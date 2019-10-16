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 Политика Украины
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 На время проведения конкурса на пост главы НАПК прекратится проведение полных проверок деклараций, - Мангул

Закон о перезапуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции предусматривает конкурс на должность главы, из-за чего на два месяца может приостановиться полная проверка деклараций.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу председатель Национального агентства Александр Мангул, передает Цензор.НЕТ.

"На срок проведения конкурса и назначения председателя НАПК, как минимум на 60 дней, прекратится проведение полных проверок деклараций, утверждение административных протоколов за правонарушения, связанные с коррупцией, внесение предписаний руководителям государственных органов власти и утверждение антикоррупционных программ", - сказал он.

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Также, по словам Мангула, на это время приостановится и утверждение заключений по результатам анализа отчетов политических партий.

Он подчеркнул, что согласно принятому закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предупреждения коррупции", набор полномочий в.и.о. председателя НАПК не позволяет обеспечить непрерывность в работе НАПК.

Мангул также сообщил, что представители Национального агентства не были привлечены к подготовке упомянутого закона.

"Единственная коммуникация руководства НАПК с представителями Офиса президента состоялась в середине июля. Во время этой встречи я сообщил о проблемных вопросах в работе Национального агентства", - добавил руководитель НАПК.

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Напомним, 16 октября Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предупреждения коррупции", который "перезагружает" НАПК.

Ранее НАПК обратилось к Зеленскому с просьбой ветировать этот принятый парламентом закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3154265
 
 
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Ну начислять себе премии сотнями тысяч гривен за интенсивный труд, при этом ничего не делая, можно. А здесь прям трагедия 60 дне не будут проверять декларации, а то что 2 года ничего не делали, это так мелочи...
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Где результаты этих проверок? Сколько наказано чиновников? И сколько бюджетных средств потрачено на эту контору "рога и копыта"?
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Ну результаты в районе плинтуса.... Потрачено не один десяток миллионов. Одна баба Корчма себе не одну сотню тысяч гривен себе на премии выписала....
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Ну до этого нынешний глава их 5 лет проверял, результату-ноль. Все бедны и честны.

Так что даже если конкурс проводить 5 лет, то при нынешнем руководстве это ничего не меняет.
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