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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский пообщался с украинской диаспорой в Латвии. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Латвию пообщался с украинской диаспорой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский пообщался с украинской диаспорой в Латвии 01

Ученики Рижской Украинской школы исполнили Гимн Украины.

"Вы маленькая Украина в Латвии, поэтому вы не должны быть разрозненными. Как и мы в Украине, вы должны быть объединенными и помнить, что от каждого из вас зависит, когда будет мир, когда мы вернем наши территории, всех наших граждан и обязательно победим в этой войне", - сказал президент.

Зеленский пообщался с украинской диаспорой в Латвии 02

Зеленский отметил, что украинская диаспора является "нашими голубями мира", которые доносят всему миру правду о событиях в Украине.

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Зеленский пообщался с украинской диаспорой в Латвии 03

Президент призвал представителей диаспоры не забывать дни памяти украинских воинов, погибших за независимость нашего государства.

Он поблагодарил мэрию Риги за создание Украинского сада в городе.

Зеленский пообщался с украинской диаспорой в Латвии 04

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Кроме того, Президент Украины вместе с женой Еленой возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко и посетили Музей оккупации Латвии.

Источник: https://censor.net.ua/n3154262
 
   
 Топ комментарии
 
Форма и оружие "лесных братьев" в этом музее. Напоминает нашу УПА.
Зеленский пообщался с украинской диаспорой в Латвии - Цензор.НЕТ 9229
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Скоро діаспора спитає чому з РФ санкції зняли,все до того йде.
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Скоро діаспора спитає чому з РФ санкції зняли,все до того йде.
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"З Російської федерації можуть бути зняті санкції через імпорт Україною електроенергії з території РФ. Глава енергетичного комітету українського парламенту Андрій Герус активізував постачання електроенергії з Росії, що на думку іноземних видань може спровокувати скасування санкцій."
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переток электроэнергии с россией осуществляется еще по старым договорам, он и при порошенке не прекращался.
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Тобто Зеленський порівняв людей із голубами🤮 Щотдалі чекати?
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А що тобі не подобається? Люди поїхали а можно і так сказати "полетіли" зі своєї країни шукати кращу долю, тому що клятому пороху було не до народу.
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То нехай повертаються,бо вже півроку як скоїлося покращення, зебеня вже сповістив ?
Клоуни.
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А далі буде те, що він порівняє порохоботів з голубими
І буде правий Зеленский пообщался с украинской диаспорой в Латвии - Цензор.НЕТ 1133
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Безробітний, який голосував за зелюків, навряд чи отримає достойну роботу. Хіба що на побігеньках в держсекторі. І то - тимчасово.
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«За шмат гнилої ковбаси,
У вас, хоч матір попроси.
То - оддасте...»


Т.Г. Шевченко.
«Про наріт™»
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Кацап, заткни хайло... Не всі, як ти, лайном "намазені"...
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А якою мовою Зе спілкувався з діаспорою? Латвійською, англійською чи українським суржиком?
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Форма и оружие "лесных братьев" в этом музее. Напоминает нашу УПА.
Зеленский пообщался с украинской диаспорой в Латвии - Цензор.НЕТ 9229
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это не одежда латышских национальных партизанов
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А якого чорта там робить "вінчестер"? Латиська армія була озброєна дореволюційними гвинтівками Мосіна та "маузерами"... (Єдине, що спада на думку - це "руський вінчестер". Його випускали американці під "мосінський" патрон, у Першу світову, для російської армії, невеликою партією... Страшенно незручна штука, при перезаряджанні лежачи...).
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которой частью? ведь когда началась война, диаспора разделилась на тех кто за свободну Украину и тех кто аплодировал *****, в основном вторые даже слово дякую не знали о рушница или поляница даже не говорим.
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федька, може хоть твои земляки монике в криворогатый бубен настучали?
ничего там не слышно?
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75% вообще не вкурсе что он приехал, новостях упомянули но как весть второго десятка, веришь или нет, когда Петя ехал - весть была на первых строках.
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4. Перелік лахтинських коммунопровокаторів.
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Во время Зеленского в Ригу местные жители в костюмах цыплят протестовали против производства украинских яиц в Латвии. Об этом сообщает Skaties.
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