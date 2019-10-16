 Враг нарушил перемирие на Донбассе 14 раз на протяжении суток 16 октября, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды у Лебединского - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов различных систем;
дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды у Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды в районе Песков - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Новомихайловка - с подствольных гранатометов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершил 4 обстрела по нашим позициям:
у Золотого - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
неподалеку Зайцево - из минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2 и СПГ;
у Луганского - из минометов калибра 82 мм;
неподалеку Новозвановки - из крупнокалиберных пулеметов.
В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".
тишина… (с)
тихої ночки, синочки...