит боится путлер что не удержит Крым,поэтому
территория Крыма подверглась биологическому заражению .
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Депортация судетских немцев из Чехословакии после 2 МВ. Параша, приготовиться !!!
За время оккупации Россия переселила в Крым более 140 тыс. своих граждан, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6707
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Что значит переселила, насильно что-ли?
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Расползается, как саранча с мест, где уже все загадили.
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Кореневич-чмо,Джамилев говорил шо уже переселили 800 тыс.,и 8 атомных бомб.
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Лапоть, ти теж припхався на Крим? Колись доведеться чухати звідти взад до своїх іпєнєй.
 показать весь комментарий
 
Что можно сказать,значит боится путлер что не удержит Крым,поэтому
территория Крыма подверглась биологическому заражению .
 показать весь комментарий
 
 
***
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!
Вас ничто уже не спасет!!!
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
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Разыграли квартиры для россиян в Крыму За время оккупации Россия переселила в Крым более 140 тыс. своих граждан, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2657 . Так и переселили
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Депортация судетских немцев из Чехословакии после 2 МВ. Параша, приготовиться !!!
За время оккупации Россия переселила в Крым более 140 тыс. своих граждан, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6707
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не только в Чехии были акты денатурализации. К стати в Польше после войны с немецкими ассимилянтам более жестко обошлись.
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эти 140 тыс . горов завезенной русни ничего не стоят. они по любому определению в мире являются ихтамнет.
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Если бы Украина обеспечивала бы крымчанам нормальный уровень жизни до 2014, то и русский мир они бы выперли так же как и жители Днепра, например.
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Обеспечивание осталось там, где и колбаса по 2.20 была. Теперь самоокупаемость, трудиться надо, а не ждать у моря погоды.
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По этой парашной "логике" самым "патриотичным" (кроме Киева) оказался бы Донбасс. За час окупації Росія переселила в Крим понад 140 тис. своїх громадян, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6540
За час окупації Росія переселила в Крим понад 140 тис. своїх громадян, - Кориневич - Цензор.НЕТ 170
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Да ладно.Большинство не хотели быть Васылями та Олігами.Да и Воронцов с Потемкиным явно не хохлы.
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Чушь. Дебилов с русскоязычными челюстями там не так уж много было. Тем более, что никто им челюсти вправлять не собирался - в Крыму и школ-то украинских было всего несколько.
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Точно - Украина именно ДОЛЖНА была крымчанам по самое немогу - обеспечивать, облизывать и тд за счет других областей.
Между прочим - Крым при Украине был одним из основных дотационных регионов - это означает, что в него вливали финансов гораздо больше, чем Крым перечислял в госбюджет, но охамевшим все мало было - сами налоги не платили нихрена, а им все скидываться должны были.
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В Днепре люди работали... А в Крыму жили, "доя" отдыхающих ... Надеюсь, разницу, между "пчелой" и "глистом", понимаешь? Я там два года прожил, поэтому могу сравнить...
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Верно. И налоги с этого доения не платили, но дороги им за чей-то счет делали, больницы за чей-то счет работали, школы тоже. За чей счет? А за счет жителей материковой Украины. А им все мало было.
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Это невозможно физически. Там уже почти все передохли без света, воды и продуктов.
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В ОРДЛО,також вже повно кацапів переселилось.
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Знакомый, сбежавший из Луганска в 2015-м, рассказывал, что сами "ихтамнеты" удивлялись: "Какого "хера"?! Чего вам не хватало? Вы же жили лучше, чем мы!!!"
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Ключевой момент - "во время войны". Де-юре войны ведь нет.
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Ключевой момент - "на оккупированные территории".
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Это не ключевой момент. Страны Балтии считались оккупированными СССР (единственные на весь союз). Да, дали паспорта негражданина тем, кто (или чьи родственники) не проживал до 1940 года. Но не выслали, не посадили, не убили - то есть обратно демографическую ситуацию никак не стали менять. Более того, есть возможность обменять паспорт негражданина на полноценный - пару экзаменов сдать.
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Это сильно зависит от самих стран. Судетских немцев выгнали нахер не посмотрев даже на то, что они жили там и до оккупации. Страны Балтии не хотели обострения отношений с Рашкой. Она только и ищет повод начать войнушку с достойным ее соперником - Грузией, Молдовой или охваченной массовыми волнениями Украиной. А в Женевской конвенции все четко прописано.
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Русские понимают, что проСрали Сибирь китайцам, вот и пытаются отыграться на украинцах, на Донбассе и Крыме... Это такие "братья", чтоб их кони поимели.....
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Побрезгуют...породистый жеребец свой йенк об кацапскую мразь марать не будет...тот, что катерину юзал, потом весь остаток жизни к ветеринару скакал, от вшей лечился...
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Вобщем азиаты они... дикари Тайги и Тундры.... а у азиатов свои обычаи и ретуалы...
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Живу в Крыму. Не знаю не одного русского, которого Путин пересилил в Крым. Знаю, есть такие россияне, которые приехали, купили участок, построили дом и живут. Знаю таких, которые приехали купили дом и живут. Квартиры мало покупают. В основном пенсионеры едут. Так как работы нет ни для крымчан ни для россиян. А так вообще путин - пида...ас.
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Ага, поначалу туда из РФ хлынули орды "бизнесменов", бизнес в Крыму открывать. А потом оказалось что бизнеса там никакого нет, трафик с сильно упал без Украины. Местные все коррумпированные так что мама не горюй. Много уже читал фокапных постов о том как россияне в Крыму бизнес делали. Крым для Кремля это военная база, а не курорт, и им пофиг на его развитие. Вот военных они многих туда как раз и переселили.
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Руззкие как плесень, они сначала заселяются на чужих териториях а потом рассказывают что это их земля.
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"Кацапов нужно просто пиз..ть...
Везде, всегда, и всем, чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"Здесь срал мой дед! И я не прочь..."
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А Джемилев с Чубаровым озвучивали другую цифру - 800 тыс. Кому же верить?
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Та они наверное считают всех, кто не коренной крымский татарин - заселенными, вот и 800 тысяч. 800 тысяч - это каждый третий житель полуострова.
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Зеленскому верь... они, хуские, своих не обманывают...
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Нічого нового. Йоська сралін той ешалонами завозив кацапсячий скот. А ще більше завозив молодих, репродуктивних свиноматок, щоб їх матросня кацапська жарила, а ті плодили там. На транспорті **** економив За час окупації Росія переселила в Крим понад 140 тис. своїх громадян, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3664
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В Крыму нет работы. Даже в Симферопеле стоят полуразрушенные многоэтажки. К тому же большие проблемы с водой и электроэнергией. Оттуда даже местные уезжают. И переселенцы надолго не задержатся.
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Переселенцы там - пенсы и военнослужащие с семьями. Первым работа не нужна, для вторых работа есть.
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по состоянию на 1 января 2019 года численность населения составила 2 355 030[1] постоянных жителей.по состоянию на 14 октября 2014 года, численность в Крыму - 2 284 769 человек) итого разница в 70 000 . походу сплошная брехня
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А выехавших не считаем? А отрицательную демографическую ситуацию не считаем?
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Ну, что же... Будем ожидать повтора "последнего парохода на Константинополь...". (на Тамань).
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