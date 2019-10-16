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 Враг нарушил перемирие на Донбассе 14 раз на протяжении суток 16 октября, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с зенитной установки, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС. 

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды у Лебединского - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов различных систем;

дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды у Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Песков - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловка - с подствольных гранатометов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершил 4 обстрела по нашим позициям:

у Золотого  - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

неподалеку Зайцево - из минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2 и СПГ;

у Луганского - из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Новозвановки - из крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты ночью обстреляли Золотое. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3154263
 
 
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Это информация для народа Украины, а для зё докладывают - перемирие и тишина, потерь нет, ихтамнеты хорошие.
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А зеля говорил,что возле Золотого 2 дня не стреляют. Зеля-неадекват.
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на участках разведения донбасситы стали тихо стрелять в воздух холостыми... Инфа - 73%. Зюзя сам в позорную трубу слышал...
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5г тому ЗЕ в Латвії заявив ,що формула штангенциркуля вступить в силу якщо на фронті 7 дн буде тиша, та додав-я знаю, на фронті вже 2 дні тиша. Ще раз -ТИША. Це при цьому що за останні 2 дні вбито 2наших воїна і 5 поранено!! Будьте ви прокляті тварі хто за цю падаль голосував
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Потрібно зробить поправку 7 хвилин замість 7 днів ! Може хоч тоді , впіхнуть ********** !😆
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Клятий Порох. Що ти робиш??? Враг нарушил перемирие на Донбассе 14 раз на протяжении суток 16 октября, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3276 . Навіщо ти підписав мінські угоди? Зе зараз би зачистив малоросів на донбасі.
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Лучшего места для охфиса преЗедента и не найти!!
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русня каждый день нарушает перемирие, вернее войну не прекращает, а кловун считает количество дней тишины в зоне разведения. уже досчитал до двух.
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Коли зелі докладують , що нема перемир'я , він погано спить , і в нього тоді голова не варить ! От підлеглі стараються не розстроювать гаранта ! І докладують , що все норманди !😆
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