 Задержан житель Донетчины, продававший гранаты РГД-5 по 500 грн за штуку, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацилнальной полиции.

К оперативникам полиции Донетчины поступила оперативная информация о сбыте гранат на территории Селидово. Во время проверки факт подтвердился.

Документирование преступной деятельности продолжалось около месяца. Доказательная база была собрана во время второго этапа оперативной закупки, при которой полицейские изъяли 2 гранаты с запалом. "Бизнесмен" оценил их в 1 000 гривен.

Всего в ходе оперативных действий полицейские изъяли 4 гранаты РГД-5 и деньги, полученные незаконным путем.

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Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы .Мужчина ранее уже был осужден за наркопреступления и кражу.