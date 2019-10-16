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 Задержан житель Донетчины, продававший гранаты РГД-5 по 500 грн за штуку, - Нацполиция

В Донецкой области полиция задержала местного жителя, продававшего боевые гранаты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацилнальной полиции.

К оперативникам полиции Донетчины поступила оперативная информация о сбыте гранат на территории Селидово. Во время проверки факт подтвердился.

Документирование преступной деятельности продолжалось около месяца. Доказательная база была собрана во время второго этапа оперативной закупки, при которой полицейские изъяли 2 гранаты с запалом. "Бизнесмен" оценил их в 1 000 гривен.

Всего в ходе оперативных действий полицейские изъяли 4 гранаты РГД-5 и деньги, полученные незаконным путем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина погиб от взрыва гранаты в Сумской области, - Нацполиция

Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы .Мужчина ранее уже был осужден за наркопреступления и кражу.

Источник: https://censor.net.ua/n3154267
 
 
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О хорошо. И не дорого. Снимайте блокаду и скоро на рынках Киева вместе с бананами и апельсинами будут гранаты и автоматы.
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Вести из-за поребрика. В Сочах горіла в/ч, яку вважають базою ЧВК"Вагнера" - https://www.facebook.com/ihtamnet.m0209/videos/1138814889661816/
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Наверно продавал без кассового аппарата Задержан житель Донетчины, продававший гранаты РГД-5 по 500 грн за штуку, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3550
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Зараз в Білорусії і по руб відро , можна придбать ! Не просто так , бацька кричав , що кордон закриє .😆
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В городе Сочи (РФ) произошел пожар в воинской части, которую в сети называют базой «ЧВК Вагнера» Главного разведывательного управления (ГРУ) Российской Федерации
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Пожар на базе "ЧВК Вагнера" в Сочи
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