 Враг нарушил перемирие на Донбассе 14 раз на протяжении суток 16 октября, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды у Лебединского - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов различных систем;

дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды у Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Песков - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловка - с подствольных гранатометов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершил 4 обстрела по нашим позициям:

у Золотого - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

неподалеку Зайцево - из минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2 и СПГ;

у Луганского - из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Новозвановки - из крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

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